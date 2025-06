Qué películas ver hoy sábado en televisión: De una obra maestra de Alfred Hitchcock al clásico romántico protagonizado por Kevin Costner y Whitney Houston

Marta Palacios Valencia Sábado, 21 de junio 2025, 00:28 Comenta Compartir

Fin de semana y la parrilla de televisión se llena de películas para todos los gustos y para todos los públicos. Concretamente, para este sábado, 21 de junio, tanto los canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) como los de televisión por cable ofrecen una gran variedad de títulos, la mayoría de ellos taquillazos y verdaderas joyas del séptimo arte.

Así, el día de hoy, los amantes del cine podrán disfrutar de una obra maestra de Alfred Hitchcock, muy alabada por la crítica, y que cuenta con James Stewart, Kim Novak y Barbara Bel Geddes como protagonistas; de un clásico romántico con Kevin Costner y Whitney Houston, que también fue un gran éxito tanto en taquilla como en ventas de banda sonora, y otros títulos de acción con Bradley Cooper, Uma Thurman y Tarantino.

Consulta aquí algunos de los filmes que se emiten este sábado, 21 de junio, en televisión:

Be Mad 21.07 h Vértigo (De entre los muertos)

Año: 1958 (Suspense).

Dirección: Alfred Hitchcock.

Reparto: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore, Henry Jones, Raymond Bailey, Ellen Corby, Konstantin Shayne y Lee Patrick.

Sinopsis: Scottie Ferguson, inspector de policía, tras haber tenido una experiencia traumática persiguiendo a un delincuente por los tejados de San Francisco, descubre que sufre un irremediable temor a las alturas. A partir de entonces tiene que dejar el cuerpo de policía. Más tarde un amigo de la infancia le encarga, ante el extraño comportamiento de su mujer, Madelaine, que la vigile.

La Sexta 17.40 h El guardaespaldas

Año: 1992 (Romántica).

Dirección: Mick Jackson.

Reparto: Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs, Ralph Waite, Tomas Arana, Michele Lamar Richards, Mike Starr, Christopher Birt y DeVaughn Nixon.

Sinopsis: Un guardaespaldas es contratado por una cantante famosa para protegerla, a raíz de unas insistentes cartas anónimas que contienen amenazas de muerte. El hombre emplea todos los recursos y medios materiales para velar por su seguridad.

Telecinco 22.00 h Antes de ti

Año: 2016 (Romántica).

Dirección: Thea Sharrock.

Reparto: Sam Claflin, Vanessa Kirby, Emilia Clarke, Eileen Dunwoodie, Pablo Raybould, Gabrielle Downey, Henri Charles, Samantha Spiro, Brendan Coyle y Jenna Coleman.

Sinopsis: Louisa Clark vive en un pintoresco pueblo en mitad de la campiña inglesa. A los 26 años, inestable, creativa y sin un rumbo claro en su vida, Lou alterna trabajos para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Sin embargo, su actitud alegre es puesta a prueba cuando debe afrontar un nuevo reto profesional: convertirse en cuidadora y compañera de Will Traynor, un joven banquero adinerado que se quedó en silla de ruedas tras un accidente dos años antes y que vive en un castillo. Will, que ya no es el alma aventurera que una vez fue, está a punto de darlo todo por perdido. Pero Lou decide enseñarle que la vida merece ser vivida y juntos se embarcan en una serie de aventuras en las que ambos salen ganadores, y sus vidas y corazones cambian de una manera que jamás podrían haber imaginado.

Be Mad 19.40 h Niágara

Ampliar Fotograma de la película 'Niágara' con Marilyn Monroe.

Año: 1953 (Drama).

Dirección: Henry Hathaway.

Reparto: Marilyn Monroe, Joseph Cotten, Jean Peters, Denis O'Dea, Max Showalter, Lurene Tuttle, Richard Allan, Bert Stevens, Will Wright y Arch Johnson.

Sinopsis: Rose es una bella y sensual mujer que se enamora de un hombre joven. Junto a él planea deshacerse de su marido, George, en las cataratas del Niágara.

Be Mad 23.15 h Robin Hood: príncipe de los ladrones

Año: 1991 (Aventura).

Dirección: Kevin Reynolds.

Reparto: Kevin Costner, Morgan Freeman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Christian Slater, Alan Rickman, Geraldine McEwan, Michael McShane, Brian Blessed, Michael Wincott y Nick Brimble.

Sinopsis: Tras cinco años en las Cruzadas, Robin de Locksley regresa a su país, donde encuentra un panorama desolador: el príncipe Juan, hermano del rey Ricardo, se ha hecho con el poder y tiene atemorizada a la población. Robin no acepta esta situación y se rebela contra todas estas injusticias.

Paramount 19.55 h Sin límites

Año: 2011 (Suspense).

Dirección: Neil Burger.

Reparto: Bradley Cooper, Abbie Cornish, Robert De Niro, Andrew Howard, Anna Friel, Johnny Whitworth, Tomas Arana, Robert Burke, Patricia Kalember y Darren Goldstein.

Sinopsis: El aspirante a novelista Eddie Morra sufre un bloqueo de escritor crónico, pero su vida da un giro cuando un viejo amigo le da a conocer el NZT, un medicamento revolucionario.

Otras películas para ver este sábado

- 'Dioses de Egipto', en Cuatro a las 22.45 horas.

- 'Pluto Nash', en FDF a las 22.50 horas.

- 'Kill Bill: Volumen 1', en Neox a las 22.00 horas.

- 'Maverick', en Neox a las 19.30 horas.

- 'Sr. y Sra. Smith', en Canal Hollywood a las 22.04 horas.

- 'X-Men Orígenes: Lobezno', en Star Channel a las 22.00 horas.

- 'Hay que educar a papá', en La 1 de TVE a las 19.20 horas.

- 'Wild Wild West', en Neox a las 17.25 horas.

- Saga películas de Harry Potter, en Warner TV a partir de las 08.59 horas.

- 'La ciudad de las estrellas - La La Land', en TCM a las 17.40 horas.

