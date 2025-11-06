Qué películas ver hoy viernes en televisión: de un oscarizado thriller con Harrison Ford a una de acción con Matt Damon y Jodie Foster

La oferta para este 6 de noviembre se llena de propuestas de cine para todos los gustos

Las televisiones en abierto ofrecen varias propuestas para los amantes del séptimo arte de cara al fin de semana. Matt Damon y Jodie Foster protagonizan 'Elysium' en Cuatro este viernes noche. Además, La 1 emite el aplaudido thriller con Harrison Ford 'Único testigo' que ganó dos Oscar.

Pero hay propuestas para todos los gustos. Estas son las películas que puedes ver en abierto este martes en televisión:

La 1 22.00 horas 'Único testigo'

Año: 1985

Dirección: Peter Weir

Reparto: Harrison Ford, Kelly McGillis, Danny Glover, Lukas Haas, Jan Rubes.

Sinopsis: En su primer viaje a Philadelphia, el pequeño Samuel Lap, un niño de una comunidad amish, presencia por casualidad el brutal asesinato de un hombre. John Book es el policía encargado de proteger al chico y a su madre Rachel de quienes quieren eliminar a Samuel, unico testigo del homicidio.

Cuatro 22.00 horas 'Elysium'

Año: 2013

Dirección: Neill Blomkamp

Reparto: Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga, William Fichtner.

Sinopsis: En 2154, los ricos viven en una confortable y lujosa estación espacial, mientras que los pobres tienen que vivir en las ruinas de una sobrepoblada Tierra. Max, un hombre común, parece ser el único ser humano capaz de instaurar igualdad en los mundos.

La 2 22.40 horas 'Mensaka'

Año: 1998

Dirección: Salvador Garcia Ruiz

Reparto: Gustavo Salmerón, Tristán Ulloa, Adriá Collado, Darío Paso, Laia Marull, María Esteve, Lola Dueñas, Sandra Rodríguez, Guillermo Toledo.

Sinopsis: Mesaka se acerca a un grupo de jóvenes durante un otoño en el que parece que sus vidas van a sufrir una completa transformación. Viven en una gran ciudad y, aunque pertenecen a clases sociales muy diferentes, se encuentran unidos, sin saberlo, por lazos invisibles que se irán haciendo cada vez más estrechos hasta formar un mundo particular, mucho más pequeño de lo que se imaginan.

Otras películas para ver en televisión hoy

- 'El séptimo de caballería', a las 12.15 horas, en La 2.

- 'Mando perdido (Los centuriones)', a las 14.45 horas, en Trece.

- 'Sesenta segundos de vida', a las 17.05 horas, en Trece.

- 'El vengador sin piedad', a las 19.10 horas, en Trece.

- 'Jóvenes pistoleros de Texas', a las 21.20 horas, en Trece.

- 'R.I.P.D. Departamento de policía mortal', a las 22.00 horas, en Paramount Nwtwork.

- 'El secreto de Santa Vittoria', a las 22.35 horas, en Trece.