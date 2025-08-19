Qué películas ver hoy martes en televisión: de una cinta romántica protagonizada por Brad Pitt a un taquillazo de Orlando Bloom

A. Pedroche Martes, 19 de agosto 2025, 00:25 Comenta Compartir

El cine es el séptimo arte y comprime la naturaleza del ser humano. Es una forma de trasmitir emociones, pensamientos e ideas. Sin embargo, también es un hobby o una afición en la que millones de personas invierten tiempo y recursos. Porque sí, el cine no deja de pertenecer a la industria del entretenimiento. Es por ello que acudimos a las salas a ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla. Allí vivimos una experiencia inmersiva durante un par de horas. También hay quien prefiere disfrutarlo desde la comodidad del hogar.

Desde que aparecieron las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Filmin todo ha cambiado. Ahora tenemos una gran variedad de contenidos a la carta para ver desde dónde queramos y en el dispositivo que deseemos. Sin embargo, estas facilidades tienen un precio. Cada plataforma tiene un coste mensual de entre 15 y 20 euros dependiendo de los servicios contratados. Estamos hablando de cientos de euros al año. Es un dispendio que no todo el mundo puede permitirse.

El cine es, por sí mismo, un hobby caro, pero eso no significa que no se puedan ver películas gratis. Los canales de la televisión en abierto las ofrecen a diario con tal de atraer audiencia. Son totalmente gratuitas. Por ejemplo, de cara a este martes 19 de agosto podremos disfrutar de una cinta de acción como 'Renegados' o 'Tiburón 2', la secuela del taquillazo ochentero de Steven Spielberg. Estas son algunas de las mejores películas para ver hoy en televisión:

BeMad 15.08 horas ¿Conoces a Jor Black?

Año: 1998

Dirección: Martin Brest

Reparto: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Jake Weber, Jeffrey Tambor, Marcia Gay Harden, David S. Howard, Lois Kelly-Miller, June Squibb, Marylouise Burke

Sinopsis: William Parrish, es un poderoso magnate cuya vida se ve alterada por la llegada de un enigmático joven llamado Joe Black que se enamora de su hija. Joe es, en realidad, la personificación de la muerte, con una misión que cumplir en dicho hogar.

FDF 22.55 horas El Hobbit: la desolación de Samug

Año: 2013

Dirección: Peter Jackson

Reparto: Martin Freeman, Ian McKellen, Elijah Wood, Evangeline Lilly, Orlando Bloom, Luke Evans, Andy Serkis, Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett, Christopher Lee, Hugo Weaving, Richard Armitage, Manu Bennett, Stephen Fry, Lee Pace, James Nesbitt, Mikael Persbrandt, Craig Hall, Aidan Turner, Adam Brown, Peter Hambleton, William Kircher, Ken Stott, Graham McTavish, Stephen Hunter, Dean O'Gorman, John Callen, Sylvester McCoy

Sinopsis: «El Hobbit: La Desolación de Smaug» continua la aventura de Bilbo Bolsón en su viaje con el mago Gandalf y trece enanos liderados por Thorin Escudo de Roble en una búsqueda épica para reclamar el reino enano de Erebor. En su camino toparán con multitud de peligros y harán frente al temible dragón Smaug.

Paramount Network 23.55 horas Corrupción en Miami

Año: 2006

Dirección: Michael Mann

Reparto: Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Naomie Harris, Ciarán Hinds, Justin Theroux, Luis Tosar, Elizabeth Rodriguez, Eddie Marsan, John Ortiz, Isaach De Bankolé, Barry Shabaka Henley, Domenick Lombardozzi, John Hawkes

Sinopsis: Adaptación al cine de la conocida serie de TV de los años ochenta. Sonny Crockett y Ricardo Tubbs son una pareja de agentes de la Brigada Antivicio del Departamento de Policía de Miami. En medio de una operación menor, ambos se enteran de que un soplo en las altas esferas ha causado la muerte de dos agentes federales y la masacre de una familia por un asunto de drogas. Autorizada por el teniente Castillo, la DEA encarga a Sonny y Ricardo que trabajen para los narcotraficantes hispanoamericanos, que exportan grandes cargamentos a los Estados Unidos. Bajo su nueva identidad, conocerán a la encargada de las finanzas de un poderoso cartel, Isabella, una mujer que blanquea e invierte dinero para el narco Arcángel de Jesús Montoya. Ella y Sonny se hacen amantes. Crockett y Tubbs distribuyen drogas en el sur de Florida, mientras mantienen una carrera contrarreloj para identificar a los responsables de los asesinatos de sus amigos e investigar el Nuevo Orden del Crimen Organizado.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'Tiburón 2'. BeMad. 9.45 horas

- 'Amanecer zulú'. TRECE.14.45 horas

- 'La esposa comprada'. TRECE.16.55 horas

- 'El sheriff de Oracle'. TRECE.20.35 horas

- 'Beowulf, la leyenda'. BeMad. 20.31 horas

- 'Bajo control'. BeMad. 22.00 horas

- 'Renegado'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'El justiciero de la ciudad'. BeMad. 23.42 horas.

