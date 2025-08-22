Qué películas ver hoy viernes en televisión: de una de acción con Harrison Ford a un oscarizado clásico familiar Títulos para ver en la pequeña pantalla este 22 de agosto

Tamara Villena Valencia Viernes, 22 de agosto 2025, 00:21 | Actualizado 01:00h.

El viernes es el día perfecto para disfrutar de un rato de desconexión frente a la televisión con una buena película. Y aunque hay muchas plataformas de 'streaming' con un catálogo inmenso, no hace falta tener que estar buscando entre miles de opciones para decidirte. Basta con coger el mando y mirar qué hacen en los canales de la pequeña pantalla para dar con producciones para todos los gustos.

Estas son las películas que podrás ver en televisión este viernes 22 de agosto:

1 La 2 22.30 horas La suerte dormida

Sinopsis: Amparo es un mujer que se ha refugiado en la rutina del trabajo y la vida para huir de una traumática pérdida en el pasado. Pero, cuando tiene que defender un caso de indemnización por muerte, se ve obligada a volver al mundo de los vivos.

Directora: Ángeles González Sinde, 2003

Interpretes: Adriana Ozores, Félix Gómez, Pepe Soriano, Carlos Kaniowsky, Fanny de Castro

2 Antena 3 22.10 horas Dog. Un viaje salvaje

Sinopsis: Briggs, un exsoldado, y su perro, Lulu, un pastor belga, recorren la costa del Pacífico para llegar a tiempo al funeral de un compañero del ejército. En este divertido road-trip, aprenden a quererse de nuevo y se dan el uno al otro la oportunidad de una nueva vida.

Directores: Reid Carolin, Channing Tatum, 2022

Interpretes: Channing Tatum, Q'orianka Kilcher, Ethan Suplee, Kevin Nash, Aqueela Zoll

3 Cuatro 22.00 horas Zona prohibida

Sinopsis: La analista de la CIA Abby Trent se une al equipo de la Ciudadela, una base ultrasecreta en el desierto de Jordania en la que se confina e interroga a peligrosos terroristas, para encontrar al culpable del asesinato de su hija y marido.

Directora: Sophia Banks, 2022

Interpretes: Jason Clarke, Michelle Monaghan, Jai Courtney, Pallavi Sharda, Phoenix Raei

4 Cuatro 23.40 horas Fantasy Island

Sinopsis: En un lujosa pero remota isla tropical, el enigmático Sr. Roarke convierte en realidad los sueños secretos de sus afortunados invitados. Pero cuando las fantasías se convierten en pesadillas, los invitados deben resolver el misterio de la isla para poder escapar de ella con vida.

Director: Jeff Wadlow, 2020

Interpretes: Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Jimmy O. Yang, Portia Doubleday, Ryan Hansen, Michael Rooker, Parisa Fitz-Henley, Mike Vogel

5 Paramount 22.00 horas El protector

Sinopsis: Jennifer Barret fue adoptada cuando era una niña. Lo que desconoce es que es la hija del poderoso capo de la mafia Angelo Allieghieri. Cuando este es asesinado durante un tiroteo en un restaurante, su leal guardaespaldas, Frankie Delano, jura proteger a la joven de los enemigos de su padre.

Director: Martyn Burke, 2002

Interpretes: Sylvester Stallone, Madeleine Stowe, Anthony Quinn, Raoul Bova, Harry Van Gorkum, Billy Gardell, George Touliatos, Angelo Celeste, Ezra Perlman, Carin Moffat

6 AMC 20.41 horas Red II

Sinopsis: Frank Moses, agente retirado de Operaciones Encubiertas de la CIA, vuelve a reunir a su peculiar equipo de elite para emprender la búsqueda a nivel global de un dispositivo nuclear portátil desaparecido. Por el camino tienen que enfrentarse a un ejército de implacables asesinos, despiadados terroristas y oficiales del Gobierno enloquecidos por el poder. Todos están ansiosos por hacerse con un arma devastadora, pero ninguno de ellos es consciente de lo que puede suponer enfrentarse al equipo de Retirados Extremadamente Peligrosos y a sus tácticas de la vieja escuela. La misión llevará a Frank y su variopinto equipo a París, Londres y Moscú.

Director: Dean Parisot, 2013

Interpretes: Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Helen Mirren, Byung-hun Lee, Catherine Zeta-jones, Anthony Hopkins

7 Canal Hollywood 20.21 horas El cliente

Sinopsis: Mark es un muchacho que, tras haber sido testigo del suicidio de un abogado de la mafia, queda traumatizado, porque sabe que si revela lo que ha visto su vida se verá amenazada. Mientras un fiscal federal no deja de presionarlo para que diga la verdad, su única aliada es una abogada de oficio.

Director: Joel Schumacher, 1994

Interpretes: Tommy Lee Jones, Susan Sarandon, Mary-Louise Parker, Anthony LaPaglia, J.T. Walsh, Anthony Edwards, Brad Renfro, Will Patton

8 Canal Hollywood 22.30 horas Air Force One (El avión del presidente)

Sinopsis: El presidente de Estados Unidos, James Marshall, regresa de un viaje oficial a Rusia a bordo del Boeing 747 presidencial, el famoso Air Force One. Poco después del despegue, el avión presidencial es secuestrado por un grupo terrorista, que toma como rehenes a la familia y a los miembros del equipo presidencial.

Director: Wolfgang Petersen, 1997

Interpretes: Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close, Dean Stockwell, Donna Bullock, Jurgen Prochnow, Liesel Matthews, Michael Ray Miller, Paul Guilfoyle, Wendy Crewson

9 Sundance TV 20.14 horas Snowden

Sinopsis: Cuando Edward J. Snowden dio a conocer los documentos del programa de vigilancia mundial secreto de la NSA, abrió los ojos del mundo y cerró las puertas de su propio futuro, renunciando a su carrera, a su novia de toda la vida y a su patria. Tras la publicación de estos archivos por la prensa de todo el mundo, se produce un revuelo inmediato, ya que sacaban a la luz una trama de espionaje masivo por parte del gobierno de Estados Unidos. La película, dirigida por el oscarizado Oliver Stone, se basa en el libro The Snowden files. The inside story of the world's most wanted man, escrito por Luke Harding, y en otra obra cuyo autor es el abogado ruso de Snowden, Anatoly Kucherena.

Director: Oliver Stone, 2016

Interpretes: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Nicolas Cage, Melissa Leo, Zachary Quinto

10 Dark 21.17 horas It: Capítulo 2

Sinopsis: Veintisiete años después de su primer encuentro con el terrorífico Pennywise, el Club de los Perdedores ha crecido y se ha mudado, hasta que una devastadora llamada telefónica los hace regresar.

Director: Andy Muschietti, 2019

Interpretes: Chastain Jessica; McAvoy James; Bean Andy; Hader Bill; Mustafa Isaiah; Ryan Jay; Skarsgård Bill; Ransone James

11 TCM 22.00 horas Sonrisas y lágrimas

Sinopsis: Austria, 1930. Maria, una exnovicia, se encarga de la educación y el cuidado de los siete hijos del capitán Von Trapp, viudo antipático y autoritario. Poco a poco, Maria se va ganando la confianza y el cariño de los traviesos niños.

Director: Robert Wise, 1965

Interpretes: Julie Andrews, Christopher Plummer, Eleanor Parker, Richard Haydn, Peggy Wood, Duane Chase, Kym Karath