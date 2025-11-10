Qué películas ver hoy martes en televisión: de un taquillazo con Cameron Díaz y Drew Barrymore a la cinta que volvió a unir a Al Pacio y Robert De Niro

A. Pedroche Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:51 Comenta Compartir

Cuando el plan es ver una película hay dos opciones. La primera es acudir a las salas de cine. Allí podremos ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla. Además, la experiencia es mucho más inmersiva: la pantalla, el sonido, la luz, las butacas...Hay cierto misticismo en lo que para muchos es casi un ritual. La segunda opción es disfrutar de la cinta en casa. Es la más habitual. Cada vez consumimos más cine desde casa. La comodidad del hogar es imposible de conseguir fuera de él. Ademas, con la llegada del frío el plan de 'peli y manta' es un habitual.

El hecho de que comenzaramos a consumir mucho cine desde nuestra televisión comenzó a despuntar en la década de los 80 con la llegada a España de los primeros videoclubs. Allí alquilabas cintas durante un día y las reproducías en tu VHS. Pronto empezó a haber un videoclub en cada barrio. Sin embargo, con los años y la piratería fueron desapareciendo.

La aparición en estos años de las plataformas de streaming ha dado un nuevo giro a la manera en la que vemos películas. Ahora pagamos una cuota mensual de entre 10 y 20 euros por servicios para acceder a una gran cantidad de contenidos y disfrutarlos desde el hogar. Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse este gasto con la situación actual.

La televisión en abierto sigue siendo la mejor alternativa para disfrutar del séptimo arte sin gastar ni un euro. Algunos canales de la TDT ofrecen cine en su parrilla todos los días. Es una manera de atraer audiencias y fidelizar a los espectadores. Estas son algunas de las mejores películas para ver hoy martes 11 de noviembre en los canales de la televisión en abierto:

BeMad 10.00 horas Los ángeles de Charlie

Año: 2000

Dirección: McG

Reparto: Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Bill Murray, Kelly Lynch, Matt LeBlanc, Tim Curry, Sam Rockwell, Crispin Glover, Luke Wilson, LL Cool J, Tom Green

Sinopsis: Una peculiar agencia de detectives dirigida por el multimillonario Charlie tiene en sus filas a Natalie, Dylan y Alex, tres expertas en artes marciales, en disfraces y en la más avanzada tecnología. Juntas tendrán que ocuparse de un caso muy importante: el secuestro del genio de la informática Eric Knox por su rival Roger Corwin. Si no consiguen liberarlo, quedaría destruida la intimidad de todo el mundo, incluido Charlie, su misterioso jefe.

BeMad 15.28 horas Heat

Año: 1995

Dirección: Michael Mann

Reparto: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Ashley Judd, Jon Voight, Tom Sizemore, Natalie Portman, Diane Venora, Amy Brenneman, William Fichtner, Dennis Haysbert, Wes Studi, Ted Levine, Mykelti Williamson

Sinopsis: Neil McCauley es un experto ladrón. Su filosofía consiste en vivir sin ataduras ni vínculos que puedan constituir un obstáculo si las cosas se complican. Su banda la forman criminales profesionales tan cualificados que pueden incluso impresionar al detective Vincent Hanna, un hombre que vive tan obsesionado con su trabajo que llega a poner en peligro su vida sentimental. Cuando la banda de McCauley prepara el golpe definitivo, y el equipo de Hanna se dispone a evitarlo, cada uno de ellos comprende que tiene que vérselas con la mente más brillante a la que se ha enfrentado en su carrera.

FDF 23.15 horas Elysium

Año: 2013

Dirección: Neill Blomkamp

Reparto: Matt Damon, Jodie Foster, William Fichtner, Sharlto Copley, Wagner Moura, Alice Braga, Diego Luna, Emma Tremblay, Brandon Auret, Adrian Holmes, Jared Keeso, Maxwell Perry Cotton, Josh Blacker, José Pablo Cantillo, Terry Chen, Faran Tahir

Sinopsis: En el año 2159, los seres humanos se dividen en dos grupos: los ricos, que viven en la estación espacial Elysium, y todos los demás, que sobreviven como pueden en una Tierra devastada y superpoblada. Rhodes, una dura gobernante, promueve una rígida ley antimigración, cuyo objetivo es preservar el lujoso estilo de vida de los ciudadanos de la estación espacial. A pesar de ello, los habitantes de la Tierra harán todo lo posible por emigrar a Elysium. Max acepta una misión casi utópica, pero que, si tuviera éxito, significaría la conquista de la igualdad entre las personas de esos dos mundos tan opuestos.

Otras películas para ver hoy gratis en televisión

- 'El jugador'. La 2. 12.25 horas

- 'El viento y el león'. TRECE. 14.45 horas.

- 'Los malvados de Firecreek'. TRECE. 17.00 horas

- 'Sabotage'. BeMad. 18.50 horas

- 'La travesía del desierto'. TRECE. 19.00 horas

- 'Spy espía'. BeMad. 20.46 horas

- 'Wasabi, el trato sucio de la mafia'. BeMad. 22.28 horas

- 'Dave, presidente por un día'. Nova. 23.00 horas

