Qué películas ver este miércoles en televisión: de una comedia española con los protagonistas de 'Los Hombres de Paco' a una épica con Angelina Jolie

Miércoles, 5 de noviembre 2025

Las cadenas generalistas ofrecen este miércoles, 5 de noviembre, una gran variedad de películas, de diferentes géneros cinematográficos, para todos los gustos. Eso sí, en abierto y totalmente gratuitas: un buen plan para disfrutar de estos últimos coletazos del mes de agosto y de las vacaciones.

Así, la parrilla de televisión de este miércoles contará con una película épica en la que Angelina Jolie desempeña el papel de una ambiciosa y enigmática reina; una cinta de acción dirigida por Pierre Morel y una comedia española protagonizada por Michelle Jenner, Hugo Silva (actores de 'Los Hombres de Paco'), entre otras propuestas:

Estas son algunas de las cintas que se podrán ver gratis este miércoles:

1 Be Mad 15.30 horas Desde París con amor

- Año: 2010

- Dirección: Pierre Morel.

- Intérpretes: John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak, Richard Durden, Bing Yin, Amber Rose, Eric Godon, François Bredon, Chems Dahmani y Sami Darr.

- Sinopsis: El deseo de un agente del gobierno de brillar más allá de lo que las sombras de su profesión le permiten se hace realidad cuando se ve emparejado con un nuevo compañero de peripecias: Wax. Mientras los dos se abren paso por París en una misión de paz antiterrorista cada vez más inmersa en intrigas de diversa índole, el joven agente descubre que las armas más mortíferas son las más atractivas.

2 Be Mad 19.25 horas Alejandro Magno

- Año: 2004

- Dirección: Oliver Stone.

- Intérpretes: Colin Farrell, Anthony Hopkins, David Bedella, Jessie Kamm, Angelina Jolie, Val Kilmer, Fiona O'Shaughnessy, Connor Paolo, Patrick Carroll y Brian Blessed.

- Sinopsis: Alejandro Magno, un conquistador famoso por su carácter despiadado, empuja a sus soldados a luchar contra los persas para ganar la aprobación de su padre. Es así cómo Alejandro, con tan solo 25 años, conquista casi todo el mundo conocido.

3 La Sexta 22.45 horas Tenemos que hablar

- Año: 2016

- Dirección: David Serrano.

- Intérpretes: Michelle Jenner, Hugo Silva, Belén Cuesta, Carla Diego, Verónica Forqué, Luis Jaspe, Ilay Kurelovic, Óscar Ladoire, Borja Luna y José Luis Marín.

- Sinopsis: Nuria lo tiene todo para ser feliz. Tiene un buen trabajo, una casa maravillosa y un novio aún más bueno y aún más maravilloso que le acaba de pedir matrimonio. Lo tiene todo, excepto un pequeño detalle. Le faltan los papeles del divorcio de su anterior pareja, Jorge. Jorge, en cambio, no tiene nada para ser feliz. Está en paro, su casa se cae a pedazos y no tiene novia. Nuria ha conseguido pasar página, pero Jorge sigue traumatizado porque en los años más duros de la crisis provocó que los padres de Nuria se arruinaran por una serie de recomendaciones de inversión fallidas.

4 Paramount 22.00 horas El juego del ahorcado

- Año: 2017

- Dirección: Johnny Martin.

- Intérpretes: Al Pacino, Karl Urban, Brittany Snow, Sarah Shahi, Joe Anderson, Chelle Ramos, Jermaine Rivers, Michael Papajohn, Steve Coulter y Odessa Rae.

- Sinopsis: El veterano detective Archer se une al joven criminólogo Ruiney para atrapar a un asesino en serie cuyos crímenes parecen estar vinculados al juego del ahorcado. Una atractiva periodista se une a ellos en la investigación.

5 FDF 22.55 horas El pacto

- Año: 2023

- Dirección: Guy Ritchie.

- Intérpretes: Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Sean Sagar, Jason Wong, Rhys Yates, Christian Ochoa Lavernia y Bobby Schofield.

- Sinopsis: En su último período de servicio en Afganistán, el sargento John Kinley incorpora al intérprete local Ahmed para que sea su traductor en la región. Más tarde, cuando su unidad sufre una emboscada, Kinley y Ahmed son los únicos supervivientes. Finalmente, con los enemigos persiguiéndoles, Ahmed arriesga su propia vida para intentar llevar a Kinley, al que han herido, a un lugar seguro.