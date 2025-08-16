Qué películas ver hoy sábado en televisión: de una comedia romántica protagonizada por Jennifer López a un taquillazo de Leonardo DiCaprio y Tom Hanks

La oferta para este 16 de agosto también incluye una aclamada triología de Peter Jackson

No cabe duda de que el cine es una disciplina artística mediante la cual se pueden expresar sentimientos, ideas, emociones...Y también se puede dibujar nuestra sociedad. Además, el cine también es cultura popular. Hay frases, imágenes o atuendos que están presentes en nuestro día a día. Por otro lado, el cine es una industria de entretenimiento. Las personas invierten su tiempo y su dinero en acudir a las salas para ver los últimos estrenos de la taquilla. También es frecuente disfrutar del séptimo arte desde casa aunque la experiencia no sea tan inmersiva. Antes alquilábamos cintas VHS y DVDs en el videoclub. Ahora, con las plataformas de streaming, todo ha cambiado.

En Netflix, Prime Video, MAX, Filmin o Disney+ podemos encontrar una gran variedad de contenidos a la carta para disfrutar desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. El coste de cada una de estas plataformas ronda los 15 o 20 euros dependiendo del servicio. No todo el mundo puede permitírselo. En ese caso -si se quiere ver cine de manera gratuita- la mejor opción es conocer la programación de los canales de televisión en abierto.

Las cadenas de televisión ofrecen cine para atraer audiencias. De cara al fin de semana suelen poner títulos de mayor nivel. Por ejemplo, de cara a este sábado 16 de agosto podremos ver 'La Terminal' protagonizada por Tom Hanks, un clásico de los 80 como 'Los Goonies' o una película de aventuras como lo es 'La vuelta al mundo en ochenta días'. Estos son los títulos más destacados para ver este sábado:

Cuatro 15.30 horas El Hobbit: La desolación de Smaug

Año: 2013

Dirección: Peter Jackson

Reparto: Martin Freeman, Ian McKellen, Elijah Wood, Evangeline Lilly, Orlando Bloom, Luke Evans, Andy Serkis, Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett, Christopher Lee, Hugo Weaving, Richard Armitage, Manu Bennett, Stephen Fry, Lee Pace, James Nesbitt, Mikael Persbrandt, Craig Hall, Aidan Turner, Adam Brown, Peter Hambleton, William Kircher, Ken Stott, Graham McTavish, Stephen Hunter, Dean O'Gorman, John Callen, Sylvester McCoy

Sinopsis: «El Hobbit: La Desolación de Smaug» continua la aventura de Bilbo Bolsón en su viaje con el mago Gandalf y trece enanos liderados por Thorin Escudo de Roble en una búsqueda épica para reclamar el reino enano de Erebor. En su camino toparán con multitud de peligros y harán frente al temible dragón Smaug.

La Sexta 15.30 horas Atrápame si puedes

Año: 2002

Dirección: Steven Spielberg

Reparto: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Nathalie Baye, Amy Adams, James Brolin, Brian Howe, Frank John Hughes, Jennifer Garner, Ellen Pompeo, Elizabeth Banks

Sinopsis: Basada en una historia real. En los años sesenta, Frank W. Abagnale era un joven y escurridizo delincuente que adoptaba diversas identidades. Carl Hanratty, un agente del FBI, tenía la misión de seguir su pista y capturarlo para llevarlo ante la justicia, pero Frank siempre iba un paso por delante de él.

À Punt 15.38 horas A la caza del lobo rojo

Año: 1989

Dirección: Andrew Davis

Reparto: Gene Hackman, Joanna Cassidy, Tommy Lee Jones, John Heard, Dennis Franz, Pam Grier, Kevin Crowley, Ron Dean, Nathan Davis, Chelcie Ross, Joe Greco, Ike Pappas, Marco St. John, Reni Santoni, Michael Skewes, Johnny Lee Davenport, Mik Scriba, Harry Lennix

Sinopsis: El sargento Gallagher recibe la misión de custodiar a un soldado desde Alemania a los Estados Unidos para ser juzgado por un tribunal militar. Sin embargo, cuando el avión llega a su destino, el prisionero huye. A partir de ese momento Gallagher se verá envuelto en un turbio y enmarañado asunto con graves implicaciones políticas.

La 1 22.05 horas Sucedió en Manhattan

Año: 2002

Dirección: Wayne Wang

Reparto: Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Bob Hoskins, Stanley Tucci, Frances Conroy, Tyler Posey, Chris Eigeman, Amy Sedaris

Sinopsis: Moderna adaptación de «La Cenicienta». Marisa Ventura es una madre soltera de Nueva York que trabaja como empleada de la limpieza en un lujoso hotel de Manhattan. Christopher Marshall, un joven y apuesto político candidato a senador, la confunde con una de las huéspedes del hotel.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'Los goonies'. Neox. 15.35 horas

- 'Un lugar para soñar'. La 1. 15.55 horas

- 'La vuelta al mundo en ochenta días'. Neox. 17.40 horas

- 'Un verano en la Selva Negra'. La 1. 17.50 horas

- 'La terminal'. LaSexta. 17.50 horas

- 'Corazón de dragón'. Cuatro. 18.20 horas

- 'Papillon'. Neox. 19.40 horas

- 'Sabotage'. Paramount Network. 20.05 horas

- 'Los descendientes'. Telecinco. 22.00 horas

- 'Corrupción en Miami'. La1. 22.00 horas

