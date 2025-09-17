Qué películas ver hoy miercoles en televisión: de una desternillante comedia de Robert de Niro a un thriller de espías de Hugh Jackman y Halle Berry Títulos para ver en la pequeña pantalla este 17 de septiembre

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:29 Comenta Compartir

La manera de consumir cine ha evolucionado completamente. Antes alquilábamos en el videoclub nuestras cintas favoritas y ahora, con Netflix, Prime Video, Max o Disney+ encontramos una gran variedad de contenidos a la carta. Eso sí, para disfrutarlos hay que abonar una suscripción mensual de entre 15 y 20 euros por plataforma. Un gasto que para muchos españoles supone inalcanzable..

La televisión emite a diario películas muy interesantes para ver desde el sofá de casa, para esos días en los que no te apetece perder el tiempo buscando la elección idónea entre el inmenso catálogo de las plataformas de 'streaming'. Además, hay opciones para todos los gustos y géneros: desde drama, hasta suspense o comedia para reir a carcajadas frente a la pantalla.

Estas son las películas que puedes ver en televisión este miércoles 17 de septiembre:

1 Be Mad 00:20 horas Noche en el museo

Sinopsis: Larry Daley, un soñador de buen corazón se cree destinado al éxito. Cuando acepta un trabajo de guardia de seguridad en un museo, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: gladiadores, guerreros, toda clase de personajes épicos empiezan a cobrar vida

Director: Shawn Levy, 2006.

2 Dark 22:31 horas Alta Tensión

Sinopsis: Marie es una joven de 20 años que se dispone a pasar unos días en la casa de sus padres de su mejor amiga, Alex, que viven en una granja aislada y rodeada de campos de maíz. Las dos jóvenes desean encontrar la tranquilidad para estudiar y no cuentan con que un asesino en serie asalte la granja y vaya acabando con la vida de los miembros de la familia.

Director: Alexandre Aja, 2003.

3 Calle 13 23:05 horas Malavita

Sinopsis: Una familia mafiosa estadounidense se traslada a Normandia bajo un programa de protección de testigos del FBI. Enseguida se verán obligados a utilizar los viejos métodos para solucionar los problemas.

Director: Luc Besson, 2013.

4 Paramount 22:00 horas Cámara sellada

Sinopsis: Sam es un miembro del Ku Klux Klan acusado de colocar una bomba en las oficinas de un abogado judío. Mientras Sam espera su ejecución en una celda, acude a su rescate un joven abogado, contrario a la pena capital, que resulta ser su nieto.

Director: James Foley, 1996.

5 Trece 16:50 horas El eslabón perdido

Sinopsis: Un grupo de antropólogos viaja a Nueva Guinea en busca de un homínido que creen que puede ser el eslabón perdido entre el hombre y el simio. Allí encuentran unos seres a medio evolucionar, y descubren que un ruín empresario pretende utilizarlos como esclavos.

Director: Gordon Douglas, 1970.

6 Dark 20:53 horas Doble traición

Sinopsis: Michael es un joven idealista que coordina el programa ''Petróleo por alimentos'' creado por la ONU tras la Segunda Guerra del Golfo. En Irak, donde los países luchan por controlar las reservas del conocido oro negro, descubre una enorme corrupción que salpica a los más altos cargos.

Director: Per Fly, 2018.

7 FDF 22:55 horas Operación Swordfish

Sinopsis: Stanley Jobson, un experto en informática que acaba de salir de prisión, es requerido por el terrorista Gabriel Shear para que le ayude a decodificar un complicado código de seguridad de una cuenta secreta. Sólo unos pocos hackers en el mundo son capaces de realizar dicho trabajo, y él es uno de ellos.

Director: Dominic Sena, 2001.

8 Be Mad 23:01 horas Tiempo

Sinopsis: Ali, una ex marine traumatizada en combate, regresa a su país para comenzar una nueva vida como portera de un antiguo edificio de Nueva York. Una vez aquí se tendrá que enfrentar con un grupo de ladrones.

Director: Ryuhei Kitamura, 2020.

9 La Sexta 22:45 horas Por los pelos, una historia de autoestima

Sinopsis: Raccoon City es un pueblo moribundo al que la compañía farmacéutica Umbrella Corporation dejó en un páramo con gran maldad formándose bajo la superficie. Los supervivientes deben descubrir la verdad.

Director: Nacho G. Velilla, 2022.

10 Dark 18:13 horas Blair Witch

Sinopsis: Unos estudiantes se adentran en los bosques Black Hills para descubrir qué pasó en la desaparición de las hermanas James, relacionadas con la leyenda de la bruja de Blair. Una pareja de lugareños se ofrece a hacer de guía.

Director: Adam Wingard, 2016.