Qué películas ver hoy sábado en televisión: de la icónica '[Rec]' a 'Los Ángeles de Charlie' o doble sesión de Christopher Nolan

El fin de semana es el momento perfecto para coger el sofá y las palomitas y disfrutar de una buena película desde la tranquilidad de casa. Tanto si no tienes cuenta en ninguna plataforma de 'streaming' como si directamente no te apetece ponerte a buscar un título entre sus inmensos catálogos, echar un vistazo a los canales de la televisión te puede dar alguna que otra sorpresa. La pequeña pantalla siempre emite producciones muy interesantes y para todos los gustos, por lo que no tendrás problema en encontrar algo para ver.

Estas son las películas que puedes ver en televisión este sábado 5 de septiembre:

1 La 1 22.00 horas Upgrade: primera clase

Sinopsis: Ana, una ambiciosa becaria en el mundo del arte, es enviada de manera inesperada a un viaje de trabajo donde recibe un ascenso sorpresa a primera clase. En el avión conoce a Will, quien la confunde con su jefa. Este malentendido desencadena toda una serie de acontecimientos que transforman su vida por completo, hasta que la verdad amenaza con desmoronarlo todo.

Director: Carlson Young, 2024

Interpretes: Camila Mendes, Marisa Tomei, Archie Renaux, Lena Olin, Anthony Head, Rachel Matthews

2 La 1 23.40 horas El chico ideal

Sinopsis: Robbie, que trabaja como cantante en banquetes de boda, está a punto de casarse. Ese día trabaja en el evento como camarera Julia, una joven que también está a punto de casarse y en cuya boda va a actuar Robbie. Sin embargo, al joven le planta su novia en el altar y a ella la deja su novio tras descubrir su verdadera personalidad. Estos hechos provocan que ambos inicien una relación.

Director: Frank Coraci, 1998

Interpretes: Adam Sandler, Drew Barrymore, Christine Taylor, Allen Covert, Matthew Glave

3 Cuatro The Monuments Men

Sinopsis: A finales de la Segunda Guerra Mundial, un selecto grupo de historiadores, directores de museo, conservadores y expertos en arte, tanto británicos como estadounidenses, comienza una importante y peligrosa misión: adentrarse en Alemania para recuperar las obras de arte robadas por el ejército nazi y devolverlas a sus legítimos dueños.

Director: George Clooney, 2014

Interpretes: George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin, Bob Balaban, Cate Blanchett, Hugh Bonneville, Dimitri Leonidas

4 22.00 horas Telecinco Ocho apellidos marroquís

Sinopsis: Carmen quiere cumplir la última voluntad de José María, su marido y patriarca de la familia: recuperar el Sardinete, el primer pesquero de su flota, que se encuentra atracado en un puerto marroquí. En su viaje de Cantabria a Marruecos, la acompañarán su hija Begoña y el ex de esta, Guillermo, desesperado por recuperar su amor. Entre choques culturales van a descubrir además el gran secreto de José María: Hamida, su otra hija.

Director: Álvaro Fernández-Armero, 2023

Interpretes: Julián López, Michelle Jenner, Elena Irureta, María Ramos, Hamza Daidi, Abdelatif Hwidar

5 Paramount 21.55 horas Batman Begins

Sinospis: Bruce Wayne vive obsesionado por cambiar el mundo y por el fantasma de sus padres, muertos a tiros ante sus ojos en las calles de Gotham una noche que cambió su vida para siempre. Atormentado por la culpa y la ira, el desilusionado heredero industrial desaparece de Gotham y viaja en secreto por el mundo en busca de los medios para luchar contra la injusticia. En su búsqueda, Bruce es adiestrado por un misterioso hombre llamado Ducard en el dominio de las disciplinas físicas y mentales que le otorgan el poder para combatir el mal que ha jurado destruir. Cuando Bruce vuelve a Gotham, encuentra la ciudad devorada por una delincuencia y una corrupción desenfrenadas.

Director: Christopher Nolan, 2025

Interpretes: Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy, Tom Wilkinson, Rutger Hauer, Ken Watanabe, Mark Boone Junior

6 Be Mad 21.51 horas Los ángeles de Charlie

Sinopsis: Natalia, Dylan y Alex son tres investigadoras privadas con una misión: localizar a Knox, un genio de la informática que fue secuestrado tras inventar un sistema de identificación por voz.

Director: Joseph McGinty, 2000

Interpretes: Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Bill Murray, Sam Rockwell, Tim Curry, Kelly Lynch, Crispin Glover, Matt LeBlanc, LL Cool J

7 FDF 22.20 horas Venganza asesina (Cult Killer)

Sinopsis: Cassie Holt, una investigadora privada, se ve obligada a formar una peligrosa alianza con un asesino profesional, Mikeal Tallini. Ambos intentan descubrir la red criminal que existe en un tranquilo pueblo y limpiar el nombre del mentor de Cassie.

Director: Jon Keeyes,

Interpretes: Alice Eve, Antonio Banderas, Shelley Hennig, Olwen Fouéré, Kim DeLonghi

8 Neox 19.15 horas Tenet

Sinopsis: Armado con una sola palabra, Tenet, y luchando por la supervivencia del planeta, el protagonista viaja a un mundo crepuscular de espionaje internacional en una misión que supera los límites del tiempo real.

Director: Christopher Nolan, 2020

Interpretes: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine, Kenneth Branagh

9 Veo7 22.25 horas In the Fire

Sinopsis: Grace-Victoria Burnham es una pionera en el campo de la psiquiatría que se dirige a Colombia para tratar a Martín, un niño de 11 años al que persigue la muerte desde que nació.

Director: Conor Allyn, 2023

Interpretes: Amber Heard, Eduardo Noriega, Luca Calvani

10 Sundance TV 22.30 horas The Queen (La reina)

Sinopsis: Relato de los sucesos políticos acaecidos tras la muerte de la princesa Diana en su impactante accidente de coche. La historia se centra en las conversaciones entre la reina Isabel y el primer ministro Tony Blair para alcanzar un consenso sobre los hechos. Ambos se debaten entre el límite de una tragedia privada de la familia real y la enorme demanda pública de un país conmocionado para organizar un día de duelo nacional.

Director: Stephen Frears, 2006

Interpretes: Helen Mirren, James Cromwell, Michael Sheen, Paul Barrett, Alex Jennings, Roger Allam, Sylvia Syms

11 Selekt 21.00 horas Gilda

Sinopsis: Recién llegado a Argentina, Johnny Farrell es salvado de un hombre armado por el siniestro Ballin Mundson.

Director: Charles Vidor, 1946

Interpretes: Rita Hayworth, Glenn Ford, George Macready, Joseph Calleia, Steven Geray, Joe Sawyer, Gerald Mohr, Robert Scott, Don Douglas

12 Dark 22.45 horas Rec

Sinopsis: Una reportera y su cámara están haciendo un reportaje en una estación de bomberos con la intención de retratar la profesión. Mientras les acompañan en una de sus salidas nocturnas, lo que parecía una intervención rutinaria de rescate se convierte en un auténtico infierno.

Directores: Jaume Balagueró, Paco Plaza, 2007

Interpretes: Manuela Velasco, Ferran Terraza, Jorge-Yamam Serrano, Pablo Rosso, David Vert, Vicente Gil, Martha Carbonell, Carlos Vicente, María Teresa Ortega, Manuel Bronchud