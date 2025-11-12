Qué películas ver hoy jueves en televisión: del único Oscar de Brendan Fraser a un clásico de Samuel L. Jackson y John Travolta

A. Pedroche Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:54 Comenta Compartir

Cuando pensamos en el cine todos imaginamos una sala con una gran pantalla, las luces apagadas, las butacas, el proyector...Es una experiencia inmersiva que conecta con todos nuestros sentidos. Algo mágico. Seguimos acudiendo a los cines para ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla. Al final, es una pasión y también un plan de ocio como otro cualquiera. El cine es una industria de entretenimiento en la que muchos invierten grandes cantidades de dinero y, por supuesto, también su tiempo. Como cualquier industria busca expandirse al máximo. Por ello, en las plataformas de streaming podemos encontrar cintas para ver también desde casa.

Este modelo de negocio tiene sus orígenes en los videoclubs. Cuando llegaron a finales de los 70 y principios de los 80 fueron toda una revolución. Podías alquilar una cinta, llevártela a casa, verla en tu reproductor de video y devolverla al día siguiente. Ahora con Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Filmin tienes una gran cantidad de películas en formato digital al alcance de tu mano para ver cuando quieras.

Contratar los servicios de cada una de estas plataformas tiene un coste mensual que oscila entre los 10 y 20 euros. Es un gasto que no todos los bolsillos pueden permitirse a día de hoy. Sin embargo, no es necesario gastar dinero para disfrutar del buen cine. Los canales de la televisión en abierto siguen ofreciendo grandes películas para el disfrute de sus espectadores. Estas son las mejores que se emiten este jueves 13 de noviembre:

BeMad 20.41 horas Basic

Año: John McTiernan

Dirección: 2003

Reparto: John Travolta, Connie Nielsen, Samuel L. Jackson, Tim Daly, Giovanni Ribisi, Brian Van Holt, Taye Diggs, Christian de la Fuente, Roselyn Sanchez, Dash Mihok, Harry Connick Jr.

Sinopsis: A un ex-ranger convertido en agente de la DEA le asignan una misión: investigar el misterio que rodea la desaparición del temido sargento Nathan West y varios de sus hombres durante lo que parecía ser un entrenamiento militar rutinario en la jungla de Panamá.

La 2 22.10 horas La ballena (The whale)

Año: 2022

Dirección: Darren Aronofsky

Reparto: Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins, Samantha Morton, Sathya Sridharan

Sinopsis: Un solitario profesor de inglés con obesidad severa intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención.

FDF 22.55 horas The creator

Año: 2023

Dirección: Gareth Edwards

Reparto: John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles, Allison Janney, Amar Chadha-Patel, Marc Menchaca, Robbie Tann, Ralph Ineson, Michael Esper, Veronica Ngo, Ian Verdun, Daniel Ray Rodriguez, Rad Pereira, Syd Skidmore, Karen Aldridge, Teerawat Mulvilai

Sinopsis: En medio de una guerra futura entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial, Joshua, un duro exagente de las fuerzas especiales que llora la desaparición de su esposa es reclutado para cazar y matar al Creador, el escurridizo arquitecto de la IA avanzada que ha desarrollado una misteriosa arma con el poder de acabar con la guerra... y con la propia humanidad.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'Masacre en el Gran Cañón'. La 2. 12.15 horas

- 'El joven Winston'. TRECE. 14.45 horas

- 'Cleaner'. BeMad. 15.53 horas

- 'Sin motivo aparente'. BeMad. 17.42 horas

- 'Blackhat. Amenaza en la red'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'The mechanic'. La Sexta. 22.45 horas

Temas

Televisión

Cine