Qué películas ver hoy sábado en televisión: de una romántica con Channing Tatum al mítico agente 007

La oferta para este 27 de septiembre también incluye cine negro con Angelina Jolie y una de suspense con Ian McKellen

El cine no es simplemente una opción de entretenimiento más. Es una manera en la que el ser humano trata de trascender y transmitir sentimientos, ideas y emociones. Atraviesan la pantalla y llegan directamente al espectador. Un espectador que, en muchas ocasiones, se ve indentificado con los personajes y sus vivencias. Para sentir esta experiencia de una manera fiel y cercana a los orígenes del cine, acudir a las salas es la mejor opción. Allí vivimos la aventura inmersiva. La pantalla grande, el sonido, las butacas, las palomitas...Sin embargo, si no se trata de un estreno de taquilla, casi todas las películas que consumimos las vemos desde casa.

Antes estaban los videoclubs, pero poco a poco desaparecieron de nuestras vidas. Ahora tenemos las plataformas de streaming. En Netflix, Prime Video, Max o Disney+ encontramos una gran variedad de contenidos para ver a la carta. El coste de cada una de ellas ronda entre los 15 y 20 euros mensuales a no ser que estén incluidas en el servicio de televisión de una compañía telefónica. Evidentemente, es un dispendio que no todo el mundo puede permitirse a día de hoy.

Sin embargo, la televisión en abierto sigue ofreciendo películas que podemos ver totalmente gratis. El cine es un clásico en la parrilla de las cadenas. De hecho, hay algunos canales que están dedicados a ello íntegramente. Para sintonizarlos sólo necesitas señal TDT. Algunas de las películas que emiten este sábado 26 de septiembre son 'Waterworld' con Kevin Costner, 'Aquellos que desean mi muerte' protagonizada por Angelina Jolie o 'La gran mentira' que cuenta con Ian McKellen.

Estos son los títulos más destacados para ver en abierto:

La 1 15.55 horas Todos los días de mi vida

Año: 2012

Dirección: Michael Sucsy

Reparto: Rachel McAdams, Channing Tatum, Sam Neill, Jessica Lange, Jessica McNamee, Wendy Crewson, Scott Speedman, Brittney Irvin, Rachel Skarsten, Kristina Pesic, Lucas Bryant, Tatiana Maslany, Joe Cobden, Jeananne Goossen, Dillon Casey, Shannon Barnett, Lindsay Ames, Sarah Carter

Sinopsis: Un accidente de coche deja a Paige en coma. Cuando se despierta, ha perdido la memoria y no reconoce ni siquiera a su marido Leo, con el que llevaba poco tiempo casada. Leo tendrá entonces que volver a conquistar el corazón de su mujer.

BeMad 16.01 horas 22 balas

Año: 2010

Dirección: Richard Berry

Reparto: Jean Reno, Kad Merad, Marina Foïs, Gabriella Wright, Jean-Pierre Darroussin, Daniel Lundh, Richard Berry, Guillaume Gouix

Sinopsis: Un antiguo miembro de la mafia que lleva 3 años retirado, viviendo una plácida vida dedicado a su mujer y a sus hijos, es atacado por unos hombres y dado por muerto después de recibir 22 balas. Pero sobrevivirá milagrosamente y buscará a Tony Zacchia, el único hombre capaz de atreverse a matarlo. Tony ha cometido solo un error, fallar en su intento.

BeMad 22.39 horas Licencia para matar

Año: 1989

Dirección: John Glen

Reparto: Timothy Dalton, Carey Lowell, Robert Davi, Robert Brown, Anthony Zerbe, Talisa Soto, Frank McRae, Caroline Bliss, David Hedison, Benicio del Toro, Desmond Llewelyn, Pedro Armendáriz Jr., Everett McGill, Anthony Starke, Wayne Newton, Cary-Hiroyuki Tagawa, Christopher Neame

Sinopsis: El agente 007 a la caza y captura de un peligroso narcotraficante latinoamericano, con implicaciones personales de por medio: el capo de la droga mató a un amigo suyo, y Bond desea vengarse.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'Hasta que llegó su hora'. Paramount Network. 12.00 horas

- 'Enemigo a las puertas'. Paramount Network. 15.40 horas

- 'Con canas y a lo loco'. La 1. 17.35 horas

- 'Headhunters'. Paramount Network. 18.05 horas

- 'Aquellos que desean mi muerte'. Neox. 22.00 horas

- 'Waterworld'. TRECE. 22.35 horas

- 'La gran mentira'. La 1. 23.55 horas

