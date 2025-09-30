Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Qué películas ver hoy martes en televisión: de Bruce Willis como policía a una comedia muy aclamada

La oferta para este 30 de septiembre incluye una de acción con Dwayne Johnson

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:29

El cine es el séptimo arte. Otra manera en la que el ser humano busca trascender y transmitir sentimientos, ideas o experiencias. Además, es una industria muy potente. Mueve mucho dinero. Los espectadores invierten tiempo y recursos en acudir a las salas para ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla. Allí viven una experiencia inmersiva. La pantalla, el sonido envolvente, la iluminación, las butacas...Sin embargo, cada vez acudimos menos a los cines y vemos más películas desde casa. Muchos justifican esta tendencia con el precio de las entreadas, pero las plataformas de streaming son las principales responsables de nuestros nuevo hábitos de consumo cinematográfico.

En Netflix, Prime Video, Max, Dinsey+, Filim y otras plataformas similares encontramos una gran canitdad de contenidos para ver a la carta y sin movernos del sofá. Sin embargo, cada uno de estos servicios tiene un coste de entre 15 y 20 euros mensuales. Es un gasto que no todo el mundo puede permitirse. Pero no es necesario disponer de muchos recursos para disfrutar de cine de calidad.

La televisión en abierto también emite películas. Los canales de la TDT las programan en su parrilla todos los días. Hay algunos que están incluso dedidacos íntegramente a ello. Estas son algunas de las mejores películas para ver hoy martes en televisión:

  1. Paramount Network 22.00 horas

    Asalto al furgón blindado

Año: 2013

Dirección: Dito Montiel

Reparto: Liam Hemsworth, Michael Angarano, Dwayne Johnson, Paul Ben-Victor, Jerry Ferrara, Greg Vrotsos, Michael Rispoli, Emma Roberts, Nikki Reed, Wayne Pére, Craig Leydecker, Shenae Grimes-Beech, Sharon Angela, Chris Diamantopoulos, Lucky Johnson, Lydia Hull, James Ransone, Gia Mantegna

Sinopsis: En 1982, dos amigos deciden dar el golpe de sus vidas y robar un depósito de vehículos blindados para hacerse con el botín. Un detective de la policía de Nueva York se pone al mando de la investigación para tratar de esclarecer lo que hasta ese momento sería el robo a un furgón blindado más importante de la historia de Estados Unidos.

  1. BeMad 22.30 horas

    Resacón en Las Vegas

Año: 2009

Dirección: Todd Phillips

Reparto: Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms, Justin Bartha, Heather Graham, Ken Jeong, Jeffrey Tambor, Mike Tyson, Sasha Barrese, Rachael Harris, Mike Epps, Brody Stevens, Gillian Vigman, Rob Riggle, Jernard Burks

Sinopsis: Historia de una desmadrada despedida de soltero en la que el novio y tres amigos se montan una gran juerga en Las Vegas. Como era de esperar, a la mañana siguiente tienen una resaca tan monumental que no pueden recordar nada de lo ocurrido la noche anterior. Lo más extraordinario es que el novio ha desaparecido y en la suite del hotel se encuentran un tigre y un bebé.

  1. Paramount Network 23.55 horas

    Actos de violencia

Año: 2018

Dirección: Brett Donowho

Reparto: Bruce Willis, Cole Hauser, Shawn Ashmore, Ashton Holmes, Melissa Bolona, Sean Brosnan, Sophia Bush, Mike Epps, Tiffany Brouwer, Jenna B. Kelly

Sinopsis: Cuando su prometida es secuestrada por traficantes de personas, Roman y sus hermanos exmilitares intentan salvarla antes de que sea demasiado tarde. Roman formará equipo con Avery, un policía que investiga el tráfico de personas y lucha contra la corrupción.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'Getaway'. BeMad. 17.48 horas

- 'Un golpe con estilo'. BeMad. 19.20 horas

- 'El jefe'. BeMad. 20.59 horas

