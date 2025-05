Qué películas ver hoy sábado en televisión: de una imperdible comedia romántica a un thriller de acción de Matt Damon

A. Pedroche Sábado, 24 de mayo 2025, 00:30 Comenta Compartir

El cine es el séptimo arte y una de las opciones preferidas por la mayoría de personas para invertir su tiempo de ocio. En las salas vemos los últimos estrenos, pero a todos nos gusta ver películas desde la comodidad del hogar. Esto se ha incrementado en los últimos años porque antes alquilábamos cintas o DVDs en el videoclub y ahora tenemos las plataformas de streaming.

La llegada de Netflix, Max (antes HBO), Prime Video o Dinsey+ hace que podamos disfrutas de una gran cantidad de contenidos a cambio de una cuota mensual. Es raro que una persona no tenga contratado alguno de estos servicios, pero hay quien no se lo puede permitir o quien no quiere suscribirse. Además, también hay que tener en cuenta que no están todas las películas. El catálogo va cambiando.

La pequeña pantalla sigue siendo una gran opción para ver cine. Es cierto que no puedes disfrutar de las películas desde cualquier lado, pero son gratis. Al menos, las que emiten en los canales de la TDT. Únicamente necesitas tener señal de antena. Las cadenas son conscientes de que incluirlas en sus parrillas es una manera de atraer audiencia. Además, de cara al fin de semana suelen poner más.

De cara a este sábado, 24 de mayo, aquellos que quieran podrán ver comedias románticas, cine de acción con actores como Matt Damon o Bruce Willis y también películas para toda la familia. Estas son algunas de las mejores que se van a emitir hoy:

La1 15.55 horas Juntos y revueltos

Año: 2014

Dirección: Frank Coraci

Reparto: Adam Sandler, Drew Barrymore, Wendi McLendon-Covey, Bella Thorne, Terry Crews, Joel McHale, Kevin Nealon, Emma Fuhrmann, Braxton Beckham, Alyvia Alyn Lind, Kyle Red Silverstein, Shaquille O'Neal, Jessica Lowe, Abdoulaye NGom

Sinopsis: Después de una desastrosa cita a ciegas, los padres solteros Lauren (Drew Barrymore) y Jim (Adam Sandler) se muestran de acuerdo en una sola cosa: no desean volver a verse nunca más. Pero cuando contratan, cada uno por su lado, unas fabulosas vacaciones familiares en África con sus respectivos hijos, ambos se encuentran destinados, sin remedio, a compartir durante una semana una suite en un lujoso resort de recreo familiar.

BeMad 22.03 horas Valkiria

Año: 2008

Dirección: Bryan Singer

Reparto: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy, Tom Wilkinson, Carice van Houten, Thomas Kretschmann, Terence Stamp, Matthias Schweighöfer, David Schofield, Kevin McNally, Tom Hollander, Eddie Izzard, Christian Berkel, David Bamber, Jamie Parker, Kenneth Cranham, Halina Reijn, Ian McNeice

Sinopsis: Gravemente herido en combate, el Coronel Claus von Stauffenberg (Cruise), un aristócrata alemán, regresa de África y, tras unirse a la resistencia alemana, se convierte en el cerebro de la Operación Valkiria, cuyo objetivo era derrocar el régimen nazi y acabar con la guerra eliminando previamente a Hitler. El atentado, que fracasó por diversas circunstancias, consistió en la colocación de una bomba en el búnker del Fhürer (1944). El plan preveía además la creación de un gobierno en la sombra que se haría cargo de Alemania tras la muerte del dictador.

La1 22.05 horas Jason Bourne

Año: 2016

Dirección: Paul Greengrass

Reparto: Matt Damon, Alicia Vikander, Vincent Cassel, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Riz Ahmed, Ato Essandoh, Scott Shepherd, Bill Camp, Vinzenz Kiefer

Sinopsis: Jason Bourne ha recuperado su memoria, pero eso no significa que el más letal agente de los cuerpos de élite de la CIA lo sepa todo. Han pasado 12 años desde la última vez que Bourne operara en las sombras. Pero todavía le quedan muchas preguntas por responder. En medio de un mundo convulso, azotado por la crisis económica y la guerra cibernética, Jason Bourne vuelve a surgir, de forma inesperada, cuando desde el pasado reaparece Nicky Parsons (Julia Stiles) con información sobre él de vital importancia. Desde un lugar oscuro y torturado, Bourne reanudará la búsqueda de respuestas sobre su pasado.

Otras películas para ver gratis hoy

- 'Los cazafantasmas'. 10.25 horas. BeMad

- 'Dos colgados en Chicago'. 13.50 horas. Paramount

- 'Superagente Cody Banks'. 14.13 horas. BeMad

- 'Red'. 15.30 horas. LaSexta

-'La momia'. 15.40 horas. Cuatro

- 'Ratas a la carrera'. 15.40 horas. Neox

- 'Men in Black'. 15.55 horas. BeMad

- 'Oblivion'. 17.35 horas. Cuatro

- 'El primer caballero'. 17.36 horas. BeMad

- 'Dave, presidente por un día'. 17.45 horas. Cuatro

- 'Air America'. 19.50 horas. Neox

- 'Desafío total'. 20.02 horas. BeMad

- 'La sombra del crimen'. 22.00 horas. Neox

- 'Astérix y Obélix: Al servicio de Su Majestad'. 22.00 horas. Paramount

- 'El caballero negro'. 22.20 horas. FDF