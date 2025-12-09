Qué películas ver hoy martes en televisión: de un drama dirigido por Clint Eastwood a una icónica comedia de Hollywood con Bill Murray y Sigourney Weaver

Los canales en abierto emiten películas para todos los gustos

Laura Linney y Sean Penn en una escena de 'Mystic River'.

El cine es una parte imprescindible en la vida de muchas personas. El séptimo arte esconde una magia que otras formas de ocio no tienen. Durante unas horas, la sala de cine se convierte en un refugio en el que lo que ocurre fuera no existe y solo es momento de disfrutar desde la butaca.

Ahora bien, en los últimos años la tasa de asistencia ha caído de una forma notoria. Esto se debe a que gran parte de los cinéfilos consideran que las entradas ya no son tan asequibles o que la situación laboral que atraviesan no les deja tiempo para realizar este tipo de actividades. Por ello, cada vez es más habitual disfrutar del mundo de la interpretación desde casa.

Además, en los últimos tiempos, las plataformas de streaming han llegado para solucionar este problema. Y es que tanto Netflix, como Amazon Prime o HBO Max, entre otras, ofrece un ámplio catálogo de productos para disfrutar a cualquier hora del día. Eso sí, es necesario abonar una cuota mensual en torno a los 15-20 euros.

Cabe destacar que cada día, las cadenas de televisión ofrecen una selección de proyectos que puedes disfrutar desde la comodidad del sofá totalmente gratis. Estas son las películas que se emiten este martes en abierto.

AXN Movies 22.00 horas Los Cazafantasmas

Año: 1984

Dirección:Ivan Reitman

Reparto: Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Sigourney Weaver, Rick Moranis, Annie Potts.

Sinopsis: Cuatro parapsicólogos especializados en fenómenos psíquicos son expulsados de la universidad donde realizan sus trabajos de investigación. Como no saben hacer otra cosa, deciden montar un negocio dedicado a liberar a Manhattan de extrañas apariciones. Pero los exterminadores de fantasmas son puestos a prueba cuando la bella Dana Barrett y su cursi vecino son poseídos por demonios que viven en su edificio. Pronto se les unirán todos los espectros de la ciudad.

Calle 13 22:58 horas Mystic River

Año: 2003

Dirección: Clint Eastwood.

Reparto: Sean Penn, Tim Robbins , Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Marcia Gay Harden, Laura Linney

Sinopsis: Jimmy, Dave y Sean pasan el tiempo jugando en las calles de Boston hasta que Dave es secuestrado por dos pederastas de los que días después consigue escapar. 25 años más tarde y sin haber superado el trauma, los tres se enfrentan a una nueva tragedia: la hija de Jimmy muere asesinada. Clint Eastwood es un amante de los dramas fatalistas.

BeMad 17.07 horas Muere otra vez

Año: 2020

Dirección:Joe Carnahan

Reparto: Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Michelle Yeoh, Selina Lo, Anabelle Watts, Ken Jeong, Rob Gronkowski.

Sinopsis: Un agente de las Fuerzas Especiales queda atrapado en un bucle temporal en el que revive su muerte una y otra vez. La única manera de poner fin a esta pesadilla siniestra es encontrar a su asesino y anticiparse a él esta vez.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'Beckett, sombas del pasado', a las 17.00 horas, en AXN Movies

- 'La esclava libre', a las 14.45 horas, en Trece

- 'Tin&Tina', a las 12.08 horas, en Dark

- 'La ley de Murphy', a las 22.00 horas, en Be Mad

- 'Regreso al futuro', a las 15.05 horas, en Boing

- 'Sniper: E.I.R.G.', a las 16.17 horas, en Calle 13

- 'El hombre lobo', a las 18.40 horas, en Be Mad

