Qué películas ver hoy sábado en televisión: de un drama con Meryl Streep a 'Top Gun' o una polémica comedia con Sydney Sweeney Títulos para ver este 23 de agosto desde el sofá de casa

Tamara Villena Valencia Sábado, 23 de agosto 2025, 00:14 Comenta Compartir

Uno de los grandes planes del fin de semana, especialmente para los que no han parado mucho por casa de lunes a viernes, es disfrutar de un rato de desconexión en el sofá con una buena película. Quedarse en casa y ver algún título interesante siempre es una muy buena opción para pasar el tiempo de ocio, y ni siquiera hace falta tirarse media hora buscando entre el catálogo de las plataformas de 'streaming' para ver qué peli poner. Basta con comprobar qué hacen en los canales de la televisión hoy para encontrar producciones para todos los gustos:

1 TVE 22.00 horas Cualquiera menos tú

Sinopsis: Bea y Ben parecen la pareja perfecta pero, tras una increíble primera cita, sucede algo que enfría su atracción, hasta que se encuentran inesperadamente en una boda en Australia. En esas extrañas circunstancias no les queda otra que fingir que son pareja.

Director: Will Gluck, 2023

Interpretes: Sydney Sweeney, Alexandra Shipp, Nat Buchanan, Dermot Mulroney, Josh Bonello

2 Cuatro 22.00 horas El libro de Eli

Sinopsis: En un futuro apocalíptico, 30 años después del resplandor que aniquiló casi por completo la raza humana, unos pocos humanos sobreviven en un ambiente increíblemente hostil y árido. Violaciones, canibalismo y salvajismo imperan en unas derruidas ciudades donde el más fuerte y el que posee el agua impone su ley. Eli es uno de los pocos supervivientes, pero tiene algo que lo diferencia de los demás: un libro sagrado que puede ser la llave para salvar el mundo y que debe proteger a toda costa de los hombres que parecen perseguirle. Dejándose llevar por su compromiso y guiado por su fe en algo superior a sí mismo, Eli hará lo que sea para sobrevivir.

Directores: Albert Hugues, Allen Hugues, 2010

Interpretes: Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis, Ray Stevenson, Jennifer Beals, Evan Jones, Joe Pingue, Frances de la Tour, Michael Gambon, Tom Waits

3 Telecinco 22.00 horas Top Gun: Maverick

Sinopsis: Después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete Maverick Mitchell se encuentra donde siempre quiso estar, sobrepasando los límites como un valiente piloto. Durante el entrenamiento a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se tropieza con el teniente Bradley Bradshaw y el oficial de Intercepción de Radar, Nick Bradshaw. Enfrentándose a un futuro incierto y a los fantasmas de su pasado, Maverick se ve envuelto en una confrontación con sus miedos más profundos, culminando en una misión que exige el máximo sacrificio de aquellos que van a ser elegidos para volar.

Director: Joseph Kosinski, 2022

Interpretes: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Glen Powell, Ed Harris, Jon Hamm, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin

4 Paramount 20.00 horas La bella y la bestia

Sinopsis: Después de que la Bestia condene a su padre por haberle robado una rosa, Bella decide sacrificarse en su lugar. En el castillo de la Bestia no solo le espera la muerte, sino una extraña vida en la que se mezclan momentos de magia, alegría y tristeza.

Director: Christophe Gans, 2014

Interpretes: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins, Audrey Lamy, Sara Giraudeau, Jonathan Demurger, Nicolas Gob, Louka Meliava

5 Paramount 22.00 horas La sombra del faraón

Sinopsis: Siglos atrás, un malvado príncipe fue enterrado y su tumba eternamente maldita para que ningún mortal volviera a sufrir su maléfico poder. Cientos de años después, la codiciosa búsqueda de tesoros de un grupo de arqueólogos rompe la maldición.

Director: Russell Mulcahy, 1998

Interpretes: Jason Scott Lee, Louise Lombard, Sean Pertwee, Lysette Anthony, Christopher Lee

6 Be Mad 22.00 horas Mad action: Valkiria

Sinopsis: En 1944, con los aliados acercándose a Berlín y el Reich perdiendo terreno, un puñado de oficiales alemanes planea asesinar a Hitler. El coronel Claus von Stauffenberg es quien tiene la misión más difícil de todas, ya que debe acercarse directamente al dictador para plantar la bomba e iniciar el audaz plan para descabezar a las SS.

Director: Bryan Singer, 2008

Interpretes: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy, Tom Wilkinson, Carice van Houten, Thomas Kretschmann, Terence Stamp, Eddie Izzard, Kevin McNally, Christian Berkel

7 FDF 22.20 horas Perfectos desconocidos

Sinopsis: Cuatro parejas se reúnen una noche de verano para cenar, beber y olvidar sus problemas por un rato. De repente alguien propone hacer algo distinto: dejar los móviles encima de la mesa, al alcance de todos. Llamadas, SMS, whatsapps, notificaciones de Instagram o Facebook pueden ser consultados por cualquiera, lo cual lleva al límite sus relaciones de amistad.

Director: Álex de la Iglesia, 2017

Interpretes: Belén Rueda, Eduard Fernández, Ernesto Alterio, Juana Acosta, Eduardo Noriega, Dafne Fernández, Pepón Nieto, Beatriz Olivares, María Jesús Hoyos, Gonzalo Torralba

8 Neox 19.30 horas Atrápame si puedes

Sinopsis: Historia real de Frank Abagnale Jr., un maestro del engaño y gran falsificador que antes de cumplir 21 años se hizo pasar por piloto, médico y profesor de historia y consiguió robar más de 2,5 millones de dólares.

Director: Steven Spielberg, 2002

Interpretes: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Nathalie Baye

9 Neox 22.00 horas Forrest Gump

Sinopsis: Forrest Gump es un chico con cierta deficiencia mental y que, además, padece alguna incapacidad motora. Aun así, llega a convertirse en héroe durante la Guerra de Vietnam. Su persistencia y bondad le llevan a conseguir una gran fortuna y a codearse con las más altas esferas sociales y políticas del país.

Director: Robert Zemeckis, 1994

Interpretes: Tom Hanks, Robin Wright Penn, Gary Sinise, Sally Field, Rebecca Williams, Haley Joel Osment, Robin Wright, Mykelti Williamson, Michael Conner Humphreys, Robert Zemeckis

10 Dark 22.36 horas Blair Witch

Sinopsis: Han pasado veinte años desde que la hermana de James y dos amigos suyos desaparecieran sin dejar rastro en los bosques de Maryland, mientras investigaban la leyenda de la bruja de Blair. Ahora, el propio James y sus amigos Peter, Ashley y la estudiante de cine Lisa se adentran en esos mismos bosques, cámara en mano, con intención de desentrañar el misterio de su desaparición.

Director: Adam Wingard, 2016

Interpretes: James Allen McCune, Corbin Reid, Brandon Scott, Callie Hernandez, Wes Robinson

11 Comedy Central 22.05 horas La boda de mi mejor amiga

Sinopsis: La vida de Annie es un desastre. Cuando se entera de que su mejor amiga Lillian se va a casar, se empeña en ser su primera dama de honor. A pesar de no tener pareja ni un centavo en su bolsillo, intenta salir airosa del comprometedor y caro ritual. Al mismo tiempo conoce a las otras damas de honor del séquito de la novia, especialmente a su rival más directa, Helen. Mientras las guía por una serie de infortunios, Annie se da cuenta de que la persona que mejor la conoce le ha presentado a cuatro extrañas que cambiarán su vida.

Director: Paul Feig, 2011

Interpretes: Kristen Wiig, Terry Crews, Maya Rudolph, Tom Yi, Elaine Kao, Michael Hitchcock, Kali Hawk, Joe Nunez, Rebel Wilson, Matt Lucas

La decisión de Sophie

Sinopsis: En el verano de 1947, tras pasar su servicio militar en los marines, un joven aspirante a escritor llamado Stingo llega a Nueva York. Se refugia en Brooklyn, en una simpática pensión que responde al extraño nombre de El Palacio Rosa.

Director: Alan J. Pakula, 1982

Interpretes: Meryl Streep, Kevin Kline, Peter MacNicol, Rita Karin, Stephen D. Newman, Greta Turken, Josh Mostel, Marcell Rosenblatt, Moishe Rosenfeld, Robin Bartlett