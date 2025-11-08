Qué películas ver hoy sábado en televisión: de un clásico drama de Clint Eastwood con dos Premios Óscar a una de aventuras con Michael Douglas y Danny DeVito

Mario Lahoz Valencia Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:34 Comenta Compartir

El cine es una de las formas de entretenimiento que más predomina en gran parte de la sociedad para escapar de la rutina del día a día. Durante unas horas, el séptimo arte es capaz de enmascarar todo aquello que nos rodea e imburinos en una historia que puede despertar un sinfin de emociones. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la asistencia en las salas de cine ha bajado notablemente. De hecho, cada vez es más habitual que las personas acudan una o dos veces al año, ya que no ecnuentran el tiempo suficiente para acudir o simplemente escogen disfrutar del cine desde loa comodidad del hogar.

Y es que la aparición de las plataformas de streaming ha simplificado la manera de consumir el cine. En Netflix, HBO Max, Prime Video o Disney+ destaca una gran variedad de películas que puedes disfrutar desde el confort que otorga el sillón de casa. Ahora bien, para ello hay que abonar una tarifa mensual que ronda los 15-20 euros en cada plataforma de streaming.

Aunque no todo el mundo puede permitirse este gasto fijo todos los meses. Lo cierto es que para disfrutar del buen cine no es necesario deesembolsar ninguna cantidad. Los canales de la televisión en abierto (TDT) siguen emitiendo grandes películas para el disfrute de sus espectadores cada día. De cara a este sábado 8 de noviembre, estos son algunos de los títulos más destacados:

Calle 13 19.42 horas Mystic River

Reparto: Sean Penn, Tim Robbins , Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Marcia Gay Harden, Laura Linney

Sinopsis: Jimmy, Dave y Sean pasan el tiempo jugando en las calles de Boston hasta que Dave es secuestrado por dos pederastas de los que días después consigue escapar. 25 años más tarde y sin haber superado el trauma, los tres se enfrentan a una nueva tragedia: la hija de Jimmy muere asesinada.

Dirección: Clint Eastwood, 2003

FDF 22.19 horas Ocho apellidos catalanes

Reparto: Dani Rovira, Clara Lago , Karra Elejalde, Carmen Machi, Belén Cuesta, Berto Romero , Rosa Maria Sardà

Sinopsis: Después de romper con Rafa, Amaia va a casarse con un joven catalán. Cuando Koldo lo descubre, no duda en viajar hasta Sevilla para convencer a Rafa de que hay que impedir el enlace.

Dirección: Emílio Martínez Lázaro, 2015.

Cuatro 22.00 horas The Creator

Reparto: John David Washington, Gemma Chan, Madeleine Yuna Voyles, Allison Janey, Ken Watanabe, Ngó Thanh Vân.

Sinopsis: Un antiguo agente de las fuerzas especiales se encuentra al mando de un comando que debe cazar y matar al creador de una inteligencia artificial extraordinaria que tiene la capacidad de aniquilar a toda la humanidad.

Dirección: Gareth Edwards, 2023.

La 2 22:05 horas El comensal

Reparto: Susana Abaitua, Ginés García Millán, Adriana Ozores, Fernando Oyagüez , David Luque

Sinopsis: Gabriela necesita conocer toda la verdad acerca del asesinato de su abuelo a manos de ETA, el verano de 1977. Sin embargo, el hermetismo de su padre a consecuencia del trauma no facilita las cosas.

Dirección: Ángeles González Sinde, 2022.

Trece 15:10 horas Tras el corazón verde

Reparto: Danny DeVito, Michael Douglas , Kathleen Turner, Zack Norman, Alfonso Arau

Sinopsis: Joan Wilder es una famosa escritora de novelas románticas que está decidida a encontrar a su hermana, misteriosamente secuestrada en las selvas de Sudamérica. Para conseguirlo contrata a un explorador aventurero llamado Jack Colton, que se parece asombrosamente al héroe de todas sus novelas. A pesar del choque inicial, Jack y Joan iniciarán un viaje lleno de peligros y misterios en el que descubrirán el amor más allá de las novelas.

Director: Robert Zemeckis, 1984.

AXN Movies 22:00 horas Figuras ocultas

Reparto: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons.

Sinopsis: Durante la década de los 60, época marcada por la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, tres brillantes mujeres científicas afroamericanas que trabajan para la NASA tienen un papel vital en los primeros años de la carrera espacial.

Director: Theodore Melfi, 2016.

Antena 3 17:45 horas Muerte en el alma

Reparto: Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Anne Leighton, Lucy Faus, Michael Papajohn..

Sinopsis: Un padre confiesa haber matado a su hijo y es detenido para ser interrogado. Su abogado trata de averiguar qué le ha podido llevar a su defendido, si tanto amaba su hijo, a cometer semejante locura.

Director: Xavier Durringer, 2018.

Paramount Network 18:00 Zulu

Reparto: Orlando Bloom, Forest Whitaker, Conrad Kemp, Inge Beckmann, Tinarie van Wyk Loots, Regardt van den Bergh.

Sinopsis: Dos policías investigan el fallecimiento de una adolescente, hija de un famoso jugador de rugby local, en una Sudáfrica todavía atormentada por el 'apartheid'. Su muerte parece estar provocada por una nueva y devastadora droga.

Director: Jérôme Salle, 2013.

La 1 15:55 horas No hay dos sin tres

Reparto: Cameron Diaz, Leslie Mann , Kate Upton, Nikolaj Coster-Waldau, Don Johnson.

Sinopsis: La abogada Carly Whitten parece haber encontrado en el encantador Mark al hombre de su vida. Tras una discusión, decide ir a darle una sorpresa. Pero quien abre la puerta es la mujer de Mark.

Director: Nick Cassavetes, 2014.

AXN Movies 20:09 horas Pelé, el nacimiento de una leyenda

Reparto: Kevin de Paula, Leonardo Lima Carvalho, Rodrigo Santoro, Vincent D'Onofrio, Diego Boneta, Seu Jorge

Sinopsis: Pelé logró superar su infancia en las Favelas y una vida precaria hasta convertirse en el sueño y la esperanza de su país, dirigiendo al equipo brasileño a la conquista de su primera Copa del Mundo en 1958.

Director: Jeff Zimbalist, Michael Zimbalist, 2016.

