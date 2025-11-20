Qué películas ver hoy jueves en televisión: del papel más romántico de Brad Pitt a un clásico de ciencia-ficción

A. Pedroche Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:03 Comenta Compartir

El cine es la gran pasión de muchas personas. Pese a que es una disciplia artística capaz de despertar miles de emociones en quiénes lo disfrutan, también es parte de nuestra cultura popular. Todos reconocemos frases, personajes e incluso atuendos de varias películas. Cuando vamos a las salas a ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla disfrutamos de la experiencia más inmersiva. La pantalla, el sonido envolvente, la comodidad de las butacas...Todo ello va en el precio de la entrada. Muchos espectadores se quejan de que cada vez es más caro ir al cine. Este es uno de los motivos por los que las plataformas de streaming están a la orden del día.

En Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Disney+ encontramos una gran cantidad de contenidos (entre ellos películas) para ver a la carta desde la comodidad del hogar. El coste de cada uno de estos servicios oscila entre los 15 y 20 euros al mes. Es una cantidad que a la mayoría de usuarios les sale a cuenta. Estamos hablando de que una entrada de cine ya cuesta casi 7 euros en España. En ciudades grandes como Madrid y Barcelona, el precio medio en fin de semana es más alto, alrededor de 8,89 y 8,67 euros respectivamente.

Sin embargo, no es necesario pagar para disfrutar del cine. La televisión en abierto sigue ofreciendo películas a diario mediante muchos de sus canales. No es necesario contratar ningún servicio televisivo mediante una compañía telefónica. Únicamente se necesita señal TDT. Estas son algunas de las mejores cintas para ver en abierto y gratis este jueves 20 de noviembre:

La 2 22.10 horas The quiet girl

Año: 2022

Dirección: Colm Bairéad

Reparto: Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patric, Kate Nic Chonaonaigh, Joan Sheehy, Tara Faughnan, Neans Nic Dhonncha, Eabha Ni Chonaola, Carolyn Bracken, Pádraig Ó Se, Breandán Ó Duinnshleibhe

Sinopsis: La Irlanda rural, 1981. Cáit es una reservada niña de nueve años que está desatendida por parte de su pobre, disfuncional y demasiado numerosa familia. Se enfrenta en silencio con dificultades en la escuela y en casa, y ha aprendido a pasar desapercibida para cuantos la rodean. Cuando llega el verano y se acerca la fecha del parto de su madre, Cáit es enviada a vivir con unos parientes lejanos. Sin saber cuándo volverá a casa, se queda en el hogar de unos desconocidos sin más pertenencias que la ropa que lleva puesta. Poco a poco, y gracias a los cuidados de la familia Kinsella, Cáit realiza notables progresos y descubre una nueva forma de vivir. Pero en esta casa donde reina el afecto y no parece haber secretos, ella descubre una dolorosa verdad.

Divinity 22.55 horas ¿Conóces a Joe Black?

Año: 1998

Dirección: Martin Brest

Reparto: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Jake Weber, Jeffrey Tambor, Marcia Gay Harden, David S. Howard, Lois Kelly-Miller, June Squibb, Marylouise Burke

Sinopsis: William Parrish, es un poderoso magnate cuya vida se ve alterada por la llegada de un enigmático joven llamado Joe Black (Brad Pitt) que se enamora de su hija. Joe es, en realidad, la personificación de la muerte, con una misión que cumplir en dicho hogar...

FDF 22.55 horas Predator

Año: 1987

Dirección: John McTiernan

Reparto: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Jesse Ventura, Sonny Landham, R.G. Armstrong, Richard Chaves, Shane Black

Sinopsis: Un grupo de mercenarios es contratado por la CIA para rescatar a unos pilotos que han sido apresados por la guerrilla en la selva centroamericana. La misión es un éxito, pero durante el viaje de regreso se dan cuenta de que algo misterioso e invisible está dándoles caza uno a uno. Ese algo resulta ser un cazador alienígena que se queda con las calaveras de sus víctimas como trofeos.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'La mancha humana'. BeMad. 11.55 horas

- 'Dodge, ciudad sin ley'. La 2. 12.05 horas

- 'Sodoma y Gomorra'. TRECE. 14.40 horas

- 'Secuestrada'. BeMad. 15.44 horas

- 'Casta de guerreros'. TRECE. 18.50 horas

- 'Latidos en la oscuridad'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'Mientras dure la guerra'. La 2. 23.45 horas

