Qué películas ver hoy lunes en televisión: de una de las mejores comedias de todos los tiempos a una aclamada cinta de acción

Las películas son capaces de trasportarnos fuera de nuestro día a día. Nos erizan la piel, nos hacen llorar, reír, reflexionar, disfrutar y también sufrir. Siempre son un buen plan. Millones de personas acuden cada semana a las salas de cine a ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla. Allí se vive la experiencia más auténtica e inmersiva. Sin embargo, nuestra sociedad cambia. Cada vez es más común disfrutar las películas desde casa. Lo que empezó como una novedad en los 80 con la llegada de los videoclubs es ahora una realidad debido a las plataformas de streaming.

En Neflix, Prime Video, Max, Disney+ o Filmin encontramos una gran variedad de contenidos para ver a la carta desde el hogar. Sin embargo, para poder acceder a estos servicios hay que pagar una cuota mensual que ronda entre los 15 y 20 euros por plataforma. No todo el mundo puede permitirse ese dispendio.

La televisión en abierto sigue ofreciendo cine de manera gratuita. Los espectadores pueden acceder al séptimo arte sin gastar dinero. No es necesario contratar ningún servicio y es una gran alternativa a cualquier plataforma. Estas son algunas de las mejores películas para ver este lunes:

La 2 22.10 horas Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores

Año: 1975

Dirección: Terry Gilliam, Terry Jones

Reparto: Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones, Michael Palin, Connie Booth, Carol Cleveland, Neil Innes, John Young, Rita Davies, Bee Duffell

Sinopsis: Segunda película de los Monty Python, en la que abordan la historia del legendario rey Arturo y de sus caballeros que van a la búsqueda del Santo Grial.

La Sexta 22.45 horas Colombiana

Año: 2011

Dirección: Olivier Megaton

Reparto: Zoe Saldaña, Amandla Stenberg, Callum Blue, Cliff Curtis, Michael Vartan, Jordi Mollà, Lennie James, Beto Benites, Max Martini, Graham McTavish, Cynthia Addai-Robinson

Sinopsis: Colombia, 1992. Cataleya, una niña de nueve años, tras presenciar el asesinato de sus padres, se entrena para convertirse en una asesina profesional. Después de escapar a duras penas de la masacre, se refugia en los Estados Unidos con Emilio, un tío suyo mafioso. Quince años después, ya trabaja para él como asesina a sueldo. Su tarjeta de visita -una orquídea dibujada en el pecho de sus víctimas- es un mensaje para los asesinos de sus padres, pues Cataleya está resuelta a vengarlos cueste lo que cueste, aunque para ello tenga que sacrificar todo lo que ama.

La 2 23.35 horas Mejor imposible

Año: 1997

Dirección: James L. Brooks

Reparto: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr., Skeet Ulrich, Shirley Knight, Yeardley Smith, Lupe Ontiveros, Lawrence Kasdan

Sinopsis: Melvin Udall, un escritor maniático que padece un trastorno obsesivo-compulsivo, es el ser más desagradable y desagradecido que uno pueda tener como vecino en Nueva York. Entre sus rutinas está la de comer todos los días en una cafetería, donde le sirve Carol Connelly (Helen Hunt), camarera y madre soltera. Simon Nye, un artista gay que vive en el apartamento contiguo al de Melvin, sufre constantemente su homofobia. De repente, un buen día, Melvin tiene que hacerse cargo de un pequeño perro aunque detesta los animales. La compañía del animal contribuirá a suavizar su carácter.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'Un dólar por los muertos'. La 2. 12.15 horas

- 'El rostro impenetrable'. TRECE. 17.30 horas

- 'Ángel de venganza'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'El increíble Hulk'. BeMad. 22.52 horas

- 'Ahora me ves...'. FDF. 22.55 horas

