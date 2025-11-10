Qué películas ver hoy lunes en televisión: de un thriller con Russell Crowe y Ryan Gosling a un clasicazo de suspense protagonizado por Tom Hanks

La oferta para este 10 de noviembre es muy variada y ofrece grandes títulos

El cine es una de las mejores opciones que escoge gran parte de la sociedad para disfrutar y escapar de la rutina del día a día. Durante unas horas, el séptimo arte es capaz de disipar todas las preocupaciones que genera el estrés del día a día y presentar una historia que puede despertar un sinfin de emociones.

No obstante, cada vez es más habitual observar como la asistencia en las salas de cine baja considerablemente. De hecho, la gran mayoría de las personas nada más que escoge una o dos películas de estreno para disfrutar en la gran pantalla, ya que no tienen un hueco en la agenda para disfrutar de una buena película o simplemente escogen disfrutar del cine desde el confort del sofá.

Los canales de la televisión en abierto (TDT) siguen emitiendo grandes películas para el disfrute de sus espectadores cada día. De cara a este lunes 10 de noviembre, estos son algunos de los títulos más destacados:

AXN Movies 22:00 horas El Código Da Vinci

Reparto: Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Paul Bettany

Sinopsis: Tras un asesinato en el Museo del Louvre, un profesor de simbología y una criptógrafa emprenden una investigación. Ambos descubren secretos ocultos en la obra de Leonardo Da Vinci que podrían cambiar la historia del cristianismo.

Dirección: Ron Howard, 2006.

La 2 22:00 horas La vida de Brian

Reparto: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin

Sinopsis: Brian nace en un establo de Belén, justo al lado del de Jesús. Ya entonces es confundido por los Reyes Magos, que creen que él es el Salvador. Los años pasan, y cuando se hace mayor, los judíos también le toman por el Mesías.

Dirección: Terry Jones, 1979.

Neox 15.30 horas Prisioneros

Reparto: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis , Maria Bello, Terrence Howard, Paul Dano

Sinopsis: Keller se enfrenta a la peor de las pesadillas: Anna, su hija de seis años, ha desaparecido con su amiga Joy. El pánico lo va dominando y, desesperado, decide ocuparse personalmente del asunto.

Dirección: Dennis Villeneuve, 2013.

FDF 22:55 horas Predators

Reparto: Adrien Brody, Laurence Fishburne, Topher Grace, Alice Braga, Walton Goggins.

Sinopsis: Un grupo de guerreros de élite es secuestrado y llevado como presa a otro planeta. A excepción de un médico desprestigiado, el pequeño ejército está formado por asesinos, mercenarios, presidiarios, yakuzas y miembros de escuadrones de la muerte; depredadores que tendrán que sobrevivir a la caza de una raza de asesinos extraterrestre en un planeta desconocido.

Dirección: Nimrod Antal, 2010.

Cuatro 23:00 horas Transporter

Reparto: Jason Statham, Qi Shu, Matt Schulze, François Berléand, Ric Young

Sinopsis: Frank Martin, exmiembro de los servicios secretos británicos, transporta mercancías de dudoso contenido. La única premisa es no hacer preguntas ni mirar el interior de los paquetes. Pero un día se salta las reglas y se da cuenta de que lleva a una bella mujer.

Director: Corey Yuen, Louis Leterrier, 2002.

Dark 19:28 horas Wake

Reparto: Fivel Stewart , Sarab Kamoo, Sadie Earegood.

Sinopsis: Una actriz en apuros, que está interesada en participar en el remake de una película, busca al protagonista del filme original para buscar inspiración.

Director: Thom Arizmendi, Austin Parks Stewart, 2024.

AXN Movies 11:09 horas Miss Bala

Reparto: Gina Rodriguez , Anthony Mackie, Matt Lauria, Ismael Cruz Cordova, Ricardo Abarca, Cristina Rodlo

Sinopsis: Gina Rodríguez interpreta a la ganadora de un concurso de belleza de Tijuana que se ve obligada a trabajar para un jefe del crimen y mantenerse a salvo después de ser testigo de un asesinato.

Director: Catherine Hardwicke, 2019.

Calle 22:01 Dos buenos tipos

Reparto: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Matthew Bomer, Margaret Qualley, Yaya DaCosta, Keith David

Sinopsis: Holland March, investigador en horas bajas, busca a Amelia Kuttner en relación al caso de una estrella porno. Por su parte, Jackson Healy es contratado por la propia Amelia para que ahuyente a March.

Director: Shane Black, 2016.

