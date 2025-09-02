Qué películas ver hoy martes en televisión: de 'La momia' con Tom Cruise a una exitosa saga con Keanu Reeves Títulos para ver desde el sofá de casa este 2 de septiembre

Tamara Villena Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 00:26

La vuelta a la rutina nunca es fácil y en pleno arranque del mes de septiembre no está de más aprovechar un buen rato en el sofá para desconectar con una película. Y si no te apetece tirarte media hora buscando en el catálogo de las plataformas de 'streaming', siempre puedes aprovechar y pegar un vistazo a los canales de la televisión, que emiten títulos para todos los gustos.

Estas son las películas que puedes ver en televisión este martes 2 de septiembre:

1 AMC 22.10 horas John Wick. Pacto de sangre

Sinopsis: Pocas cosas por las que levantarse cada mañana le quedan al legendario sicario John Wick tras la muerte de su esposa. Si acaso, recuperar su coche de manos de la mafia y volver a la soledad de su casa junto a su nuevo perro. Sin embargo, John se ve forzado a abandonar su retiro cuando Santino D'Antonio, un antiguo socio, se presenta en su casa para saldarse una antigua deuda sellada con un juramento de sangre. Por ello, Wick viaja a Roma para hacerse con el control de una siniestra cofradía internacional de asesinos. Cuando lo hace, Santino pone precio a su cabeza. Algo a lo que John no está dispuesto y emprende una lucha para acabar con su verdugo.

Director: Chad Stahelski, 2017

Interpretes: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane, Ruby Rose, Common, Claudia Gerini, Lance Reddick, Laurence Fishburne, Tobias Segal, John Leguizamo

2 Canal Hollywood 20.07 horas Blancanieves. Mirror, Mirror

Sinopsis: En esta nueva y divertida versión del cuento, Blancanieves es una princesa en el exilio, mientras que su malvada madrastra manda en el reino. Pero la mujer no contaba con que la joven conocería a siete valerosos y rebeldes enanitos, que están dispuestos a ayudarla a reclamar su derecho al trono que le pertenece por nacimiento y también a conseguir al príncipe.

Director: Tarsem Singh, 2012

Interpretes: Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer, Nathan Lane, Jordan Prentice, Mark Povinelli, Joe Gnoffo, Danny Woodburn, Sebastian Saraceno, Martin Klebba

3 Canal Hollywood 22.00 horas La hora de la araña

Sinopsis: Gary Soneji es un psicópata brillante y sin escrúpulos que ha conseguido un puesto de maestro en una elitista escuela privada de Washington D.C. Empleando sus amplios conocimientos sobre secuestros, Soneji secuestra a Megan, cuyo padre es un importante senador de los Estados Unidos.

Director: Lee Tamahori, 2001

Interpretes: Morgan Freeman, Monica Potter, Michael Wincott, Dylan Baker, Mika Boorem, Anton Yelchin, Kim Hawthorne, Jay O. Sanders, Billy Burke, Michael Moriarty

4 Sundance TV 20.46 horas Begin Again

Sinopsis: Gretta y Dave, una pareja enamorada a la par que compañeros compositores, llegan a Nueva York cuando él firma un acuerdo con un importante sello discográfico. Pero su recién adquirida fama pronto tienta a Dave, quien hunde el mundo de Gretta cuando la deja de lado. Todo cambia cuando Dan, un ejecutivo discográfico en horas bajas, la descubre durante una actuación en los escenarios del East Village. Dan queda cautivado al instante por su talento y le propone empezar a trabajar juntos. Esta colaboración transforma a ambos, a la vez que compone la banda sonora de un verano neoyorquino.

Director: John Carney, 2013

Interpretes: James Corden, Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld, Yasiin Bey, Karen Pittman, Paul Romero, Catherine Keener, Andrew Sellon, Ed Renninger

5 Dark 22.35 horas Leatherface

Sinopsis: Una joven enfermera es secuestrada por un grupo de jóvenes violentos que se escapan de un psiquiátrico y la llevan consigo en un viaje por carretera. Perseguidos por un representante de la ley que también está bastante trastornado, uno de estos adolescentes, Jed Sawyer, ve como en su destino le esperan todo tipo de horrores. Unos horrores que van a destruir su mente y moldear al psicópata en el que se va a convertir en el futuro, Leatherface.

Directores: Alexandre Bustillo, Julien Maury, 2017

Interpretes: Stephen Dorff, Lili Taylor, Sam Strike, Vanessa Grasse, Finn Jones, Sam Coleman, Jessica Madsen, James Bloor, Christopher Adamson, Dimo Alexiev

6 Xtrm 22.50 horas Buscando justicia

Sinopsis: Gino Felino, detective de la Policía de Brooklyn, recibe una llamada en la que le comunican que su mejor amigo y compañero, Bobby, ha muerto. Richi Madano, capo italiano y enemigo de ambos desde la infancia, es el asesino.

Director: John Flynn, 1991

Interpretes: Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach, Jo Champa, Shareen Mitchell, Sal Richards, Gina Gershon, Jay Acovone, Nick Corello, Robert LaSardo

7 AXN 22.00 horas La momia

Sinopsis: Tras permanecer largo tiempo sepultada en las profundidades del desierto, una princesa de una antigua civilización se despierta en la actualidad para vengarse de aquellos que le arrebataron su destino.

Director: Alex Kurtzman, 2017

Interpretes: Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Jake Johnson, Courtney B. Vance, Marwan Kenzari, Simon Atherton, Stephen Thompson, James Arama

8 AXN Movies 22.00 horas El pianista

Sinopsis: El célebre pianista Wladyslaw Szpilman consiguió escapar de la deportación y sobrevivir milagrosamente al Holocausto del que fueron víctimas el pueblo judío y su propia familia.

Director: Roman Polanski, 2002

Interpretes: Adrien Brody, Emilia Fox, Michal Zebrowski, Ed Stoppard, Maureen Lipman, Frank Finlay, Jessica Kate Meyer, Julia Rayner, Wanja Mues, Richard Ridings