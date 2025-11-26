Qué películas ver hoy miércoles en televisión: de la cinta que cambió el cine de ciencia-ficción a un clásico de Audrey Hepburn rodado en España

A. Pedroche Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:13 Comenta Compartir

El cine es el séptimo arte. Una manera en la que el ser humano es capaz de transmitir emociones, plantear ideas y también cambiar a las personas. Mediante la imagen y el sonido, el espectador conecta con la historia. Bien emocionalmente o como mero entretenimiento. No hay nada como ver una película en el cine. Sin embargo, cada vez acudimos menos a las salas para ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla. La mayoría de cintas las vemos desde casa. Lo que empezó en los 80 con los primeros videoclubs, se ha multiplicado con la llegada de las plataformas de streaming.

Netflix, Prime Video, Max, Disney+ y Filmin ofrecen una gran cantidad de contenidos para ver a la carta desde la comodidad del hogar. Aún así, la realidad es que no todo el mundo puede contratar sus servicios. El coste mensual de cada una de estas plataformas oscila entre los 15 y 20 euros. Si no quieres gastar dinero para disfrutar del cine, la televisión en abierto sigue ofreciendo películas mediante sus canales que cualquiera puede ver.

La oferta cambia cada día. Por ejemplo, de cara a este miércoles, 26 de noviembre, los espectadores podrán ver grandes largometrajes. Uno de ellos es 'Blade Runner', de Ridley Scott. Esta cinta cambió para siempre el género de ciencia-ficción. Otra es 'Robin y Marian'. Rodada en España, la película cuenta con un reparto de lujo encabezado por Sean Connery y Audrey Hepburn. Además, fue el debut en el cine de una jovencísima Victoria Abril. Estas son algunas de las mejores películas para ver hoy:

BeMad 15.34 horas Blade Runner

Año: 1982

Dirección: Ridley Scott

Reparto: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, Joanna Cassidy, Daryl Hannah, M. Emmet Walsh, Brion James, William Sanderson, Joe Turkel, James Hong, Morgan Paull

Sinopsis: Noviembre de 2019. A principios del siglo XXI, la poderosa Tyrell Corporation creó, gracias a los avances de la ingeniería genética, un robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idéntico al hombre pero superior a él en fuerza y agilidad, al que se dio el nombre de Replicante. Estos robots trabajaban como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de Nexus-6, los Replicantes fueron desterrados de la Tierra. Brigadas especiales de policía, los Blade Runners, tenían órdenes de matar a todos los que no hubieran acatado la condena. Pero a esto no se le llamaba ejecución, se le llamaba «retiro». Tras un grave incidente, el ex Blade Runner Rick Deckard es llamado de nuevo al servicio para encontrar y «retirar» a unos replicantes rebeldes.

TRECE 16.50 horas Robin y Marian

Año: 1976

Dirección: Richard Lester

Reparto: Sean Connery, Audrey Hepburn, Robert Shaw, Richard Harris, Nicol Williamson, Denholm Elliott, Ian Holm, Victoria Abril, Kenneth Haigh, Ronnie Barker, Bill Maynard, Veronica Quilligan, Esmond Knight, Peter Butterworth, John Barrett, Kenneth Cranham, Montserrat Julió, Victoria Hernández Sanguino

Sinopsis: Desilusionados por los años que perdieron luchando como cruzados en Tierra Santa, Robin Hood y su amigo Little John regresan a Inglaterra y se dan cuenta de que todo ha vuelto a ser como antes.

FDF 22.55 horas Hit Man: asesino por casualidad

Año: 2023

Dirección: Richard Linklater

Reparto: Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio, Retta, Molly Bernard, Mike Markoff, Kagga Jayson, Beth Bartley, Evan Holtzman, Sanjay Rao, Richard Robichaux, Morgana Shaw

Sinopsis: Gary Johnson es el asesino profesional más buscado de Nueva Orleans. Para sus clientes, es el sicario ideal. Pero si le pagas para que elimine a un cónyuge infiel o a un jefe maltratador, será mejor que tengas cuidado: trabaja para la policía. Cuando rompe el protocolo para ayudar a una mujer desesperada que intenta huir de un novio maltratador, se convierte en uno de sus falsos personajes, se enamora de la mujer y coquetea con convertirse él mismo en un criminal.

Otras películas para ver hoy en televisión

- 'Espíritu de conquista'. La 2. 12.10 horas

- 'Rey David'. TRECE. 14.50 horas

- 'Colonia V'. BeMad. 17.50 horas

- 'Fort Massacre (El fuerte de la matanza)'. TRECE. 18.50 horas

- 'Robocop'. BeMad. 19.16 horas

- 'Ártico'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'Robin Hood: príncipe de los ladrones'. BeMad. 22.56 horas

