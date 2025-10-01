Qué películas ver hoy jueves en televisión: de uno de los mayores éxitos del cine español a una de acción con Morgan Freeman

La oferta para este 2 de octubre también incluye un largometraje basado en hechos reales y que conmocionó al mundo

A. Pedroche Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:45 Comenta Compartir

Cuando vemos una película somos capaces de sentir emociones, reflexionar sobre nuestras ideas, concienciarnos sobre un problema del mundo real, empatizar con lo que vemos en la pantalla...El cine puede provocarnos todo eso. Es una manera de ver la vida. Por ello seguimos acudiendo a las salas para ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla. Allí vivimos la experiencia más inmersiva: la pantalla, el sonido, la luz...Ya ni te cuento con las salas 3D o las IMAX. Sin embargo, si analizamos la tendencia actual observaremos que cada vez consumimos más cine desde casa. Hay quien lo justifica con el precio de las entradas. Puede ser que influya. Para muchas personas es menos accesible. Lo que es innegable es que desde la aparición en nuestras vidas de las plataformas de streaming todo ha cambiado.

Antes alquilábamos en el videoclub nuestros VHS o DVDs favoritos. Ahora todo eso lo tenemos al alcance de la mano con Netfliz, Prime Video, Max, Dinsey+ o Filmin (entre otras). Un amplio abanico de contenidos para nuestro disfrute sin movernos del sofá. Para ver cuándo, cómo y dçonde queramos. Todo esto tiene un coste de entre 15 y 20 euros por plataforma. Un dispendio que no todo el mundo se puede permitir.

En la televisión en abierto siguen echando cine para ver gratis. Las cadenas programan películas para atraer espectadores y rellenar su parrilla cuando no emiten ninguno de sus programas. Hay incluso canales dedicados en exclusiva a emitir cintas. La oferta cambia a diario. Por ejemplo, este jueves 2 de octubre podremos ver 'Trece vidas' en FDF, 'Las ocho montañas' en La 2 o 'Atrapa el fuego' en Paramount Network.

Estas son algunas de las mejores películas para ver hoy jueves en abierto:

BeMad 13.42 horas Lo imposible

Año: 2012

Dirección: J.A. Bayona

Reparto: Ewan McGregor, Naomi Watts, Tom Holland, Geraldine Chaplin, Marta Etura, Sönke Möhring, Dominic Power, Samuel Joslin

Sinopsis: Diciembre del año 2004. María, Henry y sus tres hijos pequeños vuelan desde Japón a Tailandia para pasar las vacaciones de Navidad en la playa. Una mañana, mientras se encuentran todos en la piscina del complejo a orillas del mar, un tremendo tsunami destroza el hotel y gran parte de la costa del sudeste asiático. Este desastre cambió para siempre la vida de millones de personas. Esta es sólo la historia de una familia.

BeMad 18.18 horas ¡Viven!

Año: 1993

Dirección: Frank Marshall

Reparto: Ethan Hawke, Vincent Spano, Josh Hamilton, Bruce Ramsay, John Newton, David Kriegel, Illeana Douglas, Josh Lucas, Kevin Breznahan, Sam Behrens, Jack Noseworthy, José Zúñiga, Christian J. Meoli, Michael DeLorenzo, Jake Carpenter, John Cassini, David Cubitt, Danny Nucci

Sinopsis: Basada en una historia real. Narra la terrible experiencia de un grupo de jugadores del equipo nacional de rugby de Uruguay, cuyo avión se estrelló en medio de la cordillera de los Andes en octubre de 1972. Completamente aislados, los días pasaban sin que nadie fuera a rescatarlos, por lo que se vieron obligados a recurrir al canibalismo, comiéndose la carne de los compañeros fallecidos, mientras los más fuertes preparaban un viaje desesperado a través de las montañas.

LaSexta 22.45 horas Objetivo: la Casa Blanca

Año: 2013

Dirección: Antoine Fuqua

Reparto: Gerard Butler, Morgan Freeman, Dylan McDermott, Aaron Eckhart, Radha Mitchell, Melissa Leo, Ashley Judd, Angela Bassett, Robert Forster, Rick Yune, Finley Jacobsen, Cole Hauser

Sinopsis: Tras un accidente en el que sólo consiguió salvar la vida del Presidente Asher, el agente del Servicio Secreto Mike Banning decide dejar su puesto para trabajar en el Departamento del Tesoro. Pero, cuando un comando norcoreano liderado por Kang (Rick Yune) ataca la Casa Blanca y toma como rehenes al Presidente y a su equipo, Banning se verá obligado a entrar de nuevo en acción.

Otras películas para ver hoy jueves gratis

- 'La ley del forastero'. La 2. 12.25 horas

- 'Los 33'. BeMad. 15.49 horas

- 'Crash'. BeMad. 20.28 horas

- 'Las ocho montañas'. La 2. 22.00 horas

- 'Ángel de venganza'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'Trece vidas'. FDF. 22.55 horas

- 'Atrapa el fuego'. Paramount Network. 23.55 horas

Temas

Televisión

Cine