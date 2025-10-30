Qué películas ver hoy jueves en televisión: de un taquillazo con Robert De Niro y Al Pacino a una de la más importantes de la historia del cine

A. Pedroche Jueves, 30 de octubre 2025, 01:02 Comenta Compartir

El cine está considerado el séptimo arte. Es una manera mediante la cual el ser humano es capaz de transmitir emociones, trasladar ideas o reflexiones, mostrar una forma de vivir e incluso cambiar la vida del espectador para siempre. También es una industria de entretenimiento. Millones de personas invierten gran parte de su tiempo y de sus recursos económicos en acudir cada semana a las salas para ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla. Allí vivimos la experiencia más auténtica y más inmersiva. La pantalla gigante, las butacas, las luces, el sonido, la esencia...Sin embargo, cada vez vemos más películas desde casa.

Esta tendencia comenzó con la aparición de los videoclubs. La piratería hizo que poco a poco fueran desapareciendo. Ahora las plataformas de streaming se han hecho con el control del mercado. En Netflix, Prime Video, Max, Dinsey+ o Filmin encontramos una gran variedad de contenidos para ver desde la tranquilidad del hogar. Eso sí, a cambio hay que pagar una cuota mensual que ronda los 15 euros mensuales por servicio. Desafortunadamente no todas las familias pueden permitírselo.

La televisión en abierto sigue ofreciendo películas en su programación para acercar el cine de manera gratuita a los espectadores. En los canales de la TDT podemos encontrar a diario obras de muy buena calidad. Por ejemplo, este jueves 30 de octubre, se emite 'Superman'. Esta cinta es muy importante en la historia del cine dado que fue la primera del género de gran presupuesto y recibió grandes críticas. También podrán ver un taquillazo con un reparto de lujo entre el que están Al Pacino y Robert De Niro.

Estas son las mejores películas para ver este jueves en televisión:

BeMad 10.44 horas Superman

Año: 1978

Dirección: Richard Donner

Reparto: Christopher Reeve, Glenn Ford, Marlon Brando, Gene Hackman, Margot Kidder, Jackie Cooper, Ned Beatty, Valerie Perrine, Phyllis Thaxter, Marc McClure, Jeff East, Terence Stamp, Susannah York, Lee Quigley, Trevor Howard, Maria Schell, Sarah Douglas

Sinopsis: Desde una galaxia remota, un recién nacido es enviado por sus padres al espacio debido a la inminente destrucción del planeta donde viven. La nave aterriza en la Tierra, y el niño es adoptado por unos granjeros que le inculcan los mejores valores humanos. Con los años, el joven se irá a Metrópolis y allí usará sus poderes sobrenaturales para luchar contra el mal.

Paramount Network 22.00 horas Green Lantern

Año: 2011

Dirección: Martin Campbell

Reparto: Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Tim Robbins, Angela Bassett, Temuera Morrison, Jenna Craig, Jay O. Sanders, Taika Waititi, Mike Doyle

Sinopsis: A Hal Jordan, un piloto de prueba, un extraterrestre moribundo le ofrece un anillo que le concede poderes extraordinarios. Gracias a ello es reclutado para una misión de paz intergaláctica. Adaptación en imagen real del popular personaje de DC Comics, Linterna Verde.

BeMad 22.13 horas Heat

Año: 1995

Dirección: Michael Mann

Reparto: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Ashley Judd, Jon Voight, Tom Sizemore, Natalie Portman, Diane Venora, Amy Brenneman, William Fichtner, Dennis Haysbert, Wes Studi, Ted Levine, Mykelti Williamson

Sinopsis: Neil McCauley es un experto ladrón. Su filosofía consiste en vivir sin ataduras ni vínculos que puedan constituir un obstáculo si las cosas se complican. Su banda la forman criminales profesionales tan cualificados que pueden incluso impresionar al detective Vincent Hanna, un hombre que vive tan obsesionado con su trabajo que llega a poner en peligro su vida sentimental. Cuando la banda de McCauley prepara el golpe definitivo, y el equipo de Hanna se dispone a evitarlo, cada uno de ellos comprende que tiene que vérselas con la mente más brillante a la que se ha enfrentado en su carrera.

Otras películas para ver gratis este jueves

- 'Arizona Colt'. La 2. 12.00 horas

- 'Cabo Blanco'. TRECE. 14.45 horas

-'El protector'. BeMad. 15.32 horas

- 'Amo o esclavo'. TRECE. 16.30 horas

- 'Secuestrados'. BeMad. 17.26 horas

- 'Cabalgando hacia el árbol del ahorcado'. TRECE. 18.20 horas

- 'El amor en su lugar'. La 2 . 22.00 horas

- 'Arthur Rambo'. La 2. 23.45 horas

