Qué películas ver hoy sábado en televisión: de una multipremiada cinta ganadora de siete premios Goya a un thriller protagonizado por Keanu Reeves y Ana Ularu Títulos para ver en la pequeña pantalla este 20 de septiembre

Entramos de pleno en elfin de semana y la parrilla televisiva se llena de un sinfín de películas con las que disfrutar de la magia del séptimo arte tras el cansancio de la rutina laboral. No hace falta ni que busques opciones en las plataformas de 'streaming', porque los canales de la pequeña pantalla tienen títulos muy interesantes y de todos los géneros.

Los fines de semana, la oferta de películas en televisión se multiplica y siempre hay producciones para todos los gustos. Estos son los títulos que puedes ver este sábado 20 de septiembre sin salir de casa:

1 Paramount 17:45 horas Siberia

Sinopsis: El socio ruso de Lucas Hill, un tratante de diamantes norteamericano, desaparece después de traicionarle. Hill decide entonces viajar a Siberia para ir en su búsqueda. Allí conoce a Katya, una joven propietaria de un café de la que se enamorará perdidamente. Sin embargo, la mafia rusa será un obstáculo para las intenciones de Lucas.

Director: Matthew Ross, 2018

Interpretes: Ana Ularu, Keanu Reeves, Molly Ringwald, Aleks Paunovic, Veronica Ferres

2 Trece 09:25 horas Viaje al centro de la tierra

Sinopsis: A finales de la década de 1870, Martha Dennison pide a un antropólogo aventurero llamado Jonathan Brock que busque a su marido, Edward. Al parecer, el hombre desapareció mientras buscaba la manera de llegar al centro de la Tierra a través del cráter de un volcán extinto.

Director: T. J. Scott, 2008

Interpretes: Rick Schroder, Victoria Pratt, Peter Fonda , Steven Grayhm, Mike Dopud

3 Boing 21.27 horas Batman: La LEGO película

Sinopsis: Batman debe enfrentarse con su temible enemigo, el Joker, quien una vez más intenta destruir la ciudad de Gotham, ayudado por una grupo de terribles villanos. Sin embargo, el hombre murciélago cuenta esta vez con una serie de aliados.

Director: Chris McKay, 2017

4 La 1 22.00 horas El invitado

Sinopsis: El criminal Tobin Frost se entrega en el consulado para escapar de los mercenarios que le persiguen. La CIA lo lleva a un piso controlado por Matt Weston, pero un ataque de los enemigos de Frost obliga a estos dos hombres a huir juntos para intentar acabar con ellos.

Director: Daniel Espinosa, 2012

Interpretes: Denzel Washington, Ryan Reynolds , Vera Farmiga, Brendan Gleeson, Sam Shepard

5 Neox 22.10 horas Venganza bajo cero

Sinopsis: Nels Coxman, un tranquilo hombre de familia que conduce un quitanieves en Kehoe, un turístico pueblo de Colorado, busca venganza contra los narcotraficantes responsables de la muerte de su hijo.

Director: Hans Petter Moland, 2019

Interpretes: Liam Neeson, Laura Dern, Tom Bateman , William Forsythe, Domenick Lombardozzi, Emmy Rossum, Julia Jones

6 Dark 20:43 horas [REC] 3 Génesis

Sinopsis: Koldo y Clara celebran su boda a lo grande, pero cuando arranca el baile en el banquete uno de los invitados comienza a atacar a los demás. Pronto la celebración se convierte en un auténtico infierno.

Director: Paco Plaza, 2012

Interpretes: Leticia Dolera, Javier Botet, Diego Martín , Mireia Ros, Ismael Martínez

7 Be Mad 15.25 horas Operación Camarón

Sinopsis: Sebas, un policía novato y con aspecto de pringado, es elegido para una peligrosa misión: se tendrá que infiltrar como teclista en «Los Lolos» una agrupación de flamenco-trap que va a tocar en la boda de la hija de un traficante local.

Director: Carlos Therón, 2021

Intérpretes: Julián López, Natalia de Molina, Carlos Librado «Nene», Miren Ibarguren, Canco Rodríguez, Julián Villagrán, Paco Tous, Adelfa Calvo

8 La 1 15:55 horas Novio de alquiler

Sinopsis: Kate lo tiene todo: es guapa, inteligente e imaginativa. Sin embargo, su jefe no se atreve a promocionarla, pues cree que estando soltera y sin responsabilidades puede abandonar la empresa en cualquier momento. Y aunque Kate está enamorada de un compañero de trabajo, decide que lo mejor para solucionar sus problemas es contratar a un conocido, Nick, para que se haga pasar por su novio. Lo malo es que el joven terminará enamorándose de ella.

Director: Glenn Gordon Caron, 1997

Intérpretes: Jennifer Aniston, Jay Mohr, Kevin Bacon, Olympia Dukakis, Illeana Douglas, Kevin Dunn , Anne Twomey

9 AMC 22.48 horas Celda 211

Sinopsis: El día en que Juan empieza a trabajar en su nuevo destino como funcionario de prisiones, se ve atrapado en un motín. Decide entonces hacerse pasar por un preso más para salvar su vida y poner fin a la revuelta, encabezada por el temible Malamadre.

Director: Daniel Monzón, 2009

Interpretes: Luís Tosar, Alberto Ammann, Marta Etura, Antonio Resines, Carlos Bardem, Vicente Romero, Luis Zahera, Manuel Morón.

10 Calle 13 16:32 horas El fuego de la venganza

Sinopsis: El exmarine John Creasy se encarga de la seguridad de la hija de un empresario industrial mexicano. Sin embargo, no puede evitar que unos raptores la secuestren. Enfurecido, jura matar a cualquiera que esté involucrado.

Director: Tony Scott, 2004

Interpretes: Denzel Washington, Dakota Fanning, Marc Anthony , Radha Mitchell, Christopher Walken, Mickey Rourke

11 Be Mad 20.47 horas No habrá paz para los malvados

Sinopsis: El inspector de policía Santos Trinidad, volviendo a casa muy borracho, se ve involucrado en un triple asesinato. Pero hay un testigo que consigue escapar y que podría incriminarlo. Santos emprende una investigación destinada a localizarlo y eliminarlo.

Directores: Jemaine Clement, Taika Waititi, 2014

Interpretes: Luís Tosar, Alberto Ammann, Marta Etura, Antonio Resines, Carlos Bardem, Vicente Romero, Luis Zahera, Manuel Morón.

12 Dark 22.27 horas La chica en la niebla

Sinopsis: La historia gira entorno a Anna Lou, una chica de dieciséis años, que desaparece de forma misteriosa en un recóndito y asilado pueblo llamado Avechot. Debido a la poca experiencia de la policía local en esta clase de casos, llegará al lugar de los hechos el prestigioso detective Vogel. Todo un profesional en resolver esta clase de sucesos, pero con unos métodos un tanto cuestionables. Borghui será el policía que le acompañará en toda la investigación y que le ayudará a recabar todas las piezas de este enigmático puzle.

Directores: Donato Carrisi, 2017

Interpretes: Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi, Michela Cescon

13 La 1 23:45 horas Llegó a mí

Sinopsis: El compositor Steven Lauddem sufre un bloqueo creativo y no puede terminar la partitura de su gran ópera de regreso. A instancias de su esposa Patricia, parte en busca de inspiración.

Director: Rebecca Miller, 2023

Interpretes: Anne Hathaway, Peter Dinklage, Marisa Tomei, Harlow Jane, Brian D'Arcy James

14 AXN 16:51 horas Golpe de efecto

Sinopsis: Un veterano ojeador de béisbol está perdiendo poco a poco la vista. Por ello decide viajar hasta Atlanta con su hija, con quien tiene una relación conflictiva, para observar a una promesa.

Director: Robert Lorenz, 2012

Interpretes: Clint Eastwood, Chelcie Ross, Amy Adams , Justin Timberlake, John Goodman , Scott Eastwood

15 Neox 18:50 horas El último pasajero

Sinopsis: Lewis Shaler, un médico viudo con sobrecarga de trabajo, regresa a su casa junto a su hijo Max en el último tren que sale de Londres, dispuesto a pasar juntos la Navidad.

Director: Omid Nooshin, 2013

Interpretes: Dougray Scott, Kara Tointon, Iddo Goldberg, David Schofield, Lindsay Duncan, Joshua Kaynama

16 La 1 22.00 horas La proposición

Sinopsis: Margaret es una poderosa y estricta editora de Nueva York que, por un problema con su visado, se enfrenta a la deportación a Canadá, su país de origen. Para evitarlo y poder mantenerse en Estados Unidos, la astuta ejecutiva declara que está comprometida con su joven asistente Andrew, al que lleva torturando durante años.

Director: Anne Fletcher, 2009

Interpretes: Sandra Bullock, Ryan Reynolds , Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Betty White

