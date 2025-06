Qué películas ver hoy martes en televisión: del biopic de Snowden a una de Brad Pitt en la II Guerra Mundial

P. Chen Lunes, 16 de junio 2025, 23:55 Comenta Compartir

Los martes apetece desconectar de la jornada laboral con una buena película. Aún no estamos ni a mitad de semana, por lo que distraernos con el séptimo arte es una forma de hacerla más llevadera. Todos los días son un buen día para ir a las salas de cine pero, si estamos muy cansados, lo último que nos suele apetecer es salir de casa (a no ser, claro, que teletrabajemos).

En los canales de la TDT se siguen ofreciendo en abierto opciones muy interesantes para los que, como yo, queremos sumergirnos en una buena historia en la pequeña pantalla, pero sin tener que recurrir al catálogo infinito de las plataformas de streaming.

Estas son algunas de las películas para ver este martes 17 de junio en televisión:

AMC 22.10 horas Corazones de acero

Año:2014

Dirección:David Ayer

Reparto:Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña, Jon Bernthal, Jim Parrack, Brad William Henke, Kevin Vance, Xavier Samuel, Jason Isaacs

Sinopsis:Abril de 1945, la guerra está a punto de acabar. Mientras los Aliados inician su ofensiva final en el frente europeo, un aguerrido sargento de artillería llamado Wardaddy se encuentra al mando de un tanque Sherman M4A3E8, y de los cinco hombres que componen su dotación. El grupo está al frente de una misión mortal detrás de las líneas enemigas, y son superados en hombres y en armamento. Además, cuentan con un soldado novato que acaba de incorporarse al pelotón, y que no puede evitar experimentar un gran terror por lo que ve. Wardaddy y sus hombres lo tienen todo en contra en su heroico intento de lanzar un ataque en pleno corazón de la Alemania nazi.

Canal Hollywood 22.00 horas The Amazing Spider-Man

Año: 2012

Dirección:Marc Webb

Reparto:Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Denis Leary, Martin Sheen, Sally Field, Irrfan Khan, Campbell Scott, Embeth Davidtz, Chris Zylka

Sinopsis:Como la mayoría de los adolescentes de su edad, Peter está intentando descubrir quién es y cómo ha llegado a ser lo que es. En su viaje para atar los cabos de su pasado descubre un secreto que guardaba su padre, un secreto que finalmente da forma a su destino como Spiderman.

Sundance TV 20.15 horas Snowden

Año: 2016

Dirección:Oliver Stone

Reparto: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Nicolas Cage, Melissa Leo, Zachary Quinto

Sinopsis:Cuando Edward J. Snowden dio a conocer los documentos del programa de vigilancia mundial secreto de la NSA, abrió los ojos del mundo y cerró las puertas de su propio futuro, renunciando a su carrera, a su novia de toda la vida y a su patria. Tras la publicación de estos archivos por la prensa de todo el mundo, se produce un revuelo inmediato, ya que sacaban a la luz una trama de espionaje masivo por parte del gobierno de Estados Unidos. La película, dirigida por el oscarizado Oliver Stone, se basa en el libro The Snowden files. The inside story of the world's most wanted man, escrito por Luke Harding, y en otra obra cuyo autor es el abogado ruso de Snowden, Anatoly Kucherena.

TCM 23.42 horas Orlando

Año: 1992

Dirección:Sally Potter

Reparto:Tilda Swinton, Quentin Crisp, Jimmy Somerville, John Bott, Elaine Banham, Anna Farnworth, Sara Mair-Thomas, Anna Healy, Dudley Sutton, Simon Russell Beale

Sinopsis: Interpretación de la novela de Virginia Woolf en la que el joven aristócrata Orlando viaja desde el año 1600 hasta el presente. Mediante un cambio de sexo a lo largo del periplo, se libera de su destino biológico y cultural.

TCM 20.20 horas La novelista y su película

Año: 2022

Dirección: Sang Soo-Hong

Reparto: Kim Min-hee, Hye-young Lee, Seo Young-hwa, Yunhee Cho, Park Miso

Sinopsis: Junhee es una novelista desencantada de su propia escritura. Durante un viaje para reencontrarse con una vieja amiga que regenta una librería, se cruza con un director de cine que le prometió adaptar una de sus novelas. Charlan de los viejos tiempos y pasean por un parque, donde se encuentran casualmente con Kilsoo, una actriz famosa que también pasa por un momento de crisis profesional. El azar de estas coincidencias provoca en Junhee una revelación: dirigirá ella misma una película protagonizada por Kilsoo. No será como las demás películas. Será la película de la novelista.

Sundance TV 15.23 horas El secreto de sus ojos

Año: 2009

Dirección: Juan José Campanella

Reparto:Soledad Villamil, Ricardo Darín, Carla Quevedo, Pablo Rago, Javier Godino, Bárbara Palladino, Rudy Romano, Alejandro Abelenda, Mario Alarcón, Guillermo Francella

Sinopsis: Benjamín Expósito ha trabajado toda la vida como empleado en un juzgado penal. Ahora acaba de jubilarse, y para ocupar sus horas libres decide escribir una novela. No se propone imaginar una historia inventada. No la necesita. Dispone, en su propio pasado como funcionario judicial, de una historia real conmovedora y trágica, de la que ha sido testigo privilegiado. Corre el año 1974, y a su juzgado se le encomienda la investigación sobre la violación y el asesinato de una hermosa y joven mujer. Expósito asiste a la escena del crimen, es testigo del ultraje y la violencia sufrida por esa muchacha. Conoce a Ricardo Morales, quien se ha casado con ella poco tiempo antes y la adora con toda su alma. Compadecido en su dolor, Expósito intenta ayudarlo a encontrar al culpable, aunque para ello deba remar contra la torpe inercia de los tribunales y la policía. Cuenta con la inestimable colaboración de Sandoval, uno de sus empleados y a la vez su amigo personal, que escapa a los rutinarios límites de su existencia emborrachándose de vez en cuando. También cuenta con Irene, su jefa inmediata, la secretaria del juzgado. La búsqueda del culpable es cualquier cosa menos sencilla.

TCM 11.15 horas Birdman

Año: 2014

Dirección: Alejandro González Iñárritu

Reparto: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Naomi Watts, Andrea Riseborough, Amy Ryan, Emma Stone, Lindsay Duncan, Merritt Wever, Jeremy Shamos

Sinopsis: Riggan Thomson espera que encabezando una nueva y ambiciosa obra en Broadway va a lograr, entre otras cosas, dar una nueva vida a su moribunda carrera. En muchos sentidos es un iniciativa profundamente insensata, pero el antiguo superhéroe del cine tiene grandes esperanzas de que este ardid creativo le va a legitimar como artista y va a demostrar a todos, incluido él mismo, que es algo más que una vieja gloria de Hollywood. Al aproximarse la noche de estreno de la obra, el actor principal de Riggan resulta herido en un insólito accidente durante los ensayos y tiene que ser sustituido rápidamente. A sugerencia de la primera actriz, Lesley, y ante la insistencia de su mejor amigo y productor, Jake, Riggan contrata de mala gana a Mike Shiner, un elemento peligroso que garantiza la venta de entradas y una elogiosa crítica de la obra. Mientras se apresta a debutar en escena, Riggan debe vérselas con su novia y coprotagonista, Laura; con su hija, recién salida de un tratamiento de rehabilitación; con su ayudante personal, Sam, y con su exmujer, Sylvia, que aparece de vez en cuando para dejarse ver, con la intención de estabilizar la situación.

