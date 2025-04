Qué películas ver hoy miércoles en televisión: de un drama con Emma Watson a una de acción que unió a Brad Pitt y Angelina Jolie

Tamara Villena Valencia Miércoles, 16 de abril 2025, 00:45 Comenta Compartir

Si quieres ver una buena película en televisión hoy no hace falta que te vuelvas loco buscando en el catálogo de las plataformas de 'streaming'. Puedes disfrutar de una película desde el sofá de casa entre las muchas que han disponibles en los canales de la pequeña pantalla.

Este miércoles, puedes ver desde la película de acción que unió a Brad Pitt y Angelina Jolie hasta un drama protagonizado por Emma Watson:

La sombra del crimen

Antena 3. Sinopsis. 22.50 horas: Thurmond Fowler es un sheriff al que se le asigna el caso de un asesinato en un pequeño pueblo de Misisipi. El principal sospechoso es Russ, un vecino despreciado en el pueblo por haber hecho perder a mucha gente su dinero en inversiones. Sin embargo, cuando se descubre que el asesino en realidad entró en una casa equivocada, se empieza a desvelar una trama oculta.

Director: Michael Mailer, 2022

Interpretes: Morgan Freeman, Cole Hauser, Jaimie Alexander, Darren Mann, Ben VanderMey, Tony DeMil, Liann Pattison, Andrew Stevens, John Dylan Atkins, James Harlon Palmer

A la hora señalada

Paramount. 20.05 horas. Sinopsis: Gene Watson, un tranquilo y pacífico ciudadano que lleva una vida normal, se dirige a Los Angeles en compañía de su hija de 10 años, Lynn, para asistir a un funeral.

Director: John Badham, 1995

Interpretes: Johnny Depp, Courtney Chase, Charles Dutton, Christopher Walken, Roma Maffia

Serenity

Paramount. 22.00 horas. Sinopsis: El misterioso pasado de Baker Dill, un capitán de un barco pesquero que vive en una pequeña isla del Caribe, vuelve para atormentarlo y lo atrapa en una nueva realidad que podría no ser lo que parece. Su tranquila vida da un vuelco cuando aparece su exmujer Karen pidiéndole ayuda para ella y su hijo en común.

Director: Steven Knight, 2019

Interpretes: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Jason Clarke, Djimon Hounsou

Lo que la verdad oculta

AMC. 20.31 horas. Sinopsis: Bart es un joven autista que graba en secreto a los huéspedes del hotel en el que trabaja en un esfuerzo por mejorar sus habilidades sociales. Un día presencia un asesinato.

Director: Michael Cristofer, 2020

Interpretes: Tye Sheridan, Ana de Armas, Helen Hunt, John Leguizamo, Johnathon Schaech, Walter Platz, D.L. Walker, Pam Eichner

Sr. y Sra. Smith

Canal Hollywood. 19.56 horas. Sinopsis: John y Jane Smith son una pareja cuyo matrimonio es tan normal y monótono como el paisaje que les rodea. Sin embargo, cada uno oculta que, en realidad, es un asesino bien pagado y muy eficaz. Además, no saben que trabajan para organizaciones que compiten entre sí.

Director: Doug Liman, 2005

Interpretes: Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince Vaughn, Adam Brody, Kerry Washington, Keith David, Chris Weitz, Rachael Huntley, Michelle Monaghan, Stephanie March

Pasajero 57

Canal Hollywood. 22.00 horas. Sinopsis: John Cutter es un especialista en seguridad de líneas aéreas, un hombre nervioso, brusco y atormentado por la muerte de su mujer. Un día John coincide en un vuelo con Charles Rane, un terrorista especializado en secuestrar aviones que está siendo trasladado por el FBI para enfrentarse a la silla eléctrica.

Director: Kevin Hooks, 1992

Interpretes: Wesley Snipes, Bruce Payne, Tom Sizemore, Alex Datcher, Bruce Greenwood, Robert Hooks, Elizabeth Hurley, Michael Horse, Marc Macaulay, Ernie Lively

Jeepers Creepers: El renacer

Dark TV. 21.03 horas. Sinopsis: Laine se ve obligada a acompañar a su novio, Chase, al Horror Hound, un festival que atrae a cientos de frikis, bichos raros y fanáticos del terror de todas partes. De camino hacia allí, Laine comienza a experimentar premoniciones inexplicables y visiones inquietantes asociadas con el pasado de la ciudad y en particular con la leyenda local de The Creeper, un demonio que despierta cada 23 años para alimentarse durante 23 días. En medio del frenesí del festival, Chase y Laine se convierten en los afortunados ganadores de un Escape Room dedicado a The Creeper.

Director: Timo Vuorensola, 2022

Interpretes: Jarreau Benjamin, Sydney Craven, Imran Adams, Peter Brooke, Ocean Navarro

La pasión turca

Somos. 21.24 horas. Sinopsis: Desideria es una joven de provincias que se casa con Ramiro. Aunque así consigue formar parte de una familia de clase alta, se encuentra sumida en una rutina excesivamente apacible. Durante unas vacaciones a Turquía con su marido, la vida de la mujer cambia para siempre cuando entabla una relación extramatrimonial y apasionada con el guía de su viaje.

Director: Vicente Aranda, 1994

Interpretes: Ana Belén, Georges Corraface, Ramon Madaula, Silvia Munt, Helio Pedregal, Blanca Apilánez, Francis Lorenzo, Loles León, Rasim Öztekin, Güzin Özipek

Los Vengadores

Star Channel. 22.20 horas. Sinopsis: Un enemigo inesperado surge como una gran amenaza para la seguridad mundial. Es entonces cuando Nick Fury, director de la Agencia SHIELD, decide reclutar a un equipo para salvar al mundo de un desastre casi seguro.

Director: Joss Whedon, 2012

Interpretes: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Clark Gregg, Cobie Smulders, Stellan Skarsgård

FX, efectos mortales

Cosmo. 22.05 horas. Sinopsis: Rollie Tyler, creador de efectos especiales, recibe la visita de Martin Lipton, representante del Gobierno para que simule la muerte de un testigo protegido, Nicholas De Franco. Una vez simulada la muerte, Rollie es perseguido por Lipton y por la policía, acusado de la muerte del testigo. Gracias a sus efectos especiales, evita ser capturado.

Director: Robert Mandel, 1986

Interpretes: Bryan Brown, Brian Dennehy, Diane Venora, Cliff De Young, Mason Adams, Jerry Orbach, Joe Grifasi, Martha Gehman, Roscoe Orman, Trey Wilson

The Karate Kid

AXN. 22.00 horas. Sinopsis: Dre Parker, de 12 años, podría haber sido el chico más popular de Detroit, pero el último traslado profesional de su madre lo lleva a China. Sin ningún amigo en una tierra extraña, Dre no tiene a quién acudir excepto al hombre de mantenimiento, Mr. Han, que en secreto es un maestro de kung-fu y le enseña que en el kung-fu no todo son puñetazos y movimientos defensivos.

Director: Harald Zwart, 2010

Interpretes: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson, Wenwen Han, Rongguang Yu, Zhensu Wu, Zhiheng Wang, Zhenwei Wang, Jared Minns, Shijia Lü

Star Trek: Más allá

Syfy. 22.00 horas. Sinopsis: La tripulación del Enterprise, liderada por el capitán James T. Kirk, se dispone a explorar los últimos confines del espacio, allí donde nadie más ha llegado, para asegurar la protección de la Tierra y del resto de planetas aliados. Una vez allí se enfrentan a un nuevo y misterioso enemigo, que los pone a prueba, tanto a ellos como a la Federación y lo que ella representa. Se trata de , una especie alienígena avanzada.

Director: Justin Lin, 2016

Interpretes: John Cho, Simon Pegg, Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, Anton Yelchin, Sofia Boutella, Idris Elba, Lydia Wilson

Las ventajas de ser un marginado

TCM. 22.00 horas. Sinopsis: Charlie, un chico académicamente precoz y poco sociable, es un marginado que siempre observa desde la distancia hasta que un par de jóvenes carismáticos lo acogen bajo su ala. La bella Sam y su hermanastro Patrick cuidan de Charlie y le ofrecen nuevas amistades, el primer amor y fiestas sin fin.

Director: Stephen Chbosky, 2012

Interpretes: Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller, Mae Whitman, Dylan McDermott, Kate Walsh