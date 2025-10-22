Qué películas ver este miércoles en televisión: de una comedia romántica con Julia Roberts y Catherine Zeta-Jones a una de acción con Gerard Butler

Sara Bonillo Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:05 Comenta Compartir

os canales de la TDT ofrecen a diario una amplia oferta de películas para todos los gustos y este miércoles, 22 de octubre, no es una excepción. A pesar de que vivimos en la era de las plataformas de televisión por pago como Netflix, Max, Prime Video o Disney +, la televisión en abierto sigue apostando por grandes títulos de Hollywood que merece la pena no perderse.

Concretamente este jueves hay varias opciones y entre ellas uno puede optar por ver desde una comedia romántica protagonizada por Julia Roberts, Billy Crystal y Catherine Zeta-Jones a una cinta de acción con Gerard Butler.

Entre la oferta de este miércoles destacan las siguientes películas:

1 Be Mad 09.10 h La pareja del año

Año: 2001.

Dirección: Joe Roth.

Reparto: Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones, John Cusack, Hank Azaria, Stanley Tucci y Christopher Walken.

Sinopsis: Para la torpe y acomplejada Kiki, la vida al lado de Gwen, una cotizada actriz de Hollywood, nunca ha sido fácil. Sin embargo, es aún peor cuando acepta ayudar a Gwen y a su exmarido Eddie a promocionar su última película.

2 Be Mad 10.55 h ¿Cómo sabes si...?

Año: 2011.

Dirección: James L. Brooks.

Reparto: Reese Witherspoon, Paul Rudd, Jack Nicholson, Owen Wilson, Kathryn Hahn, Lenny Venito, Domenick Lombardozzi, Shelley Conn, Ron McLarty y Mark Linn-Baker.

Sinopsis: Lisa es una mujer cuyo talento para el deporte ha definido su pasión por la vida y ha sido su prioridad desde la infancia. Cuando es apartada de su equipo, todo aquello a lo que está acostumbrada desaparece de repente. Sin saber muy bien qué hacer se encuentra dando tumbos hacia una vida común. Es así como comienza a tener una aventura con Matty, un lanzador de la liga profesional de béisbol, un donjuán egocéntrico, un narcisista con su propio código de honor. George Madison es un hombre de negocios convencional cuya complicada relación con su padre, Charles, da un giro inesperado cuando le acusan de un delito financiero, a pesar de que él no ha hecho nada malo. Aunque puede que acabe en prisión, su honestidad, integridad e incesante optimismo pueden ser su única baza para mantener la cordura. Antes de que la relación de Lisa y Matty se afiance, ésta queda con George en una primera cita en la que será la peor noche de sus vidas: a ella la han echado y él va a recibir lo suyo. Cuando parece que sus mundos se desmoronan, descubrirán lo que supone que algo maravilloso suceda.

3 Paramount 22.05 h Buscando venganza

Año: 2017.

Dirección: Naill Johnson.

Reparto: Alice Eve, Jack Davenport, Graham McTavish, Richard O'Brien, Stan Walker y Cohen Holloway.

Sinopsis: Charlotte Lockton, una inmigrante inglesa de clase alta, renuncia a todos los lujos para buscar a su hijo secuestrado. Recorre el oscuro mundo de la fiebre del oro de la Nueva Zelanda de 1860, y traba amistad con estafadores, prostitutas, guerreros maoríes y mineros chinos.

4 fdf 22.55 h Objetivo: Washington D.C

Año: 2019.

Dirección: Ric Roman Waugh.

Reparto: Gerard Butler, Frederick Schmidt, Danny Huston, Rocci Williams, Piper Perabo, Harry Ditson, Linda John-Pierre, Lance Reddick, Ori Pfeffer Y Morgan Freeman.

Sinopsis: El presidente de los Estados Unidos, Allan Trumbull, queda en coma tras un intento de asesinato. Su confidente, el agente secreto Mike Banning, es injustamente acusado de perpetrarlo. Retenido por los suyos, Banning logra escapar de la custodia policial y se convierte en un fugitivo. Al margen de la ley y de su propia agencia, Banning debe encontrar a los verdaderos culpables. Ahora su objetivo es limpiar su nombre, proteger a su familia y salvar, sin el apoyo del FBI, al país de un peligro inminente.