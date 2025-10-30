Qué películas ver hoy viernes en televisión: de un especial de Halloween a un taquillazo de acción

La oferta para este 31 de octubre está repleta de cine de terror

Cuando vemos una películas nos trasportamos. Durante un par de horas dejamos de lado nuestra vida real y nos sumergimos en una experiencia narrativa y visual que conecta con nuestros sentidos. También nos hace cuestionarnos nuestras propias ideas y la concepción que tenemos de los aspectos más importantes de la vida. Además, el cine sirve también como entretenimiento; como hobby. Muchas personas destinan gran parte de su tiempo y de su dinero en él. Bien sea acudiendo a las salas o viendo cintas en casa.

Desde hace aproximadamente diez años las plataformas de streaming llegaron a nuestra vida para cambiarlo todo. En Netflix, Prime Video, Max, Filmin o Disney+ podemos encontrar una gran cantidad de contenidos para ver a la carta desde la comodidad del hogar. Tanto cine como series. Millones de usuarios tienen contratados sus servicios. El precio oscila entre los 15 y los 20 euros mensuales por plataforma. No todas las familias pueden permitirse este dispendio.

En la televisión continúan echando películas para ver en abierto, es decir, gratuitamente. Los canales programan cine en su parrilla para atraer en abierto. Esto es algo que lleva sucediendo desde hace años. Familias enteras juntas frente a la pequeña pantalla disfrutando del séptimo arte. De cara a este viernes, 31 de agosto, muchas cadenas emitirán cine de terror dado que es la noche de Halloween. Estas son algunas de las mejores películas para ver hoy:

La 1 22.00 horas Cazafantasmas: Imperio helado

Año: 2024

Dirección: Gil Kenan

Reparto: Mckenna Grace, Carrie Coon, Paul Rudd, Finn Wolfhard, Annie Potts, Emily Alyn Lind, Bill Murray, Ernie Hudson, Dan Aykroyd, Patton Oswalt, Kumail Nanjiani, Logan Kim, Celeste O'Connor, James Acaster

Sinopsis: Después de los eventos de Oklahoma, el equipo de Cazafantasmas regresa a donde comenzó todo: ¡Nueva York! La historia de la familia Spengler continúa con un nuevo grupo de Cazafantasmas.

Neox 22.00 horas Blade Trinity

Año: 2004

Dirección: David S. Goyer

Reparto: Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Jessica Biel, Ryan Reynolds, Parker Posey, Mark Berry, John Michael Higgins, Callum Keith Rennie, Paul Levesque, James Remar, Natasha Lyonne, Françoise Yip

Sinopsis: Durante años, Blade ha luchado contra los vampiros sin que el mundo supiera lo que sucedía en los bajos fondos. Pero ahora, tras caer en las redes del FBI, se ve forzado a salir a la luz del día para unir sus fuerzas con un clan de humanos cazadores de vampiros que nunca supo que existían, los Nightstalkers. Junto a Abigail y Hannibal, Blade sigue la pista de una Antigua criatura que lo está acechando el vampiro original: Drácula.

BeMad 23.25 horas 300

Año: 2006

Dirección: Zack Snyder

Reparto: Gerard Butler, Lena Headey, Dominic West, David Wenham, Vincent Regan, Michael Fassbender, Rodrigo Santoro, Andrew Pleavin, Tom Wisdom, Andrew Tiernan, Stephen McHattie, Giovani Cimmino

Sinopsis: Adaptación del cómic de Frank Miller sobre la famosa batalla de las Termópilas (480 a.C.). El objetivo de Jerjes, emperador de Persia, era la conquista de Grecia, lo que desencadenó las Guerras Médicas. Dada la gravedad de la situación, el rey Leónidas de Esparta y 300 espartanos se enfrentaron a un ejército persa que era inmensamente superior.

Otras películas para ver en televisión hoy

- 'Gringo'. La 2. 12.15 horas

- 'La maldición de Rookford'. Paramount Network. 15.55 horas

- 'El inspector Tibbs contra la Organización'. TRECE. 16.50 horas

- 'La noche de Halloween'. Paramount Network. 19.50 horas

- 'Ejecución inminente'. TRECE. 22.05 horas

- 'El disputado voto del señor Cayo'. La 2. 22.45 horas

- 'Chaos Walking'. La 1. 23.45 horas

