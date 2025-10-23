Qué películas ver hoy en televisión: de un 'thriller' con Ben Affleck a una comedia con Bradley Cooper, Christian Bale y Amy Adams Títulos para ver en la pequeña pantalla este 23 de octubre

Tamara Villena Valencia Jueves, 23 de octubre 2025, 00:13 Comenta Compartir

El jueves empieza la cuenta atrás para el fin de semana y es el día perfecto para aprovechar y descansar con una buena película desde el sofá de casa. Hay quien prefiere evitar estar buscando en el inmenso catálogo de las plataformas de 'streaming' y prefiere consultar qué hacen en televisión para disfrutar de algún título interesante. Además, hay opciones para todos los gustos, desde 'thriller' y acción hasta drama, comedia o romance.

Estas son las películas que puedes ver en televisión este jueves 23 de octubre:

La Sexta 22.45 horas El contable

Sinopsis: Christian Wolff es un erudito de las matemáticas que siente mayor afinidad por los números que por las personas. Bajo la tapadera de una gestoría de un pequeño pueblo trabaja como contable autónomo para varias de las organizaciones delictivas más peligrosas del mundo. Con el Departamento Jurídico del Ministerio de Hacienda dirigido por Ray King pisándole los talones, se hace cargo de un cliente legal: una vanguardista sociedad de robótica en la que una secretaria de contabilidad ha descubierto una discrepancia por importe de millones de dólares. A medida que Christian va examinando los libros de contabilidad y aproximándose a la verdad, el número de muertos aumenta.

Director: Gavin O'Connor, 2016

Interpretes: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Cynthia Addai-Robinson, Jon Bernthal, John Lithgow, Jeffrey Tambor, Fernando Chien, Seth Lee, Michael Beasley

La 2 22.00 horas Las dos caras de la justicia

Sinopsis: La justicia restaurativa ofrece a víctimas y agresores la oportunidad de dialogar en un entorno seguro, bajo la supervisión de profesionales y voluntarios. Nassim, Thomas e Issa, sentenciados por robos con violencia, se ven las caras con Grégoire, Nawelle y Sabine, víctimas de ese mismo delito. Entretanto, la joven Chloé, víctima de violación, debe reencontrarse con su pasado. Por el camino, todos ellos experimentan la ira y la esperanza, el silencio y la palabra, las alianzas y las rupturas.

Directora: Jeanne Herry, 2023

Interpretes: Birane Ba, Leïla Bekhti, Anne Benoît, Adèle Exarchopoulos, Suliane Brahim

Be Mad 22.30 horas Instinto

Sinopsis: Un famoso científico llamado Ethan Powel lo abandona todo para vivir en la selva de Ruanda con gorilas, que le aceptan como uno más. Sin embargo, cuando su mundo es destruido por unos cazadores furtivos, Ethan es encarcelado tras asesinar a los agresores.

Director: Jon Turteltaub, 1999

Interpretes: Anthony Hopkins, Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland, Maura Tierney, George Dzundza, John Ashton, John Aylward, Thomas Q. Morris, Doug Spinuzza, Paul Bates

FDF 22.55 horas Security

Sinopsis: Un guardia de seguridad protege a una niña de 11 años que se ha convertido en el blanco de unos peligrosos delincuentes por haber sido testigo de un asesinato.

Director: Alain Desrochers, 2017

Interpretes: Antonio Banderas, Ben Kingsley, Liam McIntyre, Chad Lindberg, Gabriella Wright, Cung Le, Mark Rhino Smith, Bashar Rahal, Jiro Wang, Ivailo Dimitrov

Squirrel TV 20.05 horas El demonio bajo la piel

Sinopsis: En 1957, en una pequeña población petrolera situada al oeste de Texas, Lou Ford, el ayudante del sheriff, un hombre afable y sencillo, empieza a sufrir los ataques de la enfermedad que le hizo cometer un crimen en su juventud.

Director: Michael Winterbottom, 2010

Interpretes: Casey Affleck, Kate Hudson, Jessica Alba, Ned Beatty, Elias Koteas, Tom Bower, Simon Baker, Bill Pullman, Brent Briscoe, Matthew Maher

Squirrel TV 22.00 horas El protector

Sinopsis: Jennifer Barret fue adoptada cuando era una niña. Lo que desconoce es que es la hija del poderoso capo de la mafia Angelo Allieghieri. Cuando este es asesinado durante un tiroteo en un restaurante, su leal guardaespaldas, Frankie Delano, jura proteger a la joven de los enemigos de su padre.

Director: Martyn Burke, 2002

Interpretes: Sylvester Stallone, Madeleine Stowe, Anthony Quinn, Raoul Bova, Harry Van Gorkum, Billy Gardell, George Touliatos, Angelo Celeste, Ezra Perlman, Carin Moffat

BOM cine 22.01 horas Red

Sinopsis: El mejor amigo de un hombre mayor es Red, su perro. Cuando tres adolescentes lo matan sin motivo alguno, el hombre busca justicia a toda costa.

Director: Lucky McKee, 2008

Interpretes: Brian Cox, Tom Sizemore, Noel Fisher, Shiloh Fernandez, Kyle Gallner, Robert Englund, Amanda Plummer

Selekt 22.30 horas Capitán Phillips

Sinopsis: Durante tres angustiosos días, el capitán Phillips se encontró recluido por una banda de piratas somalís. El hombre intentó mantener a salvo al resto de la tripulación a través de su secuestro.

Director: Paul Greengrass, 2013

Interpretes: Tom Hanks, Catherine Keener, Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman, Faysal Ahmed, Mahat M. Ali, Michael Chernus, David Warshofsky, Corey Johnson, Chris Mulkey

AMC 19.52 horas La gran estafa americana (American Hustle)

Sinopsis: Ambientada en el fascinante mundo de uno de los escándalos más extraordinarios de los 70, cuenta la historia de un estafador brillante, Irving Rosenfeld, que junto a su astuta y seductora compañera Sydney Prosser se ve obligado a trabajar para el tempestuoso agente del FBI Richie DiMaso.

Director: David O. Russell, 2013

Interpretes: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Jeremy Renner

AMC 22.10 horas Bridget Jones' Baby

Sinopsis: Tras cortar con Mark Darcy, aquello de comer felices y vivir felices no le ha ido del todo bien a Bridget Jones. Soltera de nuevo a los cuarenta y tantos, decide centrarse en su trabajo como productora de noticias y rodearse de viejas y nuevas amistades. Por primera vez, Bridget tiene todo bajo control. Sin embargo, su vida amorosa da un vuelco y Bridget conoce a un irresistible americano, un pretendiente que tiene todo lo que a Darcy le falta. Inesperadamente, descubre que está embarazada, pero con una particularidad: hay dos posibles padres y no tiene ni idea de cuál es el afortunado.

Directora: Sharon Maguire, 2016

Interpretes: Renée Zellweger, Patrick Dempsey, Colin Firth, Emma Thompson, James Callis, Sally Phillips

Canal Hollywood 22.00 horas Yo, robot

Sinopsis: Chicago, año 2035. La sociedad vive en completa armonía con robots inteligentes que cocinan para las personas, conducen sus aviones y cuidan de sus hijos. La gente confía plenamente en ellos debido a que se rigen por las tres leyes de la robótica, que evitan que causen cualquier tipo de daño. Sin embargo, un día un robot se ve implicado en un crimen, de modo que el detective Del Spooner debe investigar si se han quebrantado las leyes y por qué.

Director: Alex Proyas, 2004

Interpretes: Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwell, Bruce Greenwood, Adrian Ricard, Chi McBride, Jerry Wasserman, Fiona Hogan, Peter Shinkoda

Dark 20.54 horas Bosque maldito

Sinopsis: Sarah y su hijo Chris se mudan a una apartada casa huyendo de un pasado traumático. Un día, mientras juegan juntos en un bosque cercano, Chris cae en un extraño agujero. Para alivio de Sarah, el niño aparece unos minutos más tarde, aunque pronto empieza a mostrar un comportamiento extraño.

Director: Lee Cronin, 2019

Interpretes: Seána Kerslake, James Quinn Markey, Kati Outinen, David Crowley, Simone Kirby, Steve Wall, Eoin Macken, Sarah Hanly, Bennett Andrew, James Cosmo

AXN Movies 22.00 horas Asalto al distrito 13

Sinopsis: Es Nochevieja y la comisaría del distrito 13, una de las más antiguas de Detroit, está a punto de cerrar cuando llega a la jefatura un grupo de agentes que, debido a la fuerte tormenta, deciden pasar la noche allí. Con ellos está Bishop, el peligroso gánster al que estaban trasladando.

Director: Jean-François Richet, 2005

Interpretes: Ethan Hawke, Laurence Fishburne, Gabriel Byrne, Maria Bello, Drea de Matteo, John Leguizamo, Brian Dennehy, Ja Rule, Currie Graham