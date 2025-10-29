Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»

J.Zarco Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Guerra abierta entre Arturo Pérez-Reverte y Almudena Ariza. Todo ha ocurrido después de que un usuario comentara al escritor a través de 'X' que la corresponsal de TVE le había criticado durante una clase en un máster de periodismo.

«Señor @perezreverte, ¿qué opina de que una mediocre, sectaria y poco objetiva como @almuariza lo ataque a usted en un máster de periodismo, lo llame marichulo y desprecie una biografía profesional como reportero que todos conocemos y muchos admiramos?», ha escrito un usuario a Reverte a través de las redes sociales.

El académico de la RAE no ha querido evitar la polémica y ha respondido de forma contundente: «Viejos rencores de la criatura, estimado amigo. De cuando (años 80, 90) en la tele éramos otros los que cubríamos las guerras y lo hacíamos de verdad, de otra manera. Solo es una señora con viejos complejos infantiles queriendo matar a su padre. No hay que darle más importancia».

Tal ha sido el revuelo que ha causado la respuesta que Pérez-Reverte ha decidido finalmente borrarla: «Amigos comunes que tengo con esa señora me han pedido que retire la respuesta que le di a usted esta mañana sobre ese asunto. Nada que objetar, lo quito con mucho gusto. Gracias por su pregunta, estimado amigo. Le ruego que me disculpe. Un afectuoso saludo».

Sin embargo, los más de 2,5 millones de seguidores en esta red social han podido ver la respuesta del periodista. Por el momento, Ariza, que ha ganado a lo largo de su carrera galardones como el Premio Alejandro Alejandro Echevarría de la Fundación Comunicando Futuro, el Premio Iris 2024 de la Academia de Televisión y el Premio Europeo de Periodismo Salvador de Maradiaga, no ha respondido.