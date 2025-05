Qué películas ver hoy viernes en televisión: de una de suspense con Richard Gere a la oscarizada 'Birdman'

Tamara Villena Valencia Viernes, 9 de mayo 2025, 01:07 Comenta Compartir

La televisión sigue ofreciendo películas muy interesantes para ver desde el sofá cualquier día de la semana. No hace falta volverse loco buscando entre el catálogo de las plataformas de 'streaming' porque basta con pasar canales para encontrar títulos buenos y de todos los géneros, con los que disfrutar de un rato de desconexión.

Estas son las películas que puedes ver en televisión este viernes 9 de mayo:

65

La 1. 21.50 horas. Sinopsis: Después de un catastrófico accidente en un planeta desconocido, el piloto Mills descubre rápidamente que realmente está varado en la Tierra, pero de hace 65 millones de años. Ahora, con solo una oportunidad de rescate, Mills y la otra única superviviente, Koa, deben abrirse camino a través del desconocido territorio plagado con peligrosas criaturas prehistóricas en una épica lucha por sobrevivir.

Directores: Scott Beck, Bryan Woods, 2023

Interpretes: Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman, Nika Williams

Circuito cerrado

Paramount. 20.05 horas. Sinopsis: Los abogados Martin Rose y Claudia Simmons-Howe, antiguos amantes, se encuentran de repente en una posición delicada tras decidir defender a un peligroso terrorista internacional sospechoso de poner una bomba.

Director: John Crowley, 2013

Interpretes: Eric Bana, Rebecca Hall, Jim Broadbent, Ciarán Hinds, Lee Asquith-Coe, Kenneth Cranham, Evie Wray

Ártico

Paramount. 22.00 horas. Sinopsis: En el Ártico, la temperatura puede bajar hasta -70 °C. En este paraje helado y hostil, un hombre lucha por sobrevivir, refugiándose en los restos de un avión accidentado. En un año ha aprendido a luchar contra el frío y las tormentas, a esconderse de los osos polares y a pescar su comida. Un evento inesperado le obliga a emprender una larga y peligrosa expedición para ser rescatado.

Director: Joe Penna, 2018

Interpretes: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir, Tintrinai Thikhasuk

Mad Sci-fi: Divergente

Be Mad. 20.30 horas. Sinopsis: En un mundo futurista donde la sociedad está dividida en diferentes facciones basadas en las virtudes humanas, Tris Prior es advertida de que es una Divergente y que nunca va a encajar en ningún grupo. Tris debe aprender a confiar en el misterioso Cuatro para ayudarle a averiguar por qué los Divergentes son tan peligrosos antes de que sea demasiado tarde.

Director: Neil Burger, 2014

Interpretes: Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd, Jai Courtney, Ray Stevenson, Zoë Kravitz, Miles Teller, Tony Goldwyn, Ansel Elgort, Maggie Q

La serie Divergente: Insurgente

Be Mad. 22.30 horas. Sinopsis: Tris y Cuatro son ahora fugitivos perseguidos por Jeanine, líder de la élite hambrienta de poder de Erudición. En una carrera contra el tiempo, deben descubrir aquello que la familia de Tris quería proteger antes de morir y por qué los líderes de Erudición van a hacer lo que sea necesario para detenerles.

Director: Robert Schwentke, 2015

Interpretes: Kate Winslet, Jai Courtney, Mekhi Phifer, Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort, Miles Teller, Cynthia Barrett, Justice Leak, Lyndsi LaRose

Mothman, la última profecía

Neox. 22.00 horas. Sinopsis: Narra una serie de acontecimientos inexplicables a través de los ojos y la mente de un hombre que se dedicó a investigar las circunstancias que rodearon la muerte de su esposa. Además, analiza cómo estos hechos pudieron estar conectados con los extraños fenómenos acontecidos en un pueblo situado a 400 millas.

Director: Mark Pellington, 2002

Interpretes: Richard Gere, David Eigenberg, Bob Tracey, Ron Emanuel, Debra Messing, Tom Stoviak, Yvonne Erickson, Scott Nunnally, Harris Mackenzie, Will Patton

Hombres de élite

Selekt. 23.27 horas. Sinopsis: Un equipo de electricistas de alta tensión es alcanzado por una gran tormenta mientras se encuentran reparando un complejo eléctrico. Para lograr sobrevivir, tendrán que ponerse a prueba ellos mismos y actuar con determinación, rapidez y precisión. Además, uno de ellos, Beau, debe enseñar el oficio al hijo de su mentor que murió hace 16 años.

Director: David Hackl, 2015

Interpretes: John Travolta, Kate Bosworth, Devon Sawa, Gil Bellows, Julie Benz, Ryan Robbins, Ty Olsson, Sharon Stone, Reese Alexander, Emilie Ullerup

Parker

AMC. 20.06 horas. Sinopsis: Parker es un ladrón con un código ético muy particular: solo roba a los ricos y no hace daño a gente que no lo merece. Sin embargo, tras ser traicionado por su equipo y dado por muerto tras una operación, Parker asume una nueva identidad para hacerse con su último botín con la ayuda de una hermosa mujer. Sus antiguos compañeros van a lamentar haberse cruzado en su camino. La ira y venganza de Parker va a caer sobre ellos.

Director: Taylor Hackford, 2013

Interpretes: Jason Statham, Jennifer Lopez, Nick Nolte, Michael Chiklis, Clifton Collins Jr., Daniel Bernhardt

Sin rastro

AMC. 22.10 horas. Sinopsis: Jill Parrish llega un día a su casa después de trabajar en un turno de noche y descubre que su hermana, Molly, ha sido secuestrada. Jill está segura de que ha sido el mismo individuo que la secuestró a ella misma un año antes y del que logró escapar.

Director: Heitor Dhalia, 2012

Interpretes: Amanda Seyfried, Daniel Sunjata, Jennifer Carpenter, Sebastian Stan, Wes Bentley, Nick Searcy, Socratis Otto, Emily Wickersham, Joel David Moore, Katherine Moennig

Fast & Furious VII

Canal Hollywood. 19.43 horas. Sinopsis: Ya ha pasado un año desde que el equipo de Dom y Brian regresó finalmente a Estados Unidos tras ser indultados. Desean adaptarse a una vida en la legalidad, pero las cosas ya no son lo que eran. Dom intenta desesperadamente acercarse a Letty, mientras que Brian lucha para acostumbrarse a la vida en una urbanización con Mia y su hijo. Paralelamente, Tej y Roman disfrutan de la libertad viviendo como auténticos playboys. Ninguno de ellos imagina que Deckard Shaw, un frío asesino británico entrenado para realizar operaciones secretas, se va a convertir en su mayor peligro cuando busque vengarse de Dominic Toretto y su familia por la muerte de su hermano.

Director: James Wan, 2015

Interpretes: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Dwayne Johnson, Lucas Black, Kurt Russell

Miss Agente Especial

Warner TV. 22:03. Sinopsis. El prestigioso concurso de Miss Estados Unidos, que lleva celebrándose durante los últimos 50 años, ha recibido la amenaza de un criminal perseguido por el gobierno y al que el FBI lleva mucho tiempo siguiendo la pista tras aterrorizar a la nación con sus múltiples atentados, tiroteos e incendios. Tras la amenaza, el FBI decide infiltrar a una de sus agentes en el concurso de belleza.

Director: Donald Petrie, 2000

Interpretes: Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt, Candice Bergen, William Shatner, Melissa De Sousa

La jungla 4.0

AXN. 22.00 horas. Sinopsis: John McClane, policía de la vieja escuela, debe enfrentarse en esta ocasión a un grupo de extremistas que han dejado sin suministro a la empresa que controla las comunicaciones, los transportes y la energía de los Estados Unidos. El cerebro de la operación ha tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle, a excepción de uno, John McClane.

Director: Len Wiseman, 2007

Interpretes: Bruce Willis, Timothy Olyphant, Justin Long, Maggie Q, Cliff Curtis, Jonathan Sadowski, Andrew Friedman, Kevin Smith, Yorgo Constantine, Cyril Raffaelli

Birdman

TCM. 20.00 horas. Sinopsis: Riggan Thomson espera que encabezando una nueva y ambiciosa obra en Broadway va a lograr, entre otras cosas, dar una nueva vida a su moribunda carrera. En muchos sentidos es un iniciativa profundamente insensata, pero el antiguo superhéroe del cine tiene grandes esperanzas de que este ardid creativo le va a legitimar como artista y va a demostrar a todos, incluido él mismo, que es algo más que una vieja gloria de Hollywood. Al aproximarse la noche de estreno de la obra, el actor principal de Riggan resulta herido en un insólito accidente durante los ensayos y tiene que ser sustituido rápidamente.

Director: Alejandro González Iñárritu, 2014

Interpretes: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Naomi Watts, Andrea Riseborough, Amy Ryan, Emma Stone, Lindsay Duncan, Merritt Wever, Jeremy Shamos