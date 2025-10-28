Qué películas ver hoy en televisión: de 'Gladiator' a una icónica comedia con Bruce Willis y Meryl Streep Títulos para disfrutar en la pequeña pantalla este 28 de octubre

Ver una película desde la comodidad del sofá de casa es uno de esos planes perfectos para cualquier día de la semana. No hace falta ni siquiera estar un buen rato buscando qué elegir entre el inmenso catálogo de las plataformas de 'streaming', porque los canales de televisión ofrecen títulos muy interesantes y para todos los gustos.

Entre las películas que puedes ver este martes, 28 de octubre, en televisión está 'Gladiator' y una icónica comedia con Bruce Willis y Meryl Streep:

Canal Hollywood 17.53 horas Blancanieves. Mirror, Mirror

Sinopsis: En esta nueva y divertida versión del cuento, Blancanieves es una princesa en el exilio, mientras que su malvada madrastra manda en el reino. Pero la mujer no contaba con que la joven conocería a siete valerosos y rebeldes enanitos, que están dispuestos a ayudarla a reclamar su derecho al trono que le pertenece por nacimiento y también a conseguir al príncipe.

Director: Tarsem Singh, 2012

Interpretes: Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer, Nathan Lane, Jordan Prentice, Mark Povinelli, Joe Gnoffo, Danny Woodburn, Sebastian Saraceno, Martin Klebba

ACM 18.05 horas Her

Sinopsis: En un futuro cercano, Theodore, un escritor solitario con un divorcio traumático a cuestas, adquiere un nuevo sistema operativo para su teléfono y ordenador. Su nombre es Samantha y está basado en un avanzado modelo de inteligencia artificial diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario.

Director: Spike Jonze, 2013

Interpretes: Joaquin Phoenix, Lynn Adrianna Freedman, Lisa Renee Pitts, Gabe Gomez, Chris Pratt, Artt Butler, May Lindstrom, Rooney Mara, Bill Hader, Kristen Wiig

TCM 20.10 horas Todo por un sueño

Sinopsis: Suzanne es una guapa y ambiciosa joven con un único sueño, convertirse en una presentadora de televisión. Su desmesurada ambición, que no contempla nada ni nadie que se interponga en su camino, la lleva a intentar eliminar a su marido, gran obstáculo para su carrera.

Director: Gus Van Sant, 1995

Interpretes: Nicole Kidman, Matt Dillon, Joaquin Phoenix, Casey Affleck, Illeana Douglas, Alison Folland, Dan Hedaya, Wayne Knight, Kurtwood Smith, Holland Taylor

AMC 20.08 horas The Imitation Game (Descifrando Enigma)

Sinopsis: En 1952, las autoridades británicas entraron en el hogar del matemático, analista y héroe de guerra Alan Turing con la intención de investigar la denuncia de un robo. Acabaron arrestando a Turing acusándole de una indecencia grave, un cargo que le supondría una devastadora condena por lo que en aquel entonces se consideraba una ofensa criminal: ser homosexual. Los oficiales no tenían ni idea de que en realidad estaban incriminando al pionero de la informática actual, al que se le conoce por haber descifrado el código de la inquebrantable máquina Enigma de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.

Director: Morten Tyldum, 2014

Interpretes: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Rory Kinnear, Allen Leech, Matthew Beard, Charles Dance, Mark Strong, James Northcote, Tom Goodman-Hill

Canal Hollywood 19.41 horas La caza del Octubre Rojo

Sinopsis: El Octubre Rojo, el más poderoso submarino nuclear jamás construido y perteneciente a la armada soviética, se dirige a la costa estadounidense bajo el mando del capitán Marko Ramius.

Director: John McTiernan, 1990

Interpretes: Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill, James Earl Jones, Tim Curry, Joss Ackland, Stellan Skarsgard, Jeffrey Jones, William Baldwin

Canal Hollywood 22.04 horas Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás

Sinopsis: La mayor Susan Turner, líder de la antigua unidad militar de Jack Reacher, es falsamente acusada de traición. Reacher defiende a su amiga y la ayuda a escapar de prisión y a revelar la verdad, mientras se enfrenta a una conspiración gubernamental para salvar su honor y su vida. Durante la huida, Reacher descubre un secreto de su pasado que podría cambiar su vida para siempre.

Director: Edward Zwick, 2016

Interpretes: Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Aldis Hodge, Sue-Lynn Ansari, Teri Wyble, Holt McCallany, Robert Knepper

Dark 22.26 horas Resident Evil

Sinopsis: En un centro clandestino de investigación genética con fines militares perteneciente a una poderosa multinacional, se produce un brote vírico que contamina todo el edificio. Para contener la fuga, el ordenador que controla el centro sella toda la instalación. En un principio se cree que todos los empleados han muerto, pero en realidad se han convertido en feroces zombis.

Director: Paul W.S. Anderson, 2002

Interpretes: Milla Jovovich, Ryan McCluskey, Oscar Pearce, Indra Ové, Anna Bolt, Joseph May, Robert Tannion, Heike Makatsch, Jaymes Butler, Stephen Billington

Xtrm 22.50 horas El especialista

Sinopsis: Un experto en explosivos, antiguo miembro de la CIA, es contratado por una hermosa y misteriosa mujer con el objetivo de acabar con un grupo de mafiosos que asesinaron a sus padres cuando ella aún era una niña.

Director: Luis Llosa, 1994

Interpretes: Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods, Rod Steiger, Eric Roberts, Mario Ernesto Sánchez, Sergio Doré Jr., Chase Randolph, Jeana Bell, Brittany Paige Bouck

Cosmo 22.05 horas La muerte os sienta tan bien

Sinopsis: Madeline Ashton, actriz, pasa su tiempo libre robándole los novios a su amiga Helen Sharp. En una de esas ocasiones, logra casarse con el doctor Ernest Menville, el último prometido de Helen.

Director: Robert Zemeckis, 1992

Interpretes: Meryl Streep, Bruce Willis, Goldie Hawn, Isabella Rossellini, Ian Ogilvy, Adam Storke, Nancy Fish, Alaina Reed-Hall, Michelle Johnson, Mary Ellen Trainor

AXN Movies 20.00 horas Regreso al futuro III

Sinopsis: La máquina del tiempo de Doc está averiada, de modo que está prisionero en la época del salvaje Oeste. Mientras tanto, Marty McFly está en 1995, donde encuentra una carta escrita por Doc en 1885. En ella el científico le pide que arregle el coche pero que no vaya a rescatarlo.

Director: Robert Zemeckis, 1990

Interpretes: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson, Lea Thompson, Elisabeth Shue, Matt Clark, Richard Dysart, Pat Buttram, Harry Carey Jr.

TCM 22.00 horas Gladiator

Sinopsis: El general romano Máximo vuelve victorioso del campo de batalla, y Marco Aurelio lo nombra su sucesor. Cómodo, celoso por no haber sido él el elegido, ordena la ejecución del general y la de su familia.

Director: Ridley Scott, 2000

Interpretes: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris, Derek Jacobi, Djimon Hounsou, David Schofield, John Shrapnel, Tomas Arana

