Qué películas ver hoy viernes en televisión: de una de acción con Harrison Ford a un oscarizado clásico familiar
Títulos para ver en la pequeña pantalla este 22 de agosto
Valencia
Viernes, 22 de agosto 2025, 00:21
El viernes es el día perfecto para disfrutar de un rato de desconexión frente a la televisión con una buena película. Y aunque hay muchas plataformas de 'streaming' con un catálogo inmenso, no hace falta tener que estar buscando entre miles de opciones para decidirte. Basta con coger el mando y mirar qué hacen en los canales de la pequeña pantalla para dar con producciones para todos los gustos.
Estas son las películas que podrás ver en televisión este viernes 22 de agosto:
-
1La 2 22.30 horas
La suerte dormida
Sinopsis: Amparo es un mujer que se ha refugiado en la rutina del trabajo y la vida para huir de una traumática pérdida en el pasado. Pero, cuando tiene que defender un caso de indemnización por muerte, se ve obligada a volver al mundo de los vivos.
Directora: Ángeles González Sinde, 2003
Interpretes: Adriana Ozores, Félix Gómez, Pepe Soriano, Carlos Kaniowsky, Fanny de Castro
-
2Antena 3 22.10 horas
Dog. Un viaje salvaje
Sinopsis: Briggs, un exsoldado, y su perro, Lulu, un pastor belga, recorren la costa del Pacífico para llegar a tiempo al funeral de un compañero del ejército. En este divertido road-trip, aprenden a quererse de nuevo y se dan el uno al otro la oportunidad de una nueva vida.
Directores: Reid Carolin, Channing Tatum, 2022
Interpretes: Channing Tatum, Q'orianka Kilcher, Ethan Suplee, Kevin Nash, Aqueela Zoll
-
3Cuatro 22.00 horas
Zona prohibida
Sinopsis: La analista de la CIA Abby Trent se une al equipo de la Ciudadela, una base ultrasecreta en el desierto de Jordania en la que se confina e interroga a peligrosos terroristas, para encontrar al culpable del asesinato de su hija y marido.
Directora: Sophia Banks, 2022
Interpretes: Jason Clarke, Michelle Monaghan, Jai Courtney, Pallavi Sharda, Phoenix Raei
-
4Cuatro 23.40 horas
Fantasy Island
Sinopsis: En un lujosa pero remota isla tropical, el enigmático Sr. Roarke convierte en realidad los sueños secretos de sus afortunados invitados. Pero cuando las fantasías se convierten en pesadillas, los invitados deben resolver el misterio de la isla para poder escapar de ella con vida.
Director: Jeff Wadlow, 2020
Interpretes: Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Jimmy O. Yang, Portia Doubleday, Ryan Hansen, Michael Rooker, Parisa Fitz-Henley, Mike Vogel
-
5Paramount 22.00 horas
El protector
Sinopsis: Jennifer Barret fue adoptada cuando era una niña. Lo que desconoce es que es la hija del poderoso capo de la mafia Angelo Allieghieri. Cuando este es asesinado durante un tiroteo en un restaurante, su leal guardaespaldas, Frankie Delano, jura proteger a la joven de los enemigos de su padre.
Director: Martyn Burke, 2002
Interpretes: Sylvester Stallone, Madeleine Stowe, Anthony Quinn, Raoul Bova, Harry Van Gorkum, Billy Gardell, George Touliatos, Angelo Celeste, Ezra Perlman, Carin Moffat
-
6AMC 20.41 horas
Red II
Sinopsis: Frank Moses, agente retirado de Operaciones Encubiertas de la CIA, vuelve a reunir a su peculiar equipo de elite para emprender la búsqueda a nivel global de un dispositivo nuclear portátil desaparecido. Por el camino tienen que enfrentarse a un ejército de implacables asesinos, despiadados terroristas y oficiales del Gobierno enloquecidos por el poder. Todos están ansiosos por hacerse con un arma devastadora, pero ninguno de ellos es consciente de lo que puede suponer enfrentarse al equipo de Retirados Extremadamente Peligrosos y a sus tácticas de la vieja escuela. La misión llevará a Frank y su variopinto equipo a París, Londres y Moscú.
Director: Dean Parisot, 2013
Interpretes: Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Helen Mirren, Byung-hun Lee, Catherine Zeta-jones, Anthony Hopkins
-
7Canal Hollywood 20.21 horas
El cliente
Sinopsis: Mark es un muchacho que, tras haber sido testigo del suicidio de un abogado de la mafia, queda traumatizado, porque sabe que si revela lo que ha visto su vida se verá amenazada. Mientras un fiscal federal no deja de presionarlo para que diga la verdad, su única aliada es una abogada de oficio.
Director: Joel Schumacher, 1994
Interpretes: Tommy Lee Jones, Susan Sarandon, Mary-Louise Parker, Anthony LaPaglia, J.T. Walsh, Anthony Edwards, Brad Renfro, Will Patton
-
8Canal Hollywood 22.30 horas
Air Force One (El avión del presidente)
Sinopsis: El presidente de Estados Unidos, James Marshall, regresa de un viaje oficial a Rusia a bordo del Boeing 747 presidencial, el famoso Air Force One. Poco después del despegue, el avión presidencial es secuestrado por un grupo terrorista, que toma como rehenes a la familia y a los miembros del equipo presidencial.
Director: Wolfgang Petersen, 1997
Interpretes: Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close, Dean Stockwell, Donna Bullock, Jurgen Prochnow, Liesel Matthews, Michael Ray Miller, Paul Guilfoyle, Wendy Crewson
-
9Sundance TV 20.14 horas
Snowden
Sinopsis: Cuando Edward J. Snowden dio a conocer los documentos del programa de vigilancia mundial secreto de la NSA, abrió los ojos del mundo y cerró las puertas de su propio futuro, renunciando a su carrera, a su novia de toda la vida y a su patria. Tras la publicación de estos archivos por la prensa de todo el mundo, se produce un revuelo inmediato, ya que sacaban a la luz una trama de espionaje masivo por parte del gobierno de Estados Unidos. La película, dirigida por el oscarizado Oliver Stone, se basa en el libro The Snowden files. The inside story of the world's most wanted man, escrito por Luke Harding, y en otra obra cuyo autor es el abogado ruso de Snowden, Anatoly Kucherena.
Director: Oliver Stone, 2016
Interpretes: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Nicolas Cage, Melissa Leo, Zachary Quinto
-
10Dark 21.17 horas
It: Capítulo 2
Sinopsis: Veintisiete años después de su primer encuentro con el terrorífico Pennywise, el Club de los Perdedores ha crecido y se ha mudado, hasta que una devastadora llamada telefónica los hace regresar.
Director: Andy Muschietti, 2019
Interpretes: Chastain Jessica; McAvoy James; Bean Andy; Hader Bill; Mustafa Isaiah; Ryan Jay; Skarsgård Bill; Ransone James
-
11TCM 22.00 horas
Sonrisas y lágrimas
Sinopsis: Austria, 1930. Maria, una exnovicia, se encarga de la educación y el cuidado de los siete hijos del capitán Von Trapp, viudo antipático y autoritario. Poco a poco, Maria se va ganando la confianza y el cariño de los traviesos niños.
Director: Robert Wise, 1965
Interpretes: Julie Andrews, Christopher Plummer, Eleanor Parker, Richard Haydn, Peggy Wood, Duane Chase, Kym Karath
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.