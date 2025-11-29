Qué películas ver hoy sábado en televisión: de la saga Harry Potter a una cinta romántica de Anne Hathaway

La oferta para este 29 de noviembre incluye también cine de acción de Tom Cruise y otros géneros para todos los miembros de la familia

A. Pedroche Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:05

El cine es visto por millones de personas como un plan de entretenimiento. Si queremos vivir una experiencia inmersiva viendo una película acudimos a las salas. Allí vemos los últimos estrenos que ofrece la taquilla. La pantalla, el sonido, las butacas, la oscuridad de la sala, el olor a palomitas...No hay nada igual. Sin embargo, muchos espectadores se quejan del alto precio de las entradas. Este es uno de los motivos que les han empujado a ver muchas películas desde casa. No es algo nuevo. En absoluto. Sí que es cierto que, de un tiempo a esta parte, es mucho más común. Quizá las plataformas de streaming tienen mucha responsabilidad en este cambio de tendencia.

En Netflix, Prime Video, Max (HBO), Disney+ o Filmin encontramos centenares de películas para ver a la carta desde la comodidad del hogar. Además, podemos descargar estas aplicaciones en nuestro smartphone por lo que podemos disfrutarlas en cualquier parte. El precio de cada uno de estos servicios es de entre 15 y 20 euros mensuales. Un dispendio que, con la realidad económica actual, no todo el mundo puede permitirse.

La televisión en abierto sigue ofreciendo cine cada día en sus canales. Es una manera gratuita de acceder al séptimo arte. No es necesario contratar ningún servicio televisivo adiciona. Únicamente se necesita un televisor y señal. Podemos encontrar grandes joyas. Por ejemplo, de cara a este sábado la oferta es muy variada. Los más pequeños podrán ver la cinta animada 'Gru, mi villano favorito'. Aquellos más mayores o nostálgicos del cine español disfrutarán mucho con '¿Dónde estará mi niño?', protagonizada por Manolo Escobar. También habrá hueco para la comedia con 'Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!' y para la acción con 'Desde París con amor' o 'Muere otra vez'. Estas son las mejores películas para ver este sábado:

Cuatro 15.30 horas Harry Potter y el prisionero de Azkaban

Año: 2004

Dirección: Alfonso Cuarón

Reparto: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Robbie Coltrane, Gary Oldman, Michael Gambon, Richard Griffiths, Fiona Shaw, David Thewlis, Julie Christie, Alan Rickman, Emma Thompson, Timothy Spall, Maggie Smith, Julie Walters, Robert Hardy, Harry Melling

Sinopsis: Cuando Harry Potter y sus amigos vuelven a Hogwarts para cursar su tercer año de estudios, se ven involucrados en un misterio: de la prisión para magos de Azkaban se ha fugado Sirius Black, un peligroso mago que fue cómplice de Lord Voldemort y que intentará vengarse de Harry Potter. El joven aprendiz de mago contribuyó en gran medida a la condena de Sirius, por lo que hay razones para temer por su vida.

La 1 17.20 horas Siempre el mismo día

Año: 2011

Dirección: Lone Scherfig

Reparto: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson, Romola Garai, Ken Stott, Georgia King, Jodie Whittaker, Rafe Spall, Tom Mison, Amanda Fairbank-Hynes, Phoebe Fox

Sinopsis: Emma y Dexter se conocen el día de su graduación universitaria, un 15 de julio. Ella es una chica idealista de clase trabajadora. Él, en cambio, es un joven rico con ganas de comerse el mundo. Durante veinte años, cada 15 de julio, se muestra su vida cotidiana y lo extraordinaria que es su amistad. Por fin, un día se dan cuenta de que lo que habían estado buscando durante años lo tenían ante sí.

Neox 22.15 horas Jack Reacher

Año: 2012

Dirección: Christopher McQuarrie

Reparto: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall, Jai Courtney, Richard Jenkins, Werner Herzog, David Oyelowo, Alexia Fast, Kristen Dalton, Joseph Sikora, Josh Helman, James Martin Kelly, Michael Raymond-James, Dylan Kussman

Sinopsis: Jack Reacher, un antiguo policía militar que vive como un vagabundo y que trabaja por su cuenta, decide investigar el caso de un francotirador que ha sido acusado de matar a cinco personas en un tiroteo. Al ser interrogado, el francotirador exige la presencia de Jack Reacher.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'Gru, mi villano favorito'. Boing. 15.31 horas

- 'Desde París con amor'. BeMad. 15.34 horas

- 'Rémi, una aventura extraordinaria'. Cuatro.18.00 horas

- 'Muere otra vez'. BeMad. 18.40 horas

- '¿Dónde estará mi niño?'. La 1. 19.05 horas

- 'Scary movie 5'. Neox. 20.50 horas

- 'Los minions'. Boing. 21.30 horas

- 'En busca de la lanza perdida'. BeMad. 21.45 horas

- 'Red de traición'. Cuatro. 22.00 horas

- 'Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!'. FDF. 22.20 horas

