Qué películas ver hoy sábado en televisión: de una galardonada con 11 premios Oscar a un biopic que fue un éxito en taquilla

El cine es el séptimo arte. Una modalidad que utiliza el ser humano para expresarse, mostrar sus inquietudes, sus sentimientos, plasmar ideas y trascender. Está, además, muy ligado con la época moderna y la cultura pop. Todos recordamos películas, personajes o bandas sonoras. De hecho hemos incorporado la estética de muchas de ellas en nuestro día a día. Más allá de cómo repercute en nosotros, el cine también es una industria. Mueve muchísimo dinero dado que proporciona entretenimiento. Millones de personas invierten tiempo y recursos en disfrutarlo. La manera más auténtica es acudiendo a las salas para ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla. Sin embargo, con la llegada de las plataformas de streaming la tendencia ha cambiado.

En Netflix, Prime Video, Max, Dinsey+ o Filmin encontramos una gran variedad de contenidos para ver a la carta desde la comodidad del hogar. Esto ha generado que cada vez disfrutemos más del cine desde el sofá como plan de ocio. A cambio hay que pagar una cuota mensual que oscila entre los 15 y 20 euros. No todo el mundo puede permitírselo.

La televisión en abierto sigue ofreciendo a diario películas para ver completamente gratis. No es necesario contratar ningún servicio televisivo con ninguna operadora. Sólo necesitas sintonizar la TDT. La cadenas programan cine en su parrilla para atraer espectadores. De cara a este sábado 1 de noviembre, la oferta es muy variada. Se emite 'John y Mary', una comedia romántica protagonizada Dustin Hoffman y Mia Farrow. También un clásico del western como 'El bueno, el feo y el malo'. El cine español también hará acto de presencia en la programación de algunas cadenas con películas como 'Tómbola' u 'Ocho apellidos vascos'.

Estas son algunas de las mejores películas para ver este sábado:

Neox 15.40 horas El señor de los anillos: El retorno del rey

Año: 2003

Dirección: Peter Jackson

Reparto: Viggo Mortensen, Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen, Liv Tyler, Cate Blanchett, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Andy Serkis, Miranda Otto, Ian Holm, Marton Csokas, Billy Boyd, Hugo Weaving, Dominic Monaghan, Karl Urban, David Wenham, Bernard Hill, John Noble

Sinopsis: Las fuerzas de Saruman han sido destruidas, y su fortaleza sitiada. Ha llegado el momento de decidir el destino de la Tierra Media, y, por primera vez, parece que hay una pequeña esperanza. El interés del señor oscuro Sauron se centra ahora en Gondor, el último reducto de los hombres, cuyo trono será reclamado por Aragorn. Sauron se dispone a lanzar un ataque decisivo contra Gondor. Mientras tanto, Frodo y Sam continuan su camino hacia Mordor, con la esperanza de llegar al Monte del Destino.

La 1 15.55 horas Coco

Año: 2017

Dirección: Lee Unkrich, Adrian Molina

Sinopsis: Miguel es un joven con el sueño de convertirse en leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia. Su ídolo es Ernesto de la Cruz, el músico y cantante más famoso de México. La pasión de Miguel le llevará a adentrarse en la «Tierra de los Muertos», donde conocerá su verdadero legado familiar.

La 1 22.00 horas Bohemian Rhapsody

Año: 2018

Dirección: Bryan Singer

Reparto: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Allen Leech, Joseph Mazzello, Tom Hollander, Ben Hardy, Aidan Gillen, Mike Myers, Aaron McCusker, Ace Bhatti, Meneka Das

Sinopsis: 'Bohemian Rhapsody' es una celebración del grupo Queen, de su música y de su singular cantante Freddie Mercury, que desafió estereotipos para convertirse en uno de los showmans más queridos del mundo. El film plasma el meteórico ascenso de la banda al olimpo de la música a través de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido, su crisis cuando el estilo de vida de Mercury estuvo fuera de control, y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en la que Mercury, mientras sufría una enfermedad que amenazaba su vida, lidera a la banda en uno de los conciertos de rock más grandes de la historia. Refleja asimismo cómo se cimentó el legado de una banda que siempre se pareció más a una familia, y que continúa inspirando soñadores y amantes de la música hasta nuestros días.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'Hombres de honor'. TRECE. 14.40 horas

- 'Furia de titanes'. Cuatro. 15.40 horas

- 'El secreto de los hermanos Grimm'. Paramount Network. 15.55 horas

- 'Huracán Carter'. TRECE. 17.00 horas

- 'Las brujas de Roald Dahl'. La 1. 17.30 horas

- 'El rey arturo'. Cuatro. 17.30 horas

- 'John y Mary'. El Toro TV. 18.30 horas

- 'Tómbola'. La 1. 19.05 horas

- 'El bueno, el feo y el malo'. TRECE. 19.30 horas

- 'Robot Dreams'. La 2. 19.45 horas

- 'Copia mortal' BeMad. 22.09 horas

- 'Ocho apellidos vascos'. FDF. 22.20 horas

