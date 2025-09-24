Qué películas ver hoy miércoles en televisión: de un taquillazo con Brad Pitt y Robert Redford a una comedia romántica

La oferta para este 24 de septiembre incluye una cinta de acción con un reparto de lujo

El cine está presente en nuestro día a día gracias a la cultura popular. Aunque no nos demos cuenta influye en nuestra forma de vestir, nuestras expresiones e incluso en la música que escuchamos. ¿Quién no ha escuchado la banda sonora de una película en el transporte público? Hay algo mágico en el cine que atraviesa la pantalla y conecta directamente con el espectador. Pese a que seguimos acudiendo a las salas para ver los grandes estrenos que ofrece la taquilla y vivir la experiencia más inmersiva, cada vez vemos más películas desde casa.

Esta tendencia comenzó en los 80 con la llegada de los primeros videoclubs. Allí se alquilaban las cintas VHS. Hace unos años, con la llegada de las plataformas de streaming todo cambió. Ahora podemos encontrar una gran variedad de contenidos a la carta en Netflix, Prime Video, Max o Filmin. Podemos disfrutar de ellos desde la comodidad del hogar. A cambio hay que pagar una cuota mensual de entre 15 y 20 euros por plataforma.

Desgraciadamente, este es un dispendio que no todas las familias pueden permitirse. Sin embargo, es posible disfrutar del séptimo arte de manera gratuita y sin movernos del sofá gracias a la televisión en abierto. Los canales de la TDT ofrecen películas en su parrilla para el disfrute del público cada día. Estas son algunas de las mejores obras para ver este miércoles 24 de septiembre:

BeMad 16.00 horas Juego de espías

Año: 2001

Dirección: Tony Scott

Reparto: Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack, Stephen Dillane, Larry Bryggman, Marianne Jean-Baptiste, Charlotte Rampling, Matthew Marsh, Todd Boyce, Michael Paul Chan, Garrick Hagon, Colin Stinton, Bill Buell, Andrew Grainger, David Hemmings, Ken Leung, Benedict Wong, Demetri Goritsas

Sinopsis: 1991. El día de su jubilación, el veterano agente de la CIA Nathan Muir recibe la noticia de que su discípulo Tom Bishop, alias «Boy Scout», se ha metido en un buen lío: acusado de espionaje, se encuentra en una cárcel china y será ejecutado en un plazo de 24 horas. Temiendo que este incidente pueda afectar a un acuerdo comercial entre EE.UU. y China, la CIA decide no intervenir. Así pues, para salvar a Bishop, Muir no sólo deberá actuar al margen de la CIA, sino que, además, tendrá que hallar el modo de burlarla.

BeMad 21.22 horas Shade, juego de asesinos

Año: 2003

Dirección: Damian Nieman

Reparto: Stuart Townsend, Gabriel Byrne, Thandiwe Newton, Jamie Foxx, Sylvester Stallone, Melanie Griffith

Sinopsis: En los bajos fondos de Los Ángeles, se ganan y se pierden auténticas fortunas en partidas de póker ilegales en las que las manos son más rápidas que la mirada. En este ambiente sórdido y peligroso, donde todo el mundo tiene algo que esconder, tres timadores planean dar el golpe definitivo: montar una partida contra el rey del póker de la ciudad, pero para ello tendrán que reunir mucho dinero.

La Sexta 22.45 horas Hasta que la boda nos separe

Año: 2020

Dirección: Dani de la Orden

Reparto: Belén Cuesta, Álex García, Silvia Alonso, Gracia Olayo, Adrián Lastra, Mariam Hernández, Antonio Dechent, Salva Reina, Leo Harlem, Malena Alterio, Antonio Resines

Sinopsis: Marina es una treintañera que se gana la vida organizando bodas. A diferencia de sus clientes, ella disfruta de una vida sin ataduras ni compromisos, hasta que una noche conoce a Carlos, un affaire más para ella y un momento de debilidad para él. Porque él tiene novia: Alexia, una joven perfecta y amiga de infancia de Marina. Cuando Alexia descubre la tarjeta de visita de Marina entre las cosas de Carlos, lo interpreta como una propuesta de matrimonio y dice que sí de inmediato.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'La ruta de Denver'. La 2. 12.15 horas

- 'Todos los hermanos eran valientes'. TRECE. 16.45 horas

- 'El fraude'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'Hasta el último hombre'. FDF. 22.55 horas

