Qué películas ver hoy martes en televisión: de un clásico de Alfred Hitchcock a una de las sagas más exitosas de la historia

Con el ritmo frenético de vida que llevamos a veces es difícil encontrar un momento para desconectar. Además, con las redes sociales sentimos la necesidad de estar constatemente pendientes y alerta de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, con el cine conseguimos desconectar durante un par de horas. Es toda una industria de consumo en la que muchas personas invierten tiempo y dinero, pero que ha cambiado mucho en los últimos tiempos.

Seguimos acudiendo a las salas para ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla, pero es cierto que cada vez vemos más películas desde casa. Con la llegada de las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Filmin tenemos contenidos a la carta que podemos consumir desde la comodidad del hogar y en diferentes dispositivos. El precio por plataforma es de entre 15 y 20 euros. No todo el mundo puede permitírselo.

Los canales de televisión en abierto siguen ofreciendo en su parrilla películas para ver gratis. Es una manera de atraer audiencias. Especialmente si se trata de cine de calidad. Por ejemplo, este martes los espectadores podrán ver una de las entregas de la saga 'Regreso al futuro' que fue todo un éxito en los 80, cine clásico dirigido por uno de los directores más aclamados de siempre o cine de vaqueros con el film 'Duelo en el barro'. Estas son algunas de las mejores películas para ver hoy:

BeMad 8.40 horas Vértigo

Año: 1958

Dirección: Alfred Hitchcock

Reparto: James Stewart, Kim Novak, Tom Helmore, Ellen Corby, Lee Patrick, Barbara Bel Geddes, Konstantin Shayne, Henry Jones, Raymond Bailey

Sinopsis: Scottie Fergusson es un detective de la policía de San Francisco que padece de vértigo. Cuando un compañero cae al vacío desde una cornisa mientras persiguen a un delincuente, Scottie decide retirarse. Gavin Elster, un viejo amigo del colegio, lo contrata para un caso aparentemente muy simple: que vigile a su esposa Madeleine, una bella mujer que está obsesionada con su pasado.

FDF 22.45 horas Regreso al futuro II

Año: 1989

Dirección: Robert Zemeckis

Reparto: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Elisabeth Shue, Billy Zane, Thomas F. Wilson, James Tolkan, Jeffrey Weissman, Charles Fleischer, Jason Scott Lee, Casey Siemaszko, J.J. Cohen, Flea, Darlene Vogel, Ricky Dean Logan, Al White, Elijah Wood, Jim Ishida

Sinopsis: Aunque a Marty McFly todavía le falta tiempo para asimilar el hecho de estar viviendo dentro de la familia perfecta gracias a su anterior viaje en el tiempo, no le queda ni espacio para respirar cuando su amigo Doc aparece de improviso con la máquina del tiempo (mucho más modernizada), e insta a que le acompañen él y su novia a viajar al futuro para solucionar un problema con la ley que tendrá uno de sus futuros hijos. En la tremenda vorágine futurista, con todo lo que ello conlleva, del Hill Valley de 2015, la presencia de tales viajeros temporales causará un efecto mayor que el que iban a arreglar. Un almanaque deportivo y la posesión del secreto de la existencia de la máquina del tiempo por parte del siempre villano Biff Tannen, serán los ingredientes que conjugarán una causa-efecto en el pasado, en el presente y en el propio futuro, que hará que Marty y Doc se tengan que emplear a fondo para poner fin a la catástrofe a la que les lleva el destino.

Telecinco 23.00 horas Way Down

Año: 2021

Dirección: Jaume Balagueró

Reparto: Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey, José Coronado, Liam Cunningham, Sam Riley, Luis Tosar, Emilio Gutiérrez Caba, Axel Stein, Daniel Holguín, Famke Janssen, James Giblin

Sinopsis: La leyenda de que el Banco de España es inexpugnable y no se puede atracar no asusta a Thom Johnson, el brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo acceder a su interior. El objetivo es un pequeño tesoro que va a estar depositado en el banco durante únicamente diez días. Diez días para descubrir el secreto de la caja, diez días para urdir un plan, diez días para preparar el asalto, diez días para aprovecharse de un plan de fuga irrepetible, cuando la esperada final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica reúna a cientos de miles de aficionados a las puertas del propio Banco de España. Diez días para alcanzar la gloria… o para acabar en prisión.

Otras películas para ver gratis hoy

- 'Un golpe con estilo'. BeMad. 14.01 horas

- 'Tuareg'. TRECE. 14.15 horas

- 'Replicantes'. BeMad. 15.40 horas

- 'Tuareg'. TRECE. 16.40 horas

- 'El hombre lobo'. BeMad. 17.34 horas

- 'Duelo en el barro'. TRECE. 18.40 horas

- 'El proscrito del río Colorado'. TRECE. 20.45 horas

- 'En busca de la ciudad perdida'. BeMad. 21.42 horas

- 'Boyka: Invicto 4'. Paramount Network. 22.00 horas

