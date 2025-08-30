Qué películas ver hoy sábado en televisión: del biopic de Lady Di a una cinta romántica de Richard Gere

La oferta para este 30 de agosto incluye cine de acción y también para los más pequeños

La manera en la que consumimos cine ha cambiado mucho en los últimos años. Sigue siendo una opción de ocio predilecta para millones de personas y continuamos acudiendo a las salas para ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla. Sin embargo, antes solíamos alquilar en los videoclubs aquellas cintas VHS o esos DVDs que contenían nuestras películas favorta y ahora eso es diferente por la irrupción de las plataformas de streaming.

En Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Filmin encontramos una gran variedad de contenidos a la carta para ver desde la comodidad del hogar. Contar con estos servicios tiene un coste de entre 10 y 20 euros al mes por plataforma. Es el precio del mercado, pero fuera del alcance de muchas familias.

La telelvisión en abierto sigue ofreciendo películas como ha hecho siempre. Es una opción para disfrutar del cine gratis y en casa. Las cadenas saben que programando grandes títulos en su parrilla pueden atraer a mucha audencia. Por ejemplo, de cara a este sábado los espectadores podrán disfrutar de 'La tapadera' protagonizada por Tom Cruise, 'El mediador' de Liam Neeson o también hay opciones para toda la familia como 'Astérix en los Juegos Olímpicos'.

Estas son algunas de las películas más destacadas para ver hoy en televisión:

La 1 15.55 horas Diana

Año: 2013

Dirección: Oliver Hirschbiegel

Reparto: Naomi Watts, Naveen Andrews, Charles Edwards, Douglas Hodge, Geraldine James, Daniel Pirrie, Cas Anvar, Juliet Stevenson

Sinopsis: Biopic que narra los dos últimos años de Lady Di, princesa de Gales. Siendo una mujer ya separada de su marido, el Príncipe de Gales, Diana conoce en 1995 a un cirujano británico-paquistaní, el Dr. Hasnat Khan, con el que inicia una secreta relación amorosa. Su noviazgo duraría 18 meses, y terminó pocas semanas antes de la trágica muerte de Lady Di junto a su nuevo compañero sentimental, el millonario egipcio Dodi Al-Fayed, en un accidente de coche en París en 1997 cuando ambos eran perseguidos por los paparazzi.

BeMad 18.03 horas Sommersby

Año: 1993

Dirección: Jon Amiel

Reparto: Richard Gere, Jodie Foster, Bill Pullman, James Earl Jones, Lanny Flaherty, Wendell Wellman, Clarice Taylor, William Windom, Frankie Faison, R. Lee Ermey, Brett Kelley, Richard Hamilton, Karen Kirschenbauer

Sinopsis: Tras el fin de la Guerra de Secesión, un combatiente confederado llamado Jake Sommersby (Richard Gere) retorna a su hogar para encontrarse con sus amigos y familia, seis años después de su marcha. Cuando llega a su destino, su esposa Laurel Sommersby (Jodie Foster), alentada por Orin Meecham (Bill Pullman), comprometido con ella ante la larga ausencia de su marido, dudará sobre la identidad de Jake. Remake de «El regreso de Martin Guerre», film francés de 1983, pero ambientada en una época diferente, en este caso tras la Guerra de Secesión

La 1 23.40 horas El callejón de las almas perdidas

Año: 2021

Dirección: Guillermo del Toro

Reparto: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, David Strathairn, Willem Dafoe, Ron Perlman, Richard Jenkins, Holt McCallany, Mary Steenburgen, Paul Anderson, Tim Blake Nelson, Clifton Collins Jr., Jim Beaver, Lara Jean Chorostecki, Mark Povinelli, Sarah Mennell, Peter MacNeill, David Hewlett

Sinopsis: Un buscavidas manipulador se alía con una psiquiatra tan embaucadora como él para timar a los ricos de la sociedad neoyorquina de los años 40. Nueva adaptación de la novela de William Lindsay Gresham, llevado al cine con anterioridad por Edmund Goulding en 1947.

Otras películas para ver hoy en televisión

- 'Robin Hood, príncipe de los ladrones'. BeMad. 15.18 horas

- '12 valientes'. Neox. 15.30 horas

- 'Una obsesión incurable'. Antena 3. 16.00 horas

- 'Grace de Mónaco'. La 1. 17.40 horas

- 'La tapadera'. Neox. 18.25 horas

- 'El protector'. Paramount Network. 20.05 horas

- 'Los niños de Winton'. La 1. 22.00 horas

- 'Revenge'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'Astétix en los Juegos Olímpicos'. FDF. 22.20 horas

- 'El mediador'. Telecinco. 23.00 horas

