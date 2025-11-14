Qué películas ver este viernes en televisión: de una comedia protagonizada por Jennifer Aniston a una cinta española con Antonio Resines o Paz Vega

Sara Bonillo Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:08 Comenta Compartir

El viernes llega con un amplio catálogo de películas protagonizadas por rostros muy conocidos de Hollywood. Y es que, más allá de las plataformas de 'streaming' como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, la televisión generalista y los canales por cable también ofrecen una gran variedad de títulos para disfrutar, bien por la tarde o por la noche, de una velada de lo más cinéfila.

Para este viernes, 14 de noviembre, la programación de televisión ofrece desde una película cómica de 2010 dirigida por Dennis Dugan y protagonizada por Adam Sandler a una comedia española de la mano de Antonio Resines o una famosa película infantil.

También se emitirá una comedia romántica protagonizada por Jennifer Anniston, Jason Bateman y Victor Pagan. La cinta está basada en el relato 'Baster', del novelista ganador del premio Pulitzer Jeffrey Eugenides, autor de 'Las vírgenes suicidas'.

Entre la oferta de este viernes, 14 de noviembre, destacan las siguientes películas:

1 Be Mad 10:00 horas Ejecutivo agresivo

- Año: 2003

- Dirección: Peter Segal.

- Intérpretes: Adam Sandler, Jack Nicholson, Marisa Tomei, Luis Guzmán, Allen Covert, Lynne Thigpen, Kurt Fuller, Jonathan Loughran, Krista Allen y January Jones.

- Sinopsis: Dave Buznik es un ejecutivo aparentemente tranquilo que pierde el control durante un vuelo a causa de un malentendido. Tras el incidente, el juez impone a Dave una terapia para controlar su ira.

2 Be Mad 11:50 horas Niños grandes

- Año: 2010

- Dirección: Dennis Dugan.

- Intérpretes: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek, Maria Bello, Maya Rudolph, Joyce Van Patten y Ebony Jo-Ann.

- Sinopsis: Cinco amigos vuelven a verse después de 30 años para asistir al funeral de su entrenador de baloncesto de la infancia. Acompañados de sus esposas e hijos, deciden pasar el fin de semana del 4 de julio en una casa cerca de un lago, en la que muchos años atrás habían celebrado la conquista de un campeonato. Curiosamente, esos días de convivencia les hacen comprender que, a pesar de que ya son personas adultas, en realidad no han crecido.

3 Be Mad 13:40 horas Un pequeño cambio

- Año: 2010

- Dirección: Josh Gordon y Will Speck.

- Intérpretes: Jason Bateman, Victor Pagan, Jennifer Aniston, Jeff Goldblum, Juliette Lewis, Todd Louiso, Scott Elrod, Patrick Wilson, Rebecca Naomi Jones y Kelli Barrett.

- Sinopsis: Cuando Kassie cumple los 40, decide no esperar más y recurre a la inseminación artificial para tener un bebé. Siete años más tarde, regresa a Nueva York y se reencuentra con su amigo Wally, un hombre neurótico e inseguro que se siente fuertemente vinculado al hijo de Kassie, el pequeño Sebastian, un niño con el que comparte algo más que sus múltiples manías y excentricidades.

4 Be Mad 15:30 horas El otro lado de la cama

- Año: 2002

- Dirección: Emilio Martínez Lázaro.

- Intérpretes: Ernesto Alterio, Paz Vega, Guillermo Toledo, Natalia Verbeke, Alberto San Juan, María Esteve, Ramón Barea, Nathalie Poza, Secun de la Rosa y Carol Salvador.

- Sinopsis: Sonia y Javier llevan varios años viviendo juntos y varios más siendo novios. Por otra parte, Pedro y Paula no viven juntos pero sí son pareja desde hace varios años. Sin embargo, Paula le dice a su novio que se ha enamorado de otro chico, aunque no le dice que es Javier, el mejor amigo de Pedro.

5 Be Mad 20:00 horas Valkiria

- Año: 2008

- Dirección: Bryan Singer.

- Intérpretes: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy, Tom Wilkinson, Carice van Houten, Thomas Kretschmann, Terence Stamp, Eddie Izzard, Kevin McNally y Christian Berkel.

- Sinopsis: En 1944, con los aliados acercándose a Berlín y el Reich perdiendo terreno, un puñado de oficiales alemanes planea asesinar a Hitler. El coronel Claus von Stauffenberg es quien tiene la misión más difícil de todas, ya que debe acercarse directamente al dictador para plantar la bomba e iniciar el audaz plan para descabezar a las SS.

6 La 1 20:00 horas Mula

- Año: 2008

- Dirección: Clint Eastwood.

- Intérpretes: Clint Eastwood, Patrick L. Reyes, Cesar De León, Gustavo Muñoz, Jackie Prucha, Richard Herd, Adam Drescher, Christi McClintock, Keith Flippen y Alison Eastwood.

- Sinopsis: Earl Stone es un hombre de unos 80 años solo y arruinado que se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio y al que ofrecen un trabajo en el que solo tiene que conducir. Sin saberlo, Earl acaba de convertirse en un correo de drogas para un cártel mexicano. Y lo hace tan bien que su carga aumenta exponencialmente y se le asigna un controlador. Pero ese controlador no es el único que vigila a Earl. La nueva y misteriosa mula de la droga también ha llegado al radar de Colin Bates, un agente de la DEA. Y aunque sus problemas de dinero han desaparecido, los errores del pasado de Earl vuelven a la carga. No está claro si tendrá tiempo para corregir esos errores antes de que los agentes de la ley, o los sicarios del cártel, lo atrapen.

7 La 2 22:40 horas El robo más grande jamás contado

- Año: 2002

- Dirección: Daniel Monzón.

- Intérpretes: Antonio Resines, Neus Asensi, Manuel Marquiña, Jimmy Barnatán, Javier Aller, Sancho Gracia, Rosario Pardo y Aitor Mazo.

- Sinopsis: Lucas Santos está harto de entrar y salir de la cárcel y decide empezar de cero. Sin embargo, no le resulta nada fácil y, tras vulnerar su libertad condicional y volver de nuevo a prisión, el joven conoce a tres delincuentes con los que posteriormente planea un robo.

8 Cuatro 22:00 horas Eternal

- Año: 2015

- Dirección: Tarsem Singh.

- Intérpretes: Ryan Reynolds, Natalie Martinez, Matthew Goode, Ben Kingsley, Victor Garber, Derek Luke, Jaynee-Lynne Kinchen, Melora Hardin, Michelle Dockery y Sam Page.

- Sinopsis: A un poderoso millonario, enfermo de cáncer, le ofrecen la posibilidad de someterse a un procedimiento médico radical que consiste en transferir su conciencia a un cuerpo sano y joven. Al principio la operación va bien y el hombre disfruta de su renovada juventud, pero todo se complica cuando empieza a descubrir los detalles entorno a la procedencia de su nuevo cuerpo. Este pertenecía a una persona que lo vendió a cambio de dinero para su familia. Con este descubrimiento pone su vida en peligro, ya que en este lucrativo negocio no pueden quedar cabos sueltos.

9 Boing 21:30 horas El gato con botas

- Año: 2011

- Dirección: Chris Miller.

- Sinopsis: Mucho antes de conocer a Shrek, el notorio espadachín, amante y forajido Gato con botas se convierte en héroe cuando emprende una aventura con la dura y curtida Kitty Zarpas Suaves y el astuto Humpty Dumpty para salvar a su pueblo. Esta es la verdadera historia del Gato, del mito, de la leyenda y de las botas.

