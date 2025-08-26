Qué películas ver hoy miércoles en televisión: de una comedia romántica con Julia Roberts a un taquillazo de Viggo Mortensen

La oferta para este 27 de agosto también incluye el estreno de una comedia española y una cinta de acción protagonizada por Nicolas Cage

A. Pedroche Martes, 26 de agosto 2025, 23:37 Comenta Compartir

El cine está considerado el séptimo arte. Pese a que funciona como cualquier otra industria, el ser humano es capaz de sentir emociones, ideas e incluso generar recuerdos imborrales viendo una película. Porque sí, el cine forma parte de nuestro día a día. Todos tenemos presentes frases o personajes que incluso han trascendido más allá de la pantalla y se han convertido en una gran influencia en la cultura popular. Cuando acudimos a las salas para ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla vivimos la experiencia cinematográfica al completo. Durante un par de horas nos olvidamos de todo el exterior. Sin embargo, ahora consumimos cine de una manera diferente.

Con la popularidad de las plataformas de streaming como Netflix, MAX, Disney+, Prime Video o Filmin en aumento, ahora vemos más películas desde casa. En ellas podemos ver una gran cantidad de contenidos de entretenimiento a la carta. Cada una de ellas tiene un precio de entre 15 y 20 euros al mes. Un gran dispendio para una familia en España.

Sin embargo, ver cine no tiene que ser excesivamente caro. Todavía es posible ver película gratis mediante los canales de televisión en abierto. En la programación de cara a este miércoles 27 de agosto, se podrán ver (entre otros títulos) la tercera entrega de 'Regreso al futuro' y los estrenos en la pequeña pantalla de la comedia española 'El juego de llaves' y de 'El último objetivo', una cinta de acción protagonizada por Nicolas Cage. Estas son algunas de las mejores películas para ver hoy en televisión:

BeMad 9.26 horas Captain fantastic

Año: 2016

Dirección: Matt Ross

Reparto: Viggo Mortensen, Frank Langella, Kathryn Hahn, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Shree Crooks, Charlie Shotwell, Steve Zahn, Missi Pyle, Trin Miller, Erin Moriarty, Elijah Stevenson, Teddy Van Ee

Sinopsis: Ben es un hombre que ha pasado diez años viviendo en los remotos bosques situados en el noroeste de los Estados Unidos criando a sus seis hijos, varios de ellos junto a su mujer. Aislados totalmente de la vida moderna, de las comodidades de las ciudades y de la sociedad de consumo, Ben es un padre devoto que ha inculcado en sus hijos una peculiar forma de pensar y vivir la vida. Sin embargo, una trágica noticia hace que la peculiar familia deba dejar temporalmente su modo de vida en la naturaleza y volver a la civilización.

BeMad 11.27 horas La boda de mi mejor amigo

Año: 1997

Dirección: P.J. Hogan

Reparto: Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz, Rupert Everett, Philip Bosco, M. Emmet Walsh, Rachel Griffiths, Carrie Preston, Susan Sullivan, Christopher Masterson, Paul Giamatti, Chelcie Ross

Sinopsis: Julianne Potter, una crítica gastronómica, se da cuenta de que está enamorada de su mejor amigo justo el día que él la llama para anunciarle que se va a casar con una chica de la alta sociedad. Sólo dispone de tres días para urdir un plan que le permita impedir la boda.

BeMad 23.34 horas El perfume: historia de un asesino

Año: 2006

Dirección: Tom Tykwer

Reparto: Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman, Rachel Hurd-Wood, Andrés Herrera, Simon Chandler, Reg Wilson, Sian Thomas, Sara Forestier, Karoline Herfurth, Birgit Minichmayr, Michael Smiley, Sam Douglas, Dora Romano, Joanna Griffiths, Jessica Schwarz, Ramon Pujol, Paul Berrondo

Sinopsis: Francia, siglo XVIII. Adaptación del famoso best-seller de Patrick Süskind. Jean Baptiste Grenouille nació en medio del hedor de los restos de pescado de un mercado y fue abandonado por su madre en la basura. Las autoridades se hicieron cargo de él y lo mandaron a un hospicio. Creció en un ambiente hostil; nadie le quería, porque había en él algo excepcional: carecía por completo de olor. Estaba, sin embargo, dotado de un extraordinario sentido del olfato. A los veinte años, después de trabajar en una curtiduría, consiguió trabajo en casa del perfumista Bandini, que le enseñó a destilar esencias. Pero él vivía obsesionado con la idea de atrapar otros olores: el olor del cristal, del cobre, pero, sobre todo, el olor de algunas mujeres.

Otras películas para ver hoy en televisión

- 'La venganza de los Cheyennes'. La 2. 11.20 horas

- 'Siete años en el Tibet'. BeMad. 13.22 horas

- 'La mancha humana'. BeMad. 20.10 horas

- 'Drácula, la leyenda jamás contada'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'El juego de las llaves'. Antena 3. 22.50 horas

- 'Regreso al futuro III'. FDF. 22.55 horas

- 'El último objetivo'. Telecinco. 23.00 horas

Temas

Televisión

Cine