Qué películas ver hoy sábado en televisión: de una multipremiada cinta ganadora de siete premios Goya a un thriller protagonizado por Keanu Reeves y Ana Ularu
Títulos para ver en la pequeña pantalla este 20 de septiembre
Mario Lahoz
Valencia
Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:48
Entramos de pleno en elfin de semana y la parrilla televisiva se llena de un sinfín de películas con las que disfrutar de la magia del séptimo arte tras el cansancio de la rutina laboral. No hace falta ni que busques opciones en las plataformas de 'streaming', porque los canales de la pequeña pantalla tienen títulos muy interesantes y de todos los géneros.
Los fines de semana, la oferta de películas en televisión se multiplica y siempre hay producciones para todos los gustos. Estos son los títulos que puedes ver este sábado 20 de septiembre sin salir de casa:
-
1Paramount 17:45 horas
Siberia
Sinopsis: El socio ruso de Lucas Hill, un tratante de diamantes norteamericano, desaparece después de traicionarle. Hill decide entonces viajar a Siberia para ir en su búsqueda. Allí conoce a Katya, una joven propietaria de un café de la que se enamorará perdidamente. Sin embargo, la mafia rusa será un obstáculo para las intenciones de Lucas.
Director: Matthew Ross, 2018
Interpretes: Ana Ularu, Keanu Reeves, Molly Ringwald, Aleks Paunovic, Veronica Ferres
-
2Trece 09:25 horas
Viaje al centro de la tierra
Sinopsis: A finales de la década de 1870, Martha Dennison pide a un antropólogo aventurero llamado Jonathan Brock que busque a su marido, Edward. Al parecer, el hombre desapareció mientras buscaba la manera de llegar al centro de la Tierra a través del cráter de un volcán extinto.
Director: T. J. Scott, 2008
Interpretes: Rick Schroder, Victoria Pratt, Peter Fonda , Steven Grayhm, Mike Dopud
-
3Boing 21.27 horas
Batman: La LEGO película
Sinopsis: Batman debe enfrentarse con su temible enemigo, el Joker, quien una vez más intenta destruir la ciudad de Gotham, ayudado por una grupo de terribles villanos. Sin embargo, el hombre murciélago cuenta esta vez con una serie de aliados.
Director: Chris McKay, 2017
-
4La 1 22.00 horas
El invitado
Sinopsis: El criminal Tobin Frost se entrega en el consulado para escapar de los mercenarios que le persiguen. La CIA lo lleva a un piso controlado por Matt Weston, pero un ataque de los enemigos de Frost obliga a estos dos hombres a huir juntos para intentar acabar con ellos.
Director: Daniel Espinosa, 2012
Interpretes: Denzel Washington, Ryan Reynolds , Vera Farmiga, Brendan Gleeson, Sam Shepard
-
5Neox 22.10 horas
Venganza bajo cero
Sinopsis: Nels Coxman, un tranquilo hombre de familia que conduce un quitanieves en Kehoe, un turístico pueblo de Colorado, busca venganza contra los narcotraficantes responsables de la muerte de su hijo.
Director: Hans Petter Moland, 2019
Interpretes: Liam Neeson, Laura Dern, Tom Bateman , William Forsythe, Domenick Lombardozzi, Emmy Rossum, Julia Jones
-
6Dark 20:43 horas
[REC] 3 Génesis
Sinopsis: Koldo y Clara celebran su boda a lo grande, pero cuando arranca el baile en el banquete uno de los invitados comienza a atacar a los demás. Pronto la celebración se convierte en un auténtico infierno.
Director: Paco Plaza, 2012
Interpretes: Leticia Dolera, Javier Botet, Diego Martín , Mireia Ros, Ismael Martínez
-
7Be Mad 15.25 horas
Operación Camarón
Sinopsis: Sebas, un policía novato y con aspecto de pringado, es elegido para una peligrosa misión: se tendrá que infiltrar como teclista en «Los Lolos» una agrupación de flamenco-trap que va a tocar en la boda de la hija de un traficante local.
Director: Carlos Therón, 2021
Intérpretes: Julián López, Natalia de Molina, Carlos Librado «Nene», Miren Ibarguren, Canco Rodríguez, Julián Villagrán, Paco Tous, Adelfa Calvo
-
8La 1 15:55 horas
Novio de alquiler
Sinopsis: Kate lo tiene todo: es guapa, inteligente e imaginativa. Sin embargo, su jefe no se atreve a promocionarla, pues cree que estando soltera y sin responsabilidades puede abandonar la empresa en cualquier momento. Y aunque Kate está enamorada de un compañero de trabajo, decide que lo mejor para solucionar sus problemas es contratar a un conocido, Nick, para que se haga pasar por su novio. Lo malo es que el joven terminará enamorándose de ella.
Director: Glenn Gordon Caron, 1997
Intérpretes: Jennifer Aniston, Jay Mohr, Kevin Bacon, Olympia Dukakis, Illeana Douglas, Kevin Dunn , Anne Twomey
-
9AMC 22.48 horas
Celda 211
Sinopsis: El día en que Juan empieza a trabajar en su nuevo destino como funcionario de prisiones, se ve atrapado en un motín. Decide entonces hacerse pasar por un preso más para salvar su vida y poner fin a la revuelta, encabezada por el temible Malamadre.
Director: Daniel Monzón, 2009
Interpretes: Luís Tosar, Alberto Ammann, Marta Etura, Antonio Resines, Carlos Bardem, Vicente Romero, Luis Zahera, Manuel Morón.
-
10Calle 13 16:32 horas
El fuego de la venganza
Sinopsis: El exmarine John Creasy se encarga de la seguridad de la hija de un empresario industrial mexicano. Sin embargo, no puede evitar que unos raptores la secuestren. Enfurecido, jura matar a cualquiera que esté involucrado.
Director: Tony Scott, 2004
Interpretes: Denzel Washington, Dakota Fanning, Marc Anthony , Radha Mitchell, Christopher Walken, Mickey Rourke
-
11Be Mad 20.47 horas
No habrá paz para los malvados
Sinopsis: El inspector de policía Santos Trinidad, volviendo a casa muy borracho, se ve involucrado en un triple asesinato. Pero hay un testigo que consigue escapar y que podría incriminarlo. Santos emprende una investigación destinada a localizarlo y eliminarlo.
Directores: Jemaine Clement, Taika Waititi, 2014
Interpretes: Luís Tosar, Alberto Ammann, Marta Etura, Antonio Resines, Carlos Bardem, Vicente Romero, Luis Zahera, Manuel Morón.
-
12Dark 22.27 horas
La chica en la niebla
Sinopsis: La historia gira entorno a Anna Lou, una chica de dieciséis años, que desaparece de forma misteriosa en un recóndito y asilado pueblo llamado Avechot. Debido a la poca experiencia de la policía local en esta clase de casos, llegará al lugar de los hechos el prestigioso detective Vogel. Todo un profesional en resolver esta clase de sucesos, pero con unos métodos un tanto cuestionables. Borghui será el policía que le acompañará en toda la investigación y que le ayudará a recabar todas las piezas de este enigmático puzle.
Directores: Donato Carrisi, 2017
Interpretes: Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi, Michela Cescon
-
13La 1 23:45 horas
Llegó a mí
Sinopsis: El compositor Steven Lauddem sufre un bloqueo creativo y no puede terminar la partitura de su gran ópera de regreso. A instancias de su esposa Patricia, parte en busca de inspiración.
Director: Rebecca Miller, 2023
Interpretes: Anne Hathaway, Peter Dinklage, Marisa Tomei, Harlow Jane, Brian D'Arcy James
-
14AXN 16:51 horas
Golpe de efecto
Sinopsis: Un veterano ojeador de béisbol está perdiendo poco a poco la vista. Por ello decide viajar hasta Atlanta con su hija, con quien tiene una relación conflictiva, para observar a una promesa.
Director: Robert Lorenz, 2012
Interpretes: Clint Eastwood, Chelcie Ross, Amy Adams , Justin Timberlake, John Goodman , Scott Eastwood
-
15Neox 18:50 horas
El último pasajero
Sinopsis: Lewis Shaler, un médico viudo con sobrecarga de trabajo, regresa a su casa junto a su hijo Max en el último tren que sale de Londres, dispuesto a pasar juntos la Navidad.
Director: Omid Nooshin, 2013
Interpretes: Dougray Scott, Kara Tointon, Iddo Goldberg, David Schofield, Lindsay Duncan, Joshua Kaynama
-
16La 1 22.00 horas
La proposición
Sinopsis: Margaret es una poderosa y estricta editora de Nueva York que, por un problema con su visado, se enfrenta a la deportación a Canadá, su país de origen. Para evitarlo y poder mantenerse en Estados Unidos, la astuta ejecutiva declara que está comprometida con su joven asistente Andrew, al que lleva torturando durante años.
Director: Anne Fletcher, 2009
Interpretes: Sandra Bullock, Ryan Reynolds , Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Betty White
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.