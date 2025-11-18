Pepe Rodríguez confiesa el motivo real por el que Eva González abandonó 'Masterchef': «Hizo muy bien» El miembro del jurado del talent culinario ha desvelado cuáles son las razones por las que la presentadora se marchó del programa

Mario Lahoz Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 00:54

Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera se han convertido en el trío por excelencia de la televisión gracias al papel que desempeñan como jueces en 'Masterchef'. Además, de ejercer como miembros del jurado, también realizan la función de conductores del programa, desde que Eva González decidiera dejar de presentarlo en el año 2018.

La que fuera Miss España tomó esa difícil decisión para unirse al equipo de 'La Voz'. En aquel momento, no se supieron los motivos que llevaron a la exmodelo a abandonar el talent culinario de Televisión Española.

No ha sido hasta ahora, siete años después, cuando Pepe Rodríguez ha desvelado lo que hubo detrás de la marcha de Eva González. Ha sido en el podcast 'La escalera roja', donde ha explicado que el papel de su compañera fue muy importante para que Masterchef se convirtiera en lo que es hoy.

La cadena pública la eligió a ella para que guiase el transcurso del programa, debido a que ninguno de los jueces contaba con la suficiente experiencia televisiva. «El motivo por el que entró Eva a 'Masterchef' es porque no se fiaban de nosotros, eso es así. Eva es una profesional y una presentadora», reconoce el jurado.

Aunque en otros países donde se emite el programa no cuentan con la figura del presentador, en España, el chef considera que el tirón de la sevillana fue clave para hacer despegar el formato, ya que, según él, «eramos tres imbéciles» bromea, haciendo referencia a Jordi, Samantha y él mismo.

En el podcast, Pepe también ha confesado que, tras unos años, la confianza tanto de él como de sus compañeros hacia la cámara había crecido. Motivo por el cual, TVE decidió prescindir de la figura del presentador.

Finalmente, Eva González decidió abandonar 'Masterchef' para dar el salto a 'La Voz', y porque, los jueces ya se veían capacitados para tomar las riendas del programa. «Ya sabemos hacer la presentación del programa. Eva también se dio cuenta y se decía: 'estos tios tiran solos'. Tuvo la oportunidad y se fue. Hizo muy bien», sentencia el chef castellano-manchego.