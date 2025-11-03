Qué películas ver este lunes en televisión: de un clásico del cine a un thriller de suspense con Shailene Woodley

Sara Bonillo Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:38 Comenta Compartir

Este lunes, 3 de noviembre, viene cargado de películas con las que empezar la semana de una manera muy cinéfila. La parrilla de las televisiones generalistas han planteado un menú muy variado con largometrajes en abierto, para ver de manera gratuita.

Entre las opciones que tenemos a tiro de mando a distancia hay de un clásico del cine dirigdo por John G. Avildsen a un thriller de suspense con Shailene Woodley.

Estas son algunas de las cintas que se podrán ver gratis a lo largo del lunes 3 de noviembre.

1 Be Mad 13.30 horas Karate Kid, el momento de la verdad

Año: 1984

Director: John G. Avildsen.

Intérpretes: Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue, Martin Kove, Randee Heller, William Zabka, Ron Thomas, Rob Garrison, Chad McQueen y Tony O'Dell.

Sinopsis: Recién llegado desde New Jersey a California, ciudad en la que su madre ha conseguido un buen empleo, Daniel intenta adaptarse a su nueva vida. Pero le está resultando muy complicado hacer nuevos amigos: su marcado acento y su aspecto latino no encajan demasiado bien en su nuevo vecindario, especialmente a la hora de ligar. Cuando comienza a salir con Ali se convierte en el blanco de los ataques de los Cobras, un grupo de estudiantes de kárate que asisten a su misma escuela de artes marciales.

2 Be Mad 19.53 horas Declaradme culpable

Año: 2006

Director: Sidney Lumet.

Intérpretes: Vin Diesel, Alex Rocco, Frank Pietrangolare, Richard DeDomenico, Jerry Grayson, Tony Ray Rossi, Vinny Vella, Paul Borghese, Frank Adonis y Nicholas A. Puccio.

Sinopsis: Tras años de investigación federal, el proceso criminal más largo de la historia de Estados Unidos sentó en el banquillo a 20 miembros de la familia Lucchese, conocida por sus conexiones con la mafia. El Gobierno de Estados Unidos se había propuesto acabar con una de las más importantes familias de mafiosos del país.

3 La Sexta 22.45 horas Misántropo

Año: 2023

Director: Damián Szifron.

Intérpretes: Shailene Woodley, Ben Mendelsohn, Jovan Adepo, Ralph Ineson, Richard Zeman, Dusan Dukic y Jason Cavalier.

Sinopsis: Eleanor es una joven investigadora de la policía que lucha contra los demonios de su pasado cuando es reclutada por el investigador jefe del FBI para ayudar a perfilar y rastrear a un individuo perturbado. A medida que la policía y el FBI inician una persecución por todo el país, se ven frustrados a cada paso por el comportamiento sin precedentes del individuo. Dada su torturada psique, Eleanor puede ser la única persona capaz de comprender la mente de su agresor y llevarlo ante la justicia.

4 Paramount 22.00 horas El secreto de Anthony Zimmer

Año: 2005

Director: Jérôme Salle.

Intérpretes: Sophie Marceau, Yvan Attal, Sami Frey, Gilles Lellouche y Daniel Olbrychski.

Sinopsis: Inteligente, jugador y amante del riesgo, Anthony Zimmer es perseguido sin tregua por los servicios de inteligencia internacionales, acusado de dirigir una red ilegal de blanqueo de dinero con el tráfico de drogas.

5 FDF 22.55 horas Furia de Titanes

Año: 2010

Director: Louis Leterrier.

Intérpretes: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Jason Flemyng, Gemma Arterton, Alexa Davalos, Tine Stapelfeldt, Mads Mikkelsen y Luke Evans.

Sinopsis: Lucha por el poder que enfrenta a los hombres contra los reyes y a los reyes contra los dioses. Nacido como un dios pero criado como un hombre, Perseo se ve incapaz de proteger a su familia del dios vengativo del inframundo, Hades. Pero, al no tener ya nada que perder, Perseo se ofrece a liderar una misión peligrosa para derrotar a Hades, antes de que este pueda arrebatar los poderes a Zeus y desatar el infierno en la Tierra. Encabezando a un grupo de guerreros valientes, Perseo inicia un peligroso viaje hacia el fondo de los mundos prohibidos. Combatiendo a demonios y bestias terribles, podrá sobrevivir solo si es capaz de aceptar sus poderes como dios, de vencer a su destino y de crearse uno propio.