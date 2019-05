Este es el periodista que sustituirá a Jordi Évole en 'Salvados' Fernando González, Gonzo, será el sustituto de Jordi Évole. / R. C. Fernando González ('El intermedio')será el nuevo presentador del programa, que se despide mañana con un reportaje de 'El Follonero' en su barrio de Cornellá JULIÁN ALÍA Sábado, 4 mayo 2019, 00:49

Llevo 11 años haciendo 'Salvados'. Es el programa de mi vida, y difícilmente haré otra cosa con la trascendencia y la dimensión en el tiempo que ha tenido, pero desde que empezó la temporada le vengo dando vueltas, y la entrevista del Papa fue como la gotita que colmó el vaso. Vi como muy claro que se cerraba el círculo», le decía Jordi Évole a Pablo Motos este jueves en 'El Hormiguero'.

El periodista catalán comenzó su andadura como presentador del formato de 'La Sexta' en 2008 como una extensión de lo que venía haciendo en el programa de Andreu Buenafuente bajo el nombre de 'El Follonero'. Y poco a poco, fue cambiando ese estilo irreverente con la sátira por bandera por otro más informativo. «Sin darnos cuenta, nos fuimos metiendo en temas sociales y políticos tratados de una manera más profunda que la etapa anterior, cuando utilizábamos el humor como herramienta fundamental y donde se colaba algún barniz de periodismo o crítica social».

«Es un momento dulce para dejarlo», dice Évole, que dio un bombazo con la entrevista al Papa

Ahora, Évole deja «un programa que se parece mucho al que hubiese dibujado cuando estaba en la facultad» por otro del que aún poco se sabe, salvo que también va a tener la entrevista como eje fundamental. «Me voy a intentar reinventar, dentro de mis posibilidades, porque sé hacer lo que sé hacer, que tampoco son muchas cosas. Sé hablar con la gente, hacer mínimamente una entrevista, contar una historia, y lo que yo haga, siempre va a tener que ver con eso», adelantaba el de Cornellá, que mañana a las 21.25 horas se pone al frente de 'Salvados' por última vez. Y justamente se despide desde esta localidad barcelonesa. «Quería que fuera muy especial. He vuelto a Cornellá, a mi barrio, aunque en realidad vivo en el de al lado, pero es uno que marcó mi vida. He hablado con la gente que yo creo que nos ha hecho un poco como somos. Quiero que sea un homenaje a mis padres, a una generación que creo que lo ha dado todo por nosotros, y que no sé si está lo suficientemente reconocida», le comentaba a Motos antes de desvelar públicamente que sufría cataplexia, una enfermedad rara que le hace quedarse sin fuerzas cuando le entra un ataque de risa.

Ex de 'Caiga quien caiga'

Pero el formato no muere ahí, y Évole aseguraba que no hay nada que le haga más feliz que pensar que 'Salvados' le va a sobrevivir. «Es un momento muy dulce para dejarlo y que lo disfrute otra persona. Y quiero que sea esa persona quien lo comunique». Y dicho y hecho. Fernando González, Gonzo, publicó ayer un vídeo en Twitter en el que, como si de la presentación de un futbolista se tratase, el catalán le cedía el testigo.

Así, el periodista gallego de 42 años, que saltó a la fama como reportero de 'Caiga quien caiga', y que se unió a 'El intermedio' en 2010, donde va a continuar, pasa de «trabajar cuatro días de la semana para hacerlo solo uno» en un formato que esta temporada ha reventado las audiencias con las entrevistas al papa Francisco (4,1 millones de espectadores y 21% de cuota de pantalla) y Nicolás Maduro (3,6 millones de espectadores y 18,5% de 'share').

Además, esta noche a las 21.20 horas, ambos se pasan por la 'La Sexta Noche', el programa que presentan Iñaki López y Andrea Ropero, para hablar de ese episodio que cierra la temporada de 'Salvados' y la etapa de Évole en ese programa, así como del cambio de rostro que ya albergará la siguiente.