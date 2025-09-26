Qué películas ver hoy viernes en televisión: de un taquillazo de Tom Hanks a la cinta que encumbró a Audrey Hepburn

A. Pedroche Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:34 Comenta Compartir

Conectar viendo una película es parte de experiencia cinematográfica. El cine es capaz de tocar el alma del espectador. Además, tiene una parte de cultura popular. Hay personajes, prendas de ropa, frases e incluso bandas sonoras que están integradas en nuestra cuotidaniedad. En cuanto a la manera de consumir estas cintas, seguimos acudiendo a las salas para ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla, pero algo ha cambiado. Las plataformas de streaming lo han cambiado todo. En Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Filmin encontramos una gran variedad de contenidos a la carta para disfrutar desde la comodidad del hogar. Porque sí, cada vez vemos más cine desde casa.

Algunos de estos servicios también producen sus propios contenidos. Películas que terminan siendo de las más vistas durante el año. Pero para acceder a estas plataformas y que toda esta industria se pueda sustentar, hay que pagar. La cuota suele ser mensual y oscila entre los 15 y 20 euros cada una. Desafortunadamente es un dispendio que no todas las familias pueden permitirse.

Sin embargo, ver cine de calidad no está necesariamente vinculado con pagar. De hecho se puede ver gratis. En varios canales de televisión en abierto programan películas cada día. Es una gran opción para atraer audiencias. No es necesario contratar ningún servicio. Únicamente se necesita un televisor y señal TDT. Estas son algunas de las mejores cintas para ver este viernes 26 de septiembre:

BeMad 15.50 horas El secreto de Thomas Crown

Año: 1999

Dirección: John McTiernan

Reparto: Pierce Brosnan, Rene Russo, Denis Leary, Faye Dunaway, Ben Gazzara, Frankie Faison, Fritz Weaver, Mark Margolis, Michael Lombard, Esther Cañadas, Charles Keating, James Saito

Sinopsis: A los cuarenta años, al multimillonario y distinguido Thomas Crown no le queda nada que demostrar: es un triunfador nato. Pero no se siente satisfecho, así que planea robar un Monet del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. La policía nunca sospecharía de él, pero sí lo hace una experta y bella detective privada que trabaja para la agencia de seguros del museo. Por esta razón empieza a tantear a Crown por medio de un peligroso juego de inteligencia y seducción.

La 1 22.00 horas El código Da Vinci

Año: 2006

Dirección: Ron Howard

Reparto: Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Paul Bettany, Alfred Molina, Jürgen Prochnow, Jean-Yves Berteloot, Etienne Chicot, Jean-Pierre Marielle, Marie-Françoise Audollent, Seth Gabel

Sinopsis: El catedrático y afamado simbologista Robert Langdon se ve obligado a acudir una noche al Museo del Louvre, cuando el asesinato de un restaurador deja tras de sí un misterioso rastro de símbolos y pistas. Con la ayuda de la criptógrafa de la policía Sophie Neveu y poniendo en juego su propia vida, Langdon descubre que la obra de Leonardo Da Vinci esconde una serie de misterios que apuntan a una sociedad secreta encargada de custodiar un antiguo secreto que ha permanecido oculto durante dos mil años.

TRECE 22.20 horas Desayuno con diamantes

Año: 1961

Dirección: Blake Edwards

Reparto: Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Mickey Rooney, Martin Balsam, Buddy Ebsen, José Luis de Vilallonga, John McGiver, Alan Reed, Stanley Adams, Dorothy Whitney, Claude Stroud

Sinopsis: Holly Golightly es una bella joven neoyorquina que, aparentemente, lleva una vida fácil y alegre. Tiene un comportamiento bastante extravagante, por ejemplo, desayunar contemplando el escaparate de la lujosa joyería Tiffanys. Un día se muda a su mismo edificio Paul Varjak, un escritor que, mientras espera un éxito que nunca llega, vive a costa de una mujer madura.

Otras películas para ver hoy en televisión

- 'Socios y sabuesos'. BeMad. 20.01 horas

- 'Hora Punta'. BeMad. 21.49 horas

- 'Joe Kidd'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'Un día de furia'. Paramount Network. 23.55 horas

