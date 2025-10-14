Qué películas ver hoy martes en televisión: de una de acción con Jeremy Renner a una comedia de Samuel L. Jackson La oferta para este 14 de octubre incluye varias propuestas para ver en abierto

A. Pedroche Martes, 14 de octubre 2025, 00:09

El cine es el séptimo arte. Una manera en la que el ser humano es capaz de transmitir sentimientos, proyectar ideas y trascender en la historia. Las películas son capaces de trasportarnos a otros lugares y evadirnos durante un par de horas de nuestra realidad. También nos dejan bandas sonoras o personajes que siempre rememoraremos con cariño. Por ejemplo, en los últimos días todos recuerdan a Diane Keaton como Annie Hall o como Kay Adams. El cine, en definitiva, es una manera de entender la vida. Seguimos acudiendo a las salas para ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla, pero cada vez vemos más películas desde casa.

Esta tendencia comenzó en los 80 con la llegada de los videoclubs. Sin embargo, ha sido en los últimos años con las plataformas de streaming cuando se ha disparado. En Netflix, Prime Video, Max o Disney+ podemos encontrar una gran cantidad de contenidos para ver a la carta desde la comodidad del hogar. Eso sí, cada uno de estos servicios tiene un precio de entre 15 y 20 euros mensuales. Este gasto no es para todos los bolsillos. Aún así, en pleno 2025, no es necesario hacer este dispendio para acceder al cine.

La televisión en abierto sigue ofreciendo cada día películas que los espectadores pueden ver de manera gratuita. Las cadenas programan cine en su taquilla conscientes de que es una manera de atraer a la audiencia. Estas son algunas de las mejores cintas para ver este martes 14 de octubre de 2025:

BeMad 12.04 horas El jefe

Año: 2006

Dirección: Les Mayfield

Reparto: Samuel L. Jackson, Eugene Levy, Miguel Ferrer, Luke Goss, Anthony McKie, Susie Essman, Horatio Sanz

Sinopsis: Un agente federal aparece muerto en una de las peligrosas calles de Detroit. Cuando se descubre que estaba implicado en un robo de armas multimillonario, todas las miradas se centran en su compañero, Derrick Vann, un duro agente encubierto conocido por su actitud desconfiada y su habilidad en la calle y la que darán 24 horas para recuperar las armas robadas y encontrar a los asesinos. De repente Vann se encuentra con un aliado inesperado: Andy Fiddler, un afable vendedor de herramientas odontológicas que ha venido a la ciudad para asistir a una convención. Cuando los traficantes confunden a Andy con el comprador de las armas robadas, Vann se ve obligado a utilizar al parlanchín vendedor como cebo en su plan para atrapar a los asesinos. Con el reloj en su contra, esta pareja atípica recorre a toda velocidad las calles de Detroit en una intensa y desternillante aventura que les llevará a descubrir mucho más de lo que esperaban...

BeMad 19.41 horas Hansel y Gretel: cazadores de brujas

Año: 2013

Dirección: Tommy Wirkola

Reparto: Jeremy Renner, Famke Janssen, Gemma Arterton, Peter Stormare, Thomas Mann (II), Zoe Bell, Ingrid Bolsø Berdal, Derek Mears, Pihla Viitala, Joanna Kulig, Rainer Bock

Sinopsis: Han pasado quince años desde que Hansel (Jeremy Renner) y Gretel (Gemma Arterton) vivieron la aventura que los hizo famosos. Tras probar el sabor de la sangre siendo unos niños, ambos se han convertido en unos auténticos justicieros, dispuestos a todo para vengarse. Pero ahora, sin que ellos lo sepan, también se han convertido en la presa, y tienen que enfrentarse a algo mucho más siniestro que las brujas: su pasado.

Paramount Network 22.00 horas Conexión Estambul

Año: 2016

Dirección: Christian Alvart

Reparto: Til Schweiger, Fahri Yardim, Luna Schweiger, Özgür Emre Yildirim, Alyona Konstantinova, Egor Pazenko, Tamer Tirasoglu, Evgeniy Sidikhin, Eduard Flerov, Stefanie Stappenbeck, Berrak Tüzünataç, Erdal Yildiz

Sinopsis: Nick Tschiller, un duro policía de Hamburgo, viaja a través de Turquía y Rusia para recuperar a su hija de manos de un agente secreto turco que está preparando un atentado en Moscú.

Más películas para ver hoy gratis

- 'Taxi 5'. BeMad. 13.18 horas

- 'Mortal'. BeMad. 17.49 horas

- 'Open water'. BeMad. 21.13 horas

- 'Kingsman: servicio secreto'. FDF. 22.55 horas