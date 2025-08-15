Qué películas ver hoy viernes en televisión: de una de las cintas más románticas de la historia del cine a un clásico con Julia Roberts y Susan Sarandon

La oferta para este 15 de agosto incluye la película que marcó a los niños de los 80 y éxitos de taquilla de actores como Silvester Stallone o Keanu Reeves

La cultura del cine forma parte de nuestro día a día. Está presente en la ropa que utilizamos, cómo hablamos, la música que escuchamos...Todo está relacionado. ¿Quién no se ha sentido identificado con un personaje de alguna película? Además, es un pasatiempo en el que invertimos muchas horas. Simplemente como una afición o una actividad que nos apasiona. Acudimos a las salas para ver las novedades que ofrece la taquilla. Ahí vivimos la experiencia del cine más auténtica. Sin embargo, también podemos disfrutar desde casa. De hecho, es una tendencia cada vez más frecuente.

Antes alquilábamos cintas VHS o DVDs en el videoclub. Ahora con la llegada de las plataformas de streaming todo ha cambiado. En Netflix, MAX, Prime Video, Filmin o Disney+ encontramos una gran cantidad de contenidos de entretenimiento a la carta. Podemos verlos cuándo queramos y desde el dispositivo que lo deseemos. Todo a cambio de una cuota mensual por servicio que ronda los 20 euros. Un dispendio que no todos pueden asumir.

Los canales de televisión en abierto siguen ofertando cine en su parrilla para tratar de atraer audiencia. Para este viernes 15 agosto, coincidiendo que es festivo en todo el país, hay una gran cantidad de títulos que son muy interesantes. Podemos encontrar películas de acción con actores como Silvester Stallone en 'Acorralado' o Keanu Reeves en 'Jhon Wick' a un clásico del western como 'Río Bravo'. También una serie de cintas muy destacables que se emitirán durante el día:

TRECE 12.05 horas Los goonies

Año: 1985

Dirección: Richard Donner

Reparto: Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerri Green, Martha Plimpton, Joe Pantoliano, Ke Huy Quan, John Matuszak, Robert Davi, Anne Ramsey, Lupe Ontiveros, Mary Ellen Trainor

Sinopsis: Mikey es un niño de trece años que junto con su hermano mayor y sus amigos forman un grupo que se hacen llamar «los Goonies». Un día deciden subir al desván de su casa, donde su padre guarda antigüedades. Allí encuentran el mapa de un tesoro perdido que data del siglo XVII, de la época de los piratas, y deciden salir a buscarlo repletos de espíritu aventurero.

La 1 15.50 horas Quédate a mi lado

Año: 1998

Dirección: Chris Columbus

Reparto: Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris, Jena Malone, Liam Aiken, Lynn Whitfield, Darrell Larson, Mary Louise Wilson, Andre B. Blake

Sinopsis: Isabel es una fotógrafa que se enamora de un hombre divorciado con dos hijos. Ganarse el amor de los niños le resultará difícil, ya que la madre no está dispuesta a facilitarle las cosas.

Antena 3 17.15 horas La princesa prometida

Año: 1987

Dirección: Rob Renier

Reaprto: Cary Elwes, Robin Wright, Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Wallace Shawn, André the Giant, Christopher Guest, Fred Savage, Peter Falk, Billy Crystal, Carol Kane, Peter Cook, Mel Smith, Anne Dyson, Willoughby Gray, Malcolm Storry

Sinopsis: Después de buscar fortuna durante cinco años, Westley retorna a su tierra para casarse con su amada, la bella Buttercup, a la que había jurado amor eterno. Sin embargo, para recuperarla habrá de enfrentarse a Vizzini y sus esbirros. Una vez derrotados éstos, tendrá que superar el peor de los obstáculos: el príncipe Humperdinck pretende desposar a la desdichada Buttercup, pese a que ella no lo ama, ya que sigue enamorada de Westley.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'Minority Report'. Neox. 15.50 horas

- 'La hija del rey'. Antena 3. 16.00 horas

- 'Sigo como Dios'. Paramount Network. 16.45 horas

- 'City of Angels'. La 1. 17.50 horas

- 'Hora punta'. Neox. 18.20 horas

- 'Mil maneras de morder el polvo'. Paramount Network. 18.20 horas

- 'Río Bravo'. TRECE. 19.10 horas

- 'Historia de un amor verdadero'. Antena 3. 19.20 horas

- 'John Wick'. Neox. 21.50 horas

- 'La noche de los muertos vivientes'. El Toro TV. 22.00 horas

- 'Juego de espías'. Antena 3. 22.10 horas

- 'Acorralado'. TRECE. 22.45 horas

- 'Tras el corazón verde'. BeMad. 22.23 horas

