Qué películas ver hoy martes en televisión: de una aclamada comedia romántica a un taquillazo de Antonio Banderas La oferta para este 25 de noviembre también incluye un thriller de Tom Cruise y Jamie Foxx

A. Pedroche Martes, 25 de noviembre 2025, 00:28 Comenta Compartir

Cuando acudimos a las salas de cine vivimos una experiencia inmersiva muy especial. La pantalla, el sonido, las butacas, la luz del proyector sobrevolando a los espectadores...Podría describirse como magia. El séptimo arte es así. Mediante la imagen y el sonido es capaz de contar historias que nos trasportan, nos hacen reír, llorar, reflexionar, disfrutar, nos conciencian y nos muestran lo mejor y lo peor del ser humano. La tendencia nos indica que aunque ver las películas en el cine es la vivencia más encantadora, cada vez las disfrutamos más desde casa.

Esta tendencia comenzó en los años 80 cuando llegaron los primeros videoclubs a nuestro país. En los 2000, por culpa principalmente de la piratería, fueron desapareciendo. Ahora todo ese mercado lo han absorbido las plataformas de streaming. En Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Filmin encontramos una gran cantidad de películas para ver a la carta desde la comodidad del hogar. Sin embargo, estos servicios tienen un coste de entre 15 y 20 euros mensuales por plataforma.

No es necesario gastar ese dinero para disfrutar de una buena película porque la televisión en abierto ofrece cine de manera gratuita. Los canales de la TDT programan cintas en su parrilla para el disfrute de los espectadores. Estas son algunas de las mejores para ver este martes 25 de noviembre:

BeMad 12.08 horas Cuatro bodas y un funeral

Año: 1994

Dirección: Mike Newell

Reparto: Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas, James Fleet, Simon Callow, Rowan Atkinson, David Bower, Charlotte Coleman, Anna Chancellor, Corin Redgrave

Sinopsis: Charles y sus amigos, todos ellos solteros y sin compromiso, han llegado a una edad en la que casi todos sus conocidos se han casado. En una de las bodas, a la que el grupo ha sido invitado, Charles conoce a Carrie, una americana de la que se enamora a primera vista. Esa noche la pasan juntos, pero no vuelven a verse. Tendrán que esperar a la siguiente boda, en la que Carrie le presenta a su prometido.

BeMad 22.24 horas La máscara del zorro

Año: 1998

Dirección: Martin Campbell

Reparto: Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Stuart Wilson, Matt Letscher, William Márquez, Victor Rivers, Tony Amendola

Sinopsis: México, 1821. Un enmascarado y romántico héroe popular, conocido como El Zorro, lucha valientemente contra el dominio colonial español en la Alta California. Sin embargo, la víspera de la liberación de México, el despótico gobernador don Rafael Montero descubre que el Zorro es don Diego de la Vega. Un ataque contra la casa del rebelde, se salda con su captura, la muerte de su mujer, el secuestro de su única hija Elena y la destrucción de sus propiedades. Veinte años después, Montero regresa del exilio con Elena, que ignora la identidad de su padre, y se propone comprar California al Presidente de México, el General Santa Anna. Cuando don Diego de la Vega se entera, escapa de la prisión dispuesto a vengarse de Montero. Parte del plan consiste en adiestrar y transformar a Alejandro Murrieta, un bandolero con un tortuoso pasado, en el nuevo Zorro, para que le ayude a frustrar los planes de Montero de una vez para siempre. Murrieta se hará pasar por un rico hacendado español dispuesto a ganarse la confianza de Montero.

FDF 23.15 horas Collateral

Año: 2004

Dirección: Michael Mann

Reparto: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Javier Bardem, Bruce McGill, Irma P. Hall, Peter Berg, Barry Shabaka Henley, Paul Adelstein, Jason Statham, Emilio Rivera

Sinopsis: Max lleva doce años detrás del volante de su taxi y está curado de espantos. Las caras pasan por el retrovisor, la gente y los lugares entran y salen de su vida. Pero una noche, en Los Ángeles, se ve obligado a llevar como pasajero a un asesino a sueldo que está cumpliendo un encargo.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'Un pequeño cambio'. BeMad. 10.28 horas

- 'Kalahari'. BeMad. 14.17 horas

- 'Los indeseables'. TRECE. 14.40 horas

- 'Depreador Alpha'. BeMad. 19.22 horas

- 'Pistoleros de Arizona'. TRECE. 20.45 horas

- 'Enemigos'. BeMad. 20.58 horas

- 'Martes letal: 10.000 a.C.'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'Una Navidad real'. Nova. 23.00 horas

Temas

Televisión

Cine