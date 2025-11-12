Qué películas ver hoy miércoles en televisión: de una cinta de terror española aclamada por la crítica a un thriller apocalíptico

A. Pedroche Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:18 Comenta Compartir

El cine es el séptimo arte. Una modalidad que consigue transmitir mediante la imagen y el sonido. En una película caben emociones, historias, ideas, reflexiones, críticas...Es capaz de mostrar lo mejor y lo peor del ser humano. Fuera de toda esta reflexión más cinéfila, también es una industria de ocio y entretenimiento. Hay sagas como 'Star Wars', 'Harry Potter' o 'El señor de los anillos' que se han convertido en marcas comerciales más que en películas en sí. Y es que algunas cintas han dejado legado en la cultura popular. Por ejemplo, si escuchamos la frase «Siempre nos quedará París» todos sabemos que hablamos de 'Casablanca' o si decimos «Sayonara, baby» hacemos referencia a 'Terminator 2'.

Dónde vemos la película también forma parte de la experiencia. Los espectadores siguen acudiendo a las salas en busca de la experiencia más inmersiva. Ahora no sólo se pueden ver los últimos estrenos de la taquilla, sino que también hay reestrenos de cintas de hace 10, 20 o hasta 30 años. Sin embargo, hay una tendencia que indica que cada vez preferimos más ver películas desde casa. Esta dinámica comenzó en los 80 con los videoclubs. Ahora con las plataformas de streaming se ha multiplicado.

En Netflix, Prime Video, Filmin, HBO Max o Disney + encontramos una gran variedad de cine para ver a la carta desde la comodidad del hogar. Contratar sus servicios está a la orden del día y el precio mensual de cada una de ellas oscila entre los 10 y 20 euros. Es un gasto que no todo el mundo puede permitirse. La televisión en abierto sigue ofreciendo películas en su parrilla para el disfrute de sus espectadores. En los canales de la TDT se pueden ver grandes cintas todos los días sin gastar dinero. Estas son las mejores para ver este miércoles:

BeMad 11.25 horas El secreto de Marrowbone

Año: 2017

Dirección: Sergio G. Sánchez

Reparto: Anya Taylor-Joy, George MacKay, Mia Goth, Charlie Heaton, Matthew Stagg, Kyle Soller, Tom Fisher, Robert Nairne, Nicola Harrison, Myra Kathryn Pearse, Robert Strange, Paul Jesson

Sinopsis: Cuatro hermanos, temiendo que les separen tras la muerte de su madre, se esconden del mundo en su abandonada granja, un lugar cuyas viejas paredes esconden un terrible secreto...

Paramount Network 22.00 horas Sin identidad

Año: 2011

Dirección: Jaume Collet-Serra

Reparto: Liam Neeson, January Jones, Diane Kruger, Frank Langella, Aidan Quinn, Sebastian Koch, Bruno Ganz, Mido Hamada, Olivier Schneider, Stipe Erceg, Karl Markovics, Rainer Bock, Clint Dyer, Eva Löbau

Sinopsis: Estando con su mujer de visita en Berlín, el doctor Martin Harris sufre un accidente de tráfico y entra en un prolongado estado de coma. Cuando se despierta, comprueba alarmado que otro hombre ha usurpado su personalidad. Entonces emprenderá con la ayuda de una mujer una frenética investigación para averiguar la verdad sobre lo que está sucediendo.

FDF 22.55 horas El día de mañana

Año: 2004

Dirección: Roland Emmerich

Reparto: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders, Sela Ward, Ian Holm, Tamlyn Tomita, Arjay Smith, Sasha Roiz, Kenneth Welsh, Austin Nichols, Robin Wilcock

Sinopsis: Las investigaciones del climatólogo Jack Hall indican que el calentamiento global podría desencadenar un repentino y catastrófico cambio climático de la Tierra. Hall advierte a los dirigentes políticos de la necesidad de adoptar inmediatamente medidas para evitarlo, pero sus advertencias llegan demasiado tarde: una serie de anómalos fenómenos climáticos empiezan a producirse en distintas partes del globo. El calentamiento global ha puesto el planeta al borde de una nueva era glacial. Mientras Jack advierte a la Casa Blanca del inminente cambio climático, su hijo Sam y sus amigos se encuentran atrapados en Nueva York, a donde han ido para participar en un concurso académico entre institutos.

Otras películas para ver gratis hoy

- 'Prometheus'. BeMad. 7.05 horas

- 'Luces rojas'. BeMad. 13.20 horas

- 'Operación en la Isla del Oso'. TRECE. 14.45 horas

- 'Lo que la verdad esconde'. BeMad. 15.20 horas

- 'Río Apache'. TRECE. 18.45 horas

- 'La posesión de Mary'. BeMad. 19.05 horas

- 'El hombre lobo'. BeMad. 20.45 horas

- 'Transporter'. BeMad. 22.45 horas

Temas

Televisión

Cine