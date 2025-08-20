Qué películas ver hoy miércoles en televisión: de una comedia romántica con Jennifer Aniston y Ben Affleck a un taquillazo de Ridley Scott

A. Pedroche Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:13 Comenta Compartir

El cine es una pasión en la que millones de personas invierten tiempo y dinero. Hay estudiosos que quieren entender el lenguaje cinematográfico y empaparse al máximo del séptimo arte, pero también está el público general que es el que quiere ver una buena película como actividad de ocio. Este es el que mayoritariamente abarrunta las salas para ver los últimos taquillazos que ofrece la cartelera. Sin embargo, cada vez es más común ver películas desde la comodidad del hogar.

A mediados de los 80 llegaron a España los primeros videoclubs ya que en muchos hogares se empazaba a contar con los primeros reproductores de vídeo doméstico (VHS o Betamax). Se alquilaban cintas para ver en familia. Ahora, con la llegada de las plataformas de streaming, todo ha cambiado. En Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Filmin encontramos una gran variedad de contenidos sin movernos de casa. Además, podemos verlos desde diferentes dispositvos como móviles, ordenadores o tabletas. Eso sí, cada plataforma cuesta entre 15 y 20 euros al mes.

Como no todo el mundo puede permitirse ese dispendio, los canales de televisión en abierto ofrecen películas en su parrilla porque saben que el cine de calidad atrae a la audiencia. Verlas no tiene ningún coste. Estas son algunas de las mejores películas para ver en abierto este miércoles 20 de agosto:

BeMad 12.42 horas Qué les pasa a los hombres

Año: 2009

Dirección: Ken Kwapis

Reparto: Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly, Kevin Connolly, Bradley Cooper, Ginnifer Goodwin, Scarlett Johansson, Kris Kristofferson, Justin Long, Busy Philipps, Sasha Alexander, Luis Guzmán, Natasha Leggero, Frances Callier, Angela Shelton, Leonardo Nam, Rod Keller, Wilson Cruz, Brooke Bloom, Brandon Keener, Hedy Burress

Sinopsis: Ambientada en Baltimore. Historias cruzadas sobre el amor y el comportamiento humano: una mujer se siente confusa en una sociedad más obsesionada por la tecnología que por el contacto humano, otra mujer se ve atrapada en un rutinario matrimonio, un hombre intenta conquistar a una mujer que tiene un amante, una joven vive obsesionada intentando propiciar encuentros accidentales con el hombre de sus sueños.

BeMad 19.12 horas Prometheus

Año: 2012

Dirección: Ridley Scott

Reparto: Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce, Logan Marshall-Green, Sean Harris, Rafe Spall, Patrick Wilson, Kate Dickie, Emun Elliott, Benedict Wong, Lucy Hutchinson

Sinopsis: Finales del siglo XXI. Un grupo de científicos y exploradores emprende un viaje espacial de más de dos años en la nave Prometheus a un remoto planeta recién descubierto, donde su capacidad física y mental será puesta a prueba. El objetivo de la misión es encontrar respuesta al mayor de los misterios: el origen de la vida en la Tierra.

Telecinco 23.00 horas Secuestro en directo

Año: 2022

Dirección: Romuald Boulanger

Reparto: Mel Gibson, William Moseley, Kevin Dillon, Enrique Arce, Nadia Farès, Carole Weyers, Birol Tarkan Yildiz, Alia Seror-O'Neill, Avant Strangel

Sinopsis: Elvis lleva 25 años aconsejando a sus oyentes en directo en su emblemático programa nocturno de entrevistas. Es uno de los últimos míticos locutores de radio que quedan y su sobrada experiencia le hace ignorar las advertencias de su jefa sobre su comportamiento en el programa. Cada noche llega a sus oyentes con su inconfundible voz y sus agudas réplicas. Tiene una opinión sobre prácticamente todo y se embarra en toda clase de polémicas. Hasta que una noche recibe la llamada de un hombre que está a punto de hacer algo terrible. Esta llamada podría destruir la carrera de Elvis, a su familia y toda su vida por completo.

Otras películas para ver gratis hoy

- 'Los lunes al sol'. BeMad. 9.05 horas

- '100 Rifles'. La 2. 10.55 horas

- 'La pareja del año'. BeMad. 10.58 horas

- 'Colmillo blanco'. TRECE. 14.45 horas

- 'Aliens: el regreso'. BeMad. 21.15 horas

- 'Sigo como Dios'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'Me he hecho viral'. Antena 3. 22.50 horas

- 'El Hobbit: la batalla de los cinco ejércitos'. FDF. 22.55 horas

- 'Paul'. Paramount Network. 23.45 horas

