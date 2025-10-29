Qué películas ver hoy miércoles en televisión: de un oscarizado drama con Scarlett Johansson a la mejor película de terror de la historia Títulos para ver este 29 de octubre desde el sofá de casa

Tamara Villena Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:42

Coger el mando de la televisión para ver qué películas hacen hoy, miércoles 29 de octubre, puede darte grandes alegrías porque hay títulos muy interesantes par disfrutar. Desde la considerada como mejor película de terror de la historia, 'El exorcista', hasta 'Lost in Translation', la película de Sofia Coppola protagonizada por Scarlett Johansson y Bill Murray.

Estas son las películas que puedes ver este miércoles 29 de octubre en televisión:

Paramount 22.00 horas Los juegos del hambre

Sinopsis: Todos los años, en las ruinas de lo que una vez fue América del Norte, la nación de Panem obliga a cada uno de sus 12 distritos a enviar a un chico y a una chica, escogidos al azar, a competir en Los juegos del hambre. Por un lado, es un entretenimiento rebuscado y, por el otro, es una táctica de intimidación del Capitolio, que gobierna la nación. Katniss Everdeen, una joven de 16 años, decide sustituir a su hermana en los juegos. Para ella, la lucha por la supervivencia no es nada nuevo.

Director: Gary Ross, 2012

Interpretes: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Stanley Tucci, Wes Bentley, Lenny Kravitz, Donald Sutherland, Amber Chaney, Nelson Ascencio

Be Mad 20.00 horas Daredevil

Sinopsis: El abogado Matt Murdock es ciego, pero sus otros cuatro sentidos están especialmente agudizados. Durante el día, Murdock representa a los oprimidos, mientras que por la noche es Daredevil, un implacable defensor de la justicia.

Director: Mark Steven Johnson, 2003

Interpretes: Ben Affleck, Jennifer Garner, Colin Farrell, Michael Clarke Duncan, Jon Favreau, Scott Terra, Ellen Pompeo, Joe Pantoliano, Leland Orser, Lennie Loftin

FDF 22.55 horas Ice Road

Sinopsis: Un terrible accidente deja atrapados a numerosos mineros en una mina de diamantes, situada en un remoto extremo de Canadá. Su única esperanza es Mike, un conductor de camiones de gran tonelaje, que tiene que atravesar un país cubierto de nieve, en el que solo se puede transitar por las traicioneras ice roads, carreteras de hielo que transcurren sobre ríos, lagos o incluso océanos congelados. Mike debe enfrentarse a una imposible carrera contrarreloj, llena de inesperados peligros y traiciones.

Director: Jonathan Hensleigh, 2021

Interpretes: Liam Neeson, Marcus Thomas, Laurence Fishburne, Benjamin Walker, Amber Midthunder

Selekt 22.40 horas Algunos hombres buenos

Sinopsis: El teniente Kaffe es un joven y prometedor abogado de la Marina que tiene una excelente reputación. Por ello sus superiores le confían la defensa de dos marines acusados de un asesinato durante una acción disciplinaria, y resulta todo un desafío.

Director: Rob Reiner, 1992

Interpretes: Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland, Kevin Pollak, James Marshall, J.T. Walsh, Christopher Guest

AMC 20.08 horas 1917

Sinopsis: En lo más crudo de la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes soldados británicos reciben una misión aparentemente imposible. En una carrera contrarreloj, deben atravesar el territorio enemigo para entregar un mensaje que evitará un mortífero ataque contra cientos de soldados, entre ellos el propio hermano de Blake.

Director: Sam Mendes, 2019

Interpretes: Dean-Charles Chapman, George MacKay, Daniel Mays, Colin Firth, Pip Carter, Andy Apollo, Paul Tinto, Josef Davies, Billy Postlethwaite, Gabriel Akuwudike

AMC 22.10 horas Assassin's Creed

Sinopsis: Una revolucionaria tecnología que desbloquea los recuerdos genéticos permite a Callum Lynch vivir las aventuras de su ancestro, Aguilar, en la España del siglo XV. Callum descubre que es el descendiente de una misteriosa sociedad secreta, los Assassins, y que posee increíbles conocimientos y habilidades que le van a permitir enfrentarse a la poderosa y opresora organización de los Templarios en el presente.

Director: Justin Kurzel, 2016

Interpretes: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Michael Kenneth Williams, Denis Ménochet, Ariane Labed, Khalid Abdalla, Essie Davis

Canal Hollywood 20.08 horas La sombra de la sospecha

Sinopsis: Pete Garrison es el agente especial de la Casa Blanca más condecorado de la historia. Cuando se convierte en sospechoso de una conspiración para asesinar al mandatario, Garrison usa todas sus habilidades para probar su inocencia.

Director: Clark Johnson, 2006

Interpretes: Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria, Martin Donovan, Ritchie Coster, Kim Basinger, Blair Brown, David Rasche, Kristin Lehman, Raynor Scheine

Sundance TV 22.30 horas Si la cosa funciona

Sinopsis: Un hombre maduro y excéntrico, que vive en Nueva York, decide abandonar su acomodada vida para llevar una existencia más bohemia. Su relación con una bella joven sureña desemboca en una serie de enredos familiares y sentimentales.

Director: Woody Allen, 2009

Interpretes: Larry David, Evan Rachel Wood, Henry Cavill, Patricia Clarkson, Michael McKean

Dark 20.35 horas El exorcista

Sinopsis: En un barrio tranquilo, en una casa con todas las comodidades modernas, una joven e inocente muchacha se siente mal. Su madre no puede ayudarla y los médicos, por su parte, le hacen pruebas e intentan tratarla en vano.

Director: William Friedkin, 1973

Interpretes: Linda Blair, Ellen Burstyn, Max von Sydow, Lee J. Cobb, Kitty Winn, Jack MacGowran, Jason Miller, William O'Malley, Barton Heyman, Peter Masterson

Xtrm 21.07 horas El engaño

Sinopsis: El detective Mike Santini está de vacaciones con su familia en las Bahamas cuando se da cuenta de que Eddie Meyers, un fugitivo de la justicia, también está allí. Esta puede ser la clave para resolver un caso muy importante de Santini.

Director: Daniel Petrie Jr., 2002

Interpretes: Sam Neill, Rob Lowe, Alicia Coppola, Peter Macneill, Dorian Harewood, Stewart Bick

Warner TV 21.53 horas El leñador

Sinopsis: El leñador Joe Braven debe defender a su familia de un peligroso grupo de traficantes de droga cuyo alijo fue escondido en su cabaña de forma fortuita.

Director: Lin Oeding, 2018

Interpretes: Jason Momoa, Garret Dillahunt, Jill Wagner, Stephen Lang, Sasha Rossof, Sala Baker, Fraser Aitcheson, Teach Grant, Glenn Ennis, Todd Scott

COSMO 23.10 horas No respires 2

Sinopsis: Años después del mortal allanamiento de su morada, Norman Nordstrom ha vivido en una discreta calma hasta que sus pecados del pasado le alcanzan. La pesadilla empieza de nuevo. Y no es un sueño.

Director: Rodo Sayagues Mendez, 2021

Interpretes: Stephen Lang, Madelyn Grace, Brendant Sexton, Adam Young, Christian Zagia

AXN 23.02 horas La jungla: un buen día para morir

Sinopsis: El policía John McClane se encuentra por sorpresa en Moscú con su hijo Jack en el lugar y momento equivocados. Con los peores elementos de los bajos fondos rusos tras ellos y luchando contrarreloj para evitar una guerra, los dos McClane descubren que sus métodos opuestos para enfrentarse a las dificultades les pueden venir bien para aunar fuerzas para mantenerse vivos.

Director: John Moore, 2013

Interpretes: Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch, Mary Elizabeth Winstead, Yulia Snigir, Radivoje Bukvic, Cole Hauser, Amaury Nolasco, Sergey Kolesnikov, Roman Luknár

AXN Movies 22.00 horas Criminal

Sinopsis: En un último esfuerzo para detener una conspiración diabólica, implantan los recuerdos, secretos y habilidades de un agente de la CIA, que ha fallecido en medio de una misión, en un impredecible y peligroso convicto con la esperanza de que complete el trabajo.

Director: Ariel Vromen, 2015

Interpretes: Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Jordi Molla, Ryan Reynolds, Alice Eve, Gal Gadot, Michael Pitt, Antje Traue, Scott Adkins

TCM 20.16 horas Lost in Translation

Sinopsis: Bob y Charlotte son dos americanos perdidos en Tokio. Bob es una estrella de cine que viaja a la ciudad para rodar un anuncio de whisky, y Charlotte, una joven estudiante de filosofía que acompaña a su marido, un fotógrafo adicto al trabajo.

Directora: Sofia Coppola, 2003

Interpretes: Scarlett Johansson, Bill Murray, Akiko Takeshita, Kazuyoshi Minamimagoe, Kazuko Shibata, Take, Ryuichiro Baba, Akira Yamaguchi, Catherine Lambert, François du Bois