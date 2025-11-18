Qué películas ver hoy martes en televisión: de un taquillazo de Leonardo DiCaprio a la cinta que juntó a Penélope Cruz y Salma Hayek La oferta para este 18 de noviembre incluye también cine de acción y una cinta de Brad Pitt rodada en el Tíbet

El cine está considerado el séptimo arte. Mediante la imagen y el sonido, el ser humano es capaz de contar historias que conectan directamente con el el espectador. Le hacen sentir emociones muy diversas: alegría, tristeza, terror...En las salas de cine se vive la experiencia más inmersiva. La pantalla, las butacas, la luz del proyector, incluso el olor...Todo ello forma parte de la magia del cine. Sin embargo, las salas están notando que cada vez los espectadores acuden con menos frecuencia. Las películas se consumen desde el hogar. Es la tendencia en la última década. ¿El motivo? Las plataformas de streaming.

Antes los videoclubs estaban en cada barrio. Fue algo que cambió para siempre la manera de entender el cine y creó mucha afición por las películas. Por culpa de la piratería terminaron desapareciendo. Ese hueco en el mercado lo ocuparon Netflix., Prime Video, Max, Disney+ o Filmin. En cada una de estas plataformas podemos encontrar una gran variedad de contenidos para disfrutar desde la comodidad del hogar.

No todo el mundo puede permitirse estos servicios. La cuota mensual de cada una de dichas plataformas oscila entre los 15 y 20 euros. En realidad, para ver películas no es necesario contratar nada. Ni un servicio de contenidos en línea ni un plan de televisión como el que ofertan las grandes teleoperadoras. La televisión en abierto sigue ofreciendo cine a través de diversos canales. Estas son algunas de las mejores películas para ver este martes 18 de noviembre:

BeMad 12.23 horas El aviador

Año: 2004

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale, Willem Dafoe, John C. Reilly, Alec Baldwin, Alan Alda, Ian Holm, Jude Law, Gwen Stefani, Matt Ross, Danny Huston, Brent Spiner, Adam Scott, Kelli Garner, Frances Conroy, Stanley DeSantis, Edward Herrmann, Kenneth Welsh

Sinopsis: Biografía del polifacético Howard Hughes, un hombre que con el poco dinero que heredó de su padre se trasladó a Hollywood, donde amasó un gran fortuna. Fue uno de los productores más destacados del cine americano durante las décadas de los treinta y los cuarenta. Lanzó al estrellato a actrices como Jean Harlow y llegó a ser dueño de la RKO Radio Pictures. Pero Hughes, además de productor, fue un gran industrial y comerciante que desempeñó un importante papel por sus innovaciones en el mundo de la aviación.

BeMad 20.58 horas Bandidas

Año: 2006

Dirección: Joachim Rønning, Espen Sandberg

Reparto: Penélope Cruz, Salma Hayek, Steve Zahn, Dwight Yoakam, Denis Arndt, Audra Blaser, Sam Shepard, Ismael 'East' Carlo, Gary Carlos Cervantes, José María Negri, Lenny Zundel, Edgar Vivar

Sinopsis: Sara Sandoval es una bella y altiva aristócrata mexicana que se ha educado en Europa y disfruta de los privilegios de una plácida existencia, sin privaciones de ninguna clase. Al otro extremo del espectro social está María Álvarez. Volcánica y rebelde, ella es la deslumbrante hija de un peón de campo. Ellas provienen de lados opuestos de la escala social y, en circunstancias normales, sus caminos probablemente no se hubiesen cruzado nunca. Pero el destino une a estas dos mujeres cuando una banda de pistoleros a sueldo, que trabajan para unos avariciosos barones del ferrocarril, roba las tierras de sus respectivas familias, atacando y asesinando a sus seres más queridos. Los despiadados forajidos están capitaneados por el alocado y guapo Tyler Jackson, interpretado por el cantante de música country Dwight Yoakam. Empujadas por la necesidad, María y Sara forman de mala gana una alianza con la intención de hallar cumplida venganza. Al decidir tomar cartas en el asunto, se convierten a su vez en prófugas de la ley y en ladronas de bancos.

Paramount Network 22.00 horas El regreso de Falcon

Año: 2014

Dirección: Ernie Barbarash

Reparto: Michael Jai White, Neal McDonough, Jimmy Navarro, Millie Ruperto, Lateef Crowder, Masashi Odate, Hazuki Kato, Laila Ali, Sala Baker, Arianna Benitez, Jazmín Caratini, Daniel Cardona

Sinopsis: El ex marine John «Falcon» Chapman, un anti-héroe oscuro impulsado por la culpa y el sufrimiento de trastorno de estrés post-traumático, se destruirá a sí mismo a menos que tengan algo más que destruir. Cuando la hermana de Chapman es brutalmente atacada durante una misión en Brasil, Chapman vuela a Sao Paulo para localizar a sus agresores, entrando rápidamente en los bajos fondos de la ciudad y donde descubrirá un mundo de drogas, comercio sexual y policías corruptos.

Otras películas para ver en televisión

- 'Siete años en el Tíbet'. BeMad. 7.56 horas

- 'Los vikingos'. TRECE. 14.45 horas

- 'The order'. BeMad. 15.30 horas

- 'Pluma blanca'. TRECE. 18.30 horas

- 'Ahora me ves 2'. FDF. 22.55 horas

